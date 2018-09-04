Sinema kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n senaristi Vedat TÃ¼rkali

AyÅŸegÃ¼l TÃ¶zeren, Åžair-Yazar Vedat TÃ¼rkaliâ€™nin senarist yÃ¶nÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.

AyÅŸegül TÖZEREN

Vedat Türkali, kimi için “Bekle Bizi Ä°stanbul” ÅŸiirinde, “Tophanenin karanlÄ±k sokaklarÄ±nda/Koyun koyuna yatan” çocuklarÄ± anlatan ÅŸairdir. Kimi için, Günsel ve Kenan’Ä±n aÅŸkÄ±nÄ±n romanÄ± Bir Gün Tek BaÅŸÄ±na’yÄ± kaleme alan büyük yazardÄ±r. Kimi içinse, KaranlÄ±kta Uyananlar’Ä±n senaristidir...

Türkali, ellilerinde roman yazmaya baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen, mücadele içinde geçen ömrüne Bir Gün Tek BaÅŸÄ±na’nÄ±n (1974) yanÄ± sÄ±ra Mavi KaranlÄ±k’Ä± (1983), YeÅŸilçam Dedikleri Türkiye’yi (1986), Tek KiÅŸilik Ölüm’ü (1990), Güven’i (2005), YalancÄ± TanÄ±klar Kahvesi’ni (2009), Bitti Bitti Bitmedi’yi (2014) sÄ±ÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸ. AyrÄ±ca ardÄ±ndan bir anÄ± kitabÄ± olan Komünist’i (2001), kÄ±rkÄ± aÅŸkÄ±n senaryoyu ve görüÅŸ yazÄ±larÄ±nÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r.

Vedat Türkali’nin romanlarÄ±nÄ± özlemle tekrar tekrar okurken, ölümsüzlüÄŸünün yÄ±l dönümünde, Eski Filmler baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla geçtiÄŸimiz aylarda AyrÄ±ntÄ± YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan yeni baskÄ±sÄ± okurla buluÅŸturulan sinema kitabÄ±nÄ±n sayfalarÄ±nÄ± çevirdim. Daha önce de Üç Film Birden adÄ±yla bir sinema kitabÄ± daha yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. Her iki kitapta da yazarÄ±n Türkiye sinemasÄ±na iliÅŸkin görüÅŸleri uzun bir ön söz biçiminde yer alÄ±yor. ArdÄ±ndan da senaryo metinleri geliyor.

SÄ°NEMA KUÅžAÄžI

Yazar, sinemayla iliÅŸkisini anlatÄ±rken, kendi kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±, “sinema kuÅŸaÄŸÄ±” olarak adlandÄ±rmayÄ± seçiyor, bir sonraki kuÅŸaÄŸÄ±ysa “televizyon kuÅŸaÄŸÄ±”… Televizyonu sinemanÄ±n evlere sÄ±zmasÄ± olarak niteliyor Türkali… Kitap okuma oranlarÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸu Türkiye’de, tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± büyütenin sinema olduÄŸunun da farkÄ±nda: “Ä°yi satan kitaplar bizde on binlerle ölçülür; sinemanÄ±n ise on bir milyon seyircisi var. Hem de çoÄŸunlukla abece’yi bile sökemeyenlerden.”

Vedat Türkali’nin adÄ±nÄ± sinema tarihine yazdÄ±ran filmlerden Otobüs YolcularÄ± (1961), sadece yazar için deÄŸil, yönetmeni Ertem Göreç ve baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Türkan Åžoray için de bir dönüm noktasÄ± olmuÅŸ. Filmde, Ä°stanbul’un yüksek kaldÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra arka mahalleri de anlatÄ±lÄ±rken, zengin bir ailenin kÄ±zÄ± olan Nevin ve ÅŸoför olan Kemal’in iliÅŸkisi üzerinden sÄ±nÄ±f çeliÅŸkisi sezdiriliyor. Senaryoda, YeÅŸilçam klasiÄŸi olan zengin kadÄ±n, yoksul erkek, zengin kadÄ±nÄ±n zalim babasÄ± ÅŸablonu da bir nebze deÄŸiÅŸiyor: “KÄ±z zengin, oÄŸlan fakir, baba kötü, ortalÄ±k iyice karÄ±ÅŸÄ±k… Sonunda, kötüler cezalarÄ±nÄ± bulur; iyiler üste çÄ±kar. Mutlu son. Kötülerin, kötülüklerin kaynaÄŸÄ±, biraz olsun belirlensin, mutlu son da biraz gerçek olsun diye epeyi tartÄ±ÅŸmalar geçti aramÄ±zda.” Nitekim yönetmen Göreç ve senarist Türkali’nin arasÄ±ndaki görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸleri öyle olur. Türkali’nin romanlarÄ±ndan eksik olmayan, yazarÄ±n edebiyat estetinin de nüvesi olan toplumsal çeliÅŸki ve insanlarÄ±n “ikircikleri” senaryolarÄ±nda da yer alÄ±r. Toplumsal eleÅŸtirel bir içerik kazanan Otobüs YolcularÄ±’nÄ±n senaryosunun kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±nÄ± yakan bir gün otobüste gördüÄŸü bir manzaradÄ±r: “Yollar her saatte arabalarla tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m deÄŸildi daha. Özel arabasÄ± olanlar sayÄ±lÄ±ydÄ±. ÇoÄŸu varlÄ±klÄ± kiÅŸilerin otobüse binmesi de doÄŸaldÄ±. NiÅŸantaÅŸÄ±’nda öÄŸrenci kÄ±z görünümünde varlÄ±klÄ± bir kadÄ±nÄ±n, bir gün gelip otobüsün burnuna oturmasÄ± takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± kafama. SÄ±rtÄ±nÄ± arabadakilere dönmüÅŸ bu güzel kadÄ±na, alaylÄ± bakan ÅŸoför de bÄ±çkÄ±n bir oÄŸlan… Esin kaynaÄŸÄ± bu, Otobüs YolcularÄ± filminin…”

GODARD ETKÄ°SÄ°

AltmÄ±ÅŸlÄ± yÄ±llarda, Vedat Türkali bir filmi izler ve çok sever. Ancak Ertem Göreç aynÄ± fikirde deÄŸildir. Türkali’nin beÄŸendiÄŸi film klasik kurgu anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± altüst eden FransÄ±z Yeni DalgasÄ±’nÄ±n en önemlilerinden Jean Luc Godard’Ä±n Serseri ÂÅŸÄ±klar (1960) adlÄ± filmidir. Vedat Türkali’nin sinema anlayÄ±ÅŸÄ±nda “yeni dalga” baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir inceleme konusu olabilir. Ancak Otobüs YolcularÄ± filminde yolcularÄ±n arasÄ±ndaki diyaloglardaki gündelik dilin kullanÄ±mÄ±, bunun KaranlÄ±kta Uyananlar’da da sürmesinden, çaÄŸÄ±n getirdiklerine Yeni Dalga ile benzer biçimde yanÄ±t verdikleri söylenebilir. AyrÄ±ca Türkali filmlerin yönetmenliÄŸini yapmamÄ±ÅŸ, ancak filmlere hâkimiyetinden kalemini kamera gibi kullanabildiÄŸini söyleyebiliriz. Ancak kurgudaki köklü deÄŸiÅŸimler Türkali’nin senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± filmlerde görülmemiÅŸtir. KaranlÄ±kta Uyananlar (1964), iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± konu alan ilk film olmasÄ± sebebiyle Türkiye sinemasÄ±nda özel bir yere sahiptir. Türkali’nin senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± bu filmde, emekçilerin hak mücadeleleri de konu edilmiÅŸ, grev, birlikte ve patron olmaksÄ±zÄ±n üretim sinema esteti içinde sunulabilmiÅŸtir.

Vedat Türkali ÅŸiir yazarken de, roman yazarken de, sinema filmi yaparken de, örnek bir titizlik ve özenle çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Belki bu mükemmeliyetçiliÄŸinden, ÅŸair olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± erken anlayÄ±p ÅŸiir yazmayÄ± erken bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m için memnunum, derdi. Türkali’nin söyleÅŸilerinde tekrarladÄ±ÄŸÄ± bir cümle vardÄ±r: “Bizi iyi savunamayacak avukatÄ± neyleyim?” Bu soruyu açÄ±klar da, “(…) kurduÄŸu köprü yÄ±kÄ±lÄ±veren cahil devrimci mühendisi, uçaÄŸÄ±mÄ±zÄ± daÄŸa çakan devrimci acemi pilotu neyleyim?”

Onun için devrimci sanat bu keskin sorularÄ±n devamÄ±dÄ±r: “Hiçbir yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± küçümsemeden, olup biteni dürüstlükle, dosdoÄŸru saptayarak, giderek sanatÄ± için o denemelerden de yararlanmanÄ±n yollarÄ±na bakarak, uyanÄ±k, eleÅŸtirici, ama yaygarasÄ±z, ama sarkÄ±ntÄ±lÄ±ÄŸa kalkmayan, alçakgönüllü tavÄ±rdÄ±r devrimci sanatçÄ± tavrÄ± bence.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 15:10

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