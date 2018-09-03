Adli yÄ±l, Saray Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda aÃ§Ä±ldÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z mahkeme Ã¶vÃ¼ldÃ¼

YargÄ±tay 1. BaÅŸkanÄ± Ä°smail RÃ¼ÅŸtÃ¼ Cirit: Brunson'a dair kararlarÄ± verecek tek ve mutlak gÃ¼Ã§, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z mahkemelerdir.

YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RüÅŸtü Cirit’in yeni Adli YÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde isim vermeden rahip Brunson davasÄ±na deÄŸinerek yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± vurgusu yapmasÄ± dikkat çekti. Saray çatÄ±sÄ± altÄ±nda konuÅŸma yaparak kendiyle çeliÅŸen Cirit, “Bir yabancÄ± devlet vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ± ve yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin kararlarÄ± verecek tek ve mutlak güç, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z mahkemelerdir” dedi. Ä°stanbul'daki Adli YÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸÄ± ise silahlar gölgesinde gerçekleÅŸti.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l tepkiler nedeniyle YargÄ±tay'a alÄ±nan ancak bu sene yeniden Saray'da yapÄ±lan

2018-2019 Adli YÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapÄ±lan törenle açÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n KÄ±rgÄ±zÄ±stan ziyareti dolayÄ±sÄ±yla katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± törene TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay ve Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül katÄ±ldÄ±. Törenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail Cirit konuÅŸtu.

KONUÅžMASINDA LÄ°YAKAT, RÜÅžVET VE Ä°LTÄ°MASA DEÄžÄ°NDÄ°

Cirit konuÅŸmasÄ±nda liyakatin önemini hadisle açÄ±kladÄ±. Cirit, Muhammed Peygamber’in "KÄ±yamet ne zaman kopacak?" sorusu üzerine "Ä°ÅŸ ehil olmayana verildi mi kÄ±yameti bekle dur" dediÄŸini söyledi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; bilginin yerini cehaletin almasÄ± ve cehaletin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± halinde gerçekler ters yüz olacaÄŸÄ±ndan toplumlarÄ±n felaketin eÅŸiÄŸine gelmesinin kaçÄ±nÄ±lmaz olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Cirit, "OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n en büyük sebeplerinden birisi liyakat sisteminin bozulmasÄ±dÄ±r. Liyakat sistemi iÅŸlemeyince adama göre iÅŸ, rüÅŸvet ve iltimaslar artmÄ±ÅŸtÄ±r. Memurlar yetkilerini kötüye kullanarak, halka zulmetme noktasÄ±na kadar gelmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

Bu kapsamda yargÄ±lama süreçlerinin büyük bir özen ve titizlikle yürütülmesi gerektiÄŸini belirten Cirit, "Dikkatsizce ve kötü hazÄ±rlanan iddianameler, kararlar, dosyalar ya da çalÄ±ÅŸmalar, bir yandan yargÄ±lama sürecini geciktirmekte, taraflarÄ±n zarar görmesine yol açmaktadÄ±r. Bu sebeple, hakim, cumhuriyet savcÄ±sÄ± ve yargÄ± personeli seçiminde, yükselmesinde ve nakillerinde objektif kriterler belirlenerek liyakat ilkesine uygun davranÄ±lmasÄ± büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Cirit, ÅŸöyle devam etti:

"YaÅŸama hakkÄ±, özel yaÅŸam ve aile hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ±, ifade özgürlüÄŸü, din ve vicdan özgürlüÄŸü, mülkiyet gibi haklara yönelik ihlaller, klasik yöntemlerden farklÄ± ÅŸekillerde gerçekleÅŸebilmektedir. Bu noktada, hukuk sisteminin ekonomik, sosyal ve teknolojik geliÅŸmeleri daha yakÄ±n ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde takip etmesi, özgürlükler üzerindeki baskÄ±larÄ± ortadan kaldÄ±racak formüller üreterek bireylerin hukuki güvenliklerini saÄŸlamasÄ±, hürriyet alanlarÄ±nÄ± korumasÄ± gerekir. Hukuk, kurallardan ibaret deÄŸildir. Hukuk, adalet ve erdem ilkelerine dayalÄ± bir deÄŸerler sistemi olup bu deÄŸerler üzerine inÅŸa edilmelidir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik, laik, insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± ve millet egemenliÄŸine dayalÄ± bir hukuk devleti olduÄŸunu söyleyen Cirit, Anayasa'nÄ±n ilgili hükümlerinin demokratik, insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± ve hukuk devleti ilkesine baÄŸlÄ± tüm çaÄŸdaÅŸ hukuk sistemlerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi uluslararasÄ± hukuk bakÄ±mÄ±ndan da çok güçlü bir meÅŸruiyete sahip olduÄŸunu ifade etti.

BRUNSON AÇIKLAMASI

Türk milleti adÄ±na kullanÄ±lan asli, hukuki ve mutlak egemenliÄŸin, devletin içinde veya dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir kudrete ya da otoriteye bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n, egemenliÄŸin sonu olacaÄŸÄ±nÄ±, Türk yargÄ±sÄ±nÄ±n bunun bilincinde olduÄŸunu belirten Cirit, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YapÄ±lan açÄ±klamalar çerçevesinde bir yabancÄ± devlet vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ± ve yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin kararlarÄ± verecek tek ve mutlak güç, yargÄ± yetkisini Türk milleti adÄ±na kullanan baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z mahkemelerdir. Demokrasi, insan haklarÄ± ve hukuk devleti ideallerini yaÅŸatma ve yüceltme iddiasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yabancÄ± devletlerin de öncelikle uluslararasÄ± hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliÄŸine saygÄ± duymasÄ± gerekir. ÇaÄŸdaÅŸ demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeÄŸin kaba güç kullanÄ±larak ters yüz edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, insan haklarÄ±nÄ±n güçlenmesine deÄŸil, zayÄ±flamasÄ±na neden olur."

Cirit, "HSK ve yüksek yargÄ± üyesi sÄ±fatÄ± taÅŸÄ±yan FETÖ/PDY sanÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± yapmakla görevli YargÄ±tay 9. Ceza Dairesine açÄ±lan dava sayÄ±sÄ± 2017’de 106, 2018’in ilk 7 ayÄ±nda ise 65 olup yargÄ±lama süreçleri devam etmektedir. Temyiz incelemesi yapan 16. Ceza Dairesinde ise 1671 adet FETÖ/PDY dosyasÄ± derdest olup, 730 adet dosyanÄ±n temyiz incelemesi adli yargÄ±lama ilkeleri çerçevesinde tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r" diye konuÅŸtu.

CHP: SÄ°YASÄ° BASKI YÜZÜNDEN YARGIÇLAR BAÄžIMSIZ KARAR VEREMÄ°YOR

Saray'da yargÄ± üyelerinin toplanmasÄ±na muhalefetten tepki geldi. CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, “EÄŸer bir ülkede hakimler ve savcÄ±lar iktidardan korkarak çalÄ±ÅŸÄ±yorsa, o ülkenin mahkemelerinden adalet çÄ±kmaz. Türkiye mahkemelerinden de adalet çÄ±kmÄ±yor. Siyasi baskÄ± yüzünden yargÄ±çlar baÄŸÄ±msÄ±z karar veremiyor. YargÄ± sistemi adalet daÄŸÄ±tmak yerine adaletsizliÄŸi derinleÅŸtiriyor. HaksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayanlar çareyi mahkemelerde deÄŸil, siyasi baÄŸlantÄ±lar üzerinden aramaya koyuluyor. Ä°ktidarÄ±n birer onay memuru haline getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan yargÄ±çlar da yoÄŸun bir baskÄ± altÄ±nda tutuluyor. Ä°ktidarÄ±n hoÅŸuna gitmeyen kararlar, baÅŸka bir yargÄ±çlarÄ±n eliyle, tersi yönde kararlarla tekzip ediliyor. AKP’li görünmeyen yargÄ±çlar ihraç edilme korkusuyla çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ne yazÄ±k ki adalet sistemindeki çöküÅŸte siyasi iktidarÄ±n payÄ± kadar, onun baskÄ±larÄ±na direnemeyen hakim ve savcÄ±larÄ±n da payÄ± var” dedi. (Ankara/EVRENSEL)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

SÄ°LAHLARIN GÖLGESÄ°NDE ADLÄ° YIL AÇILIÅž TÖRENÄ°

FotoÄŸraf: DHA

ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda yeni adli yÄ±lÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ töreni güvenlik önlemleri nedeniyle silahlar gölgesinde yapÄ±ldÄ±.

Adalet SarayÄ±'nÄ±n atrium alanÄ±nda düzenlenen törene, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan, Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan, Ä°stanbul Adalet Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ayhan Ayan, Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu, öldürülen SavcÄ± Mehmet Selim Kiraz'Ä±n babasÄ± HakkÄ± Kiraz ile hakimler, savcÄ±lar ve adliye çalÄ±ÅŸanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: AkÄ±n ÇeliktaÅŸ/DHA

MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°, GAZETECÄ°LER, AVUKATLAR TUTUKLU

YargÄ±tay baÅŸkanÄ±nÄ±n Saray’da ‘baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±’ vurgusuyla açÄ±lan yeni adli yÄ±l bu sene de epey zorlu geçecek. Türkiye’de birçok milletvekili, siyasetçi, gazeteci, hukukçu hala cezaevlerinde bulunuyor.

24 Haziran seçimleri öncesinde HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ’Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 9 HDP milletvekili tutukluydu. Ancak son seçimlerde yeniden milletvekili adayÄ± olmadÄ±lar. Seçimlerden önce tutuklanan Leyla Güven ise HDP Hakkari Milletvekili olarak seçilmesine raÄŸmen, Enis BerberoÄŸlu ise CHP Ä°stanbul Milletvekili seçilmesine raÄŸman hâlâ tahliye edilmedi. AyrÄ±ca toplam Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±nÄ±n verilerine göre, 143 gazetecinin cezaevinde bulunduÄŸu Türkiye, dünyada basÄ±n özgürlüÄŸü konusunda son sÄ±ralarda.

Cirit’in konuÅŸmasÄ±nda yabancÄ± devlet vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nda yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸu vurgusu akÄ±llara da Almanya vatandaÅŸÄ± ve Die Welt gazetesi Muhabiri Deniz Yücel ile FransÄ±z Gazeteci Loup Bureau’nun durumunu akÄ±llara getirdi. Yücel, “terör örgütü propagandasÄ±” ve “halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik” suçlamalarÄ±yla bir yÄ±l tutuklu kalmÄ±ÅŸ, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve Türkiye BaÅŸbakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yücel de tutukluluÄŸu ve tahliyesinin bu ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±na tepki göstermiÅŸti. FransÄ±z Gazeteci Loup Bureau ise yaklaÅŸÄ±k iki ay tutukluÄŸunun ardÄ±ndan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’un Türkiye ile temasa geçmesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ADB’li Rahip Andrew Brunson konusunda ise ABD BaÅŸkanÄ± Donal Trump yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile pazarlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

DÄ°YARBAKIR BAROSU: HUKUKSUZLUKLAR DEVAM EDÄ°YOR

DiyarbakÄ±r Barosu, adli yÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla DiyarbakÄ±r Adliyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Çok sayÄ±da avukatÄ±n cüppeleriyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Baro BaÅŸkanÄ± Ahmet Özmen, “Özellikle OHAL dönemindeki uygulamalarÄ±n, bu dönem sonrasÄ±nda dahi devam ettiÄŸi ve OHAL döneminde gerçekleÅŸtirilen haksÄ±z ve hukuka aykÄ±rÄ± iÅŸlemlerin sonlandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve bu konularda umut verici hiçbir geliÅŸmenin de olmadÄ±ÄŸÄ± gerçekliÄŸi tüm kesimlerce gözlenmekte ve dile getirilmektedir. Her ne kadar Temmuz 2018 tarihinde OHAL kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da olaÄŸanüstü hal rejimi ülke genelinde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirmektedir. Cumartesi Anneleri’nin 700 hafta gibi uzun bir süre kesintisiz yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± barÄ±ÅŸçÄ±l etkinliÄŸin bile yasaklanmÄ±ÅŸ olmasÄ± bu durumun en son somut örneÄŸini teÅŸkil etmektedir” dedi. “Kürt meselesine nihai bir çözüm getirilemediÄŸi sürece ülkenin diÄŸer sorunlarÄ±nÄ±n çözülmesi mümkün deÄŸildir” diyen Özmen, toplumsal barÄ±ÅŸ ve hukuk devleti içinde birlikte yaÅŸamaya engel teÅŸkil eden her türlü uygulamalara bir an önce son verilerek, demokratik yol ve yöntemlerin önünün açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

TBMM'DE 'ADLÄ° YIL' AÇILIÅž RESEPSÄ°YONU

YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RüÅŸtü Cirit, adli yÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸ töreni ve YargÄ±tay Onur Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi.

YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RüÅŸtü Cirit, 2018-2019 adli yÄ±lÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± nedeniyle TBMM'de resepsiyon verdi. TBMM Havuzlu Bahçe'de düzenlenen resepsiyona, TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Zühtü Arslan ve DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Zerrin Güngör ile yüksek yargÄ± üyeleri katÄ±ldÄ±. YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RüÅŸtü Cirit, YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Akarca, YargÄ±tay Birinci BaÅŸkan Vekili Mehmet Kürtül ve YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Hasan AdÄ±güzel, resepsiyona katÄ±lan konuklarÄ± Havuzlu Bahçe'nin kapÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 22:00

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