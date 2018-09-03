LGS 3. nakil sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ortaokuldan liseye geÃ§iÅŸ iÃ§in yapÄ±lan Liseye GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) 3'Ã¼ncÃ¼ nakil sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) ortaöÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸtirmeye esas üçüncü nakil sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. Üçüncü nakil döneminde ilk defa tercih yapan öÄŸrencilerin yüzde 99'u istediÄŸi okula yerleÅŸerek kayÄ±t hakkÄ± kazandÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tercihte bulunan öÄŸrencilerden 876 bin 859'u sÄ±navsÄ±z (yerel yerleÅŸtirme), 122 bin 571'i sÄ±navlÄ± okullara (merkezi yerleÅŸtirme) olmak üzere toplam 999 bin 430'u istedikleri ortaöÄŸretim kurumlarÄ±na kayÄ±t hakkÄ± elde etti.

YerleÅŸtirmeye esas nakil dönemlerinde, bir okula yerleÅŸemeyen ya da yerleÅŸtiÄŸi okulu deÄŸiÅŸtirmek isteyen öÄŸrenciler baÅŸvuru yapabiliyor.

Ä°lk yerleÅŸtirmede tercih yapÄ±p yerleÅŸemeyen öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 91 bin 687 iken bu sayÄ± birinci nakil dönemi sonunda 46 bin 17'ye ve ikinci nakil dönemi sonunda da 15 bin 574'e düÅŸmüÅŸtü.

YerleÅŸtirmeye esas üçüncü nakil dönemi sonunda bu sayÄ± 8 bin 738'e geriledi. Herhangi bir liseye yerleÅŸemeyen bu öÄŸrencilerin, dördüncü nakil döneminde bir okula yerleÅŸtirilmesi hedefleniyor.

YerleÅŸtirmeye esas nakil iÅŸlemleri, bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar dördüncü dönem baÅŸvurularÄ± alÄ±narak tamamlanacak.

Adaylar, nakil sonuçlarÄ±nÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±n "www.meb.gov.tr" internet adresinden öÄŸrenebilecek. (AA)

LGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±, yerleÅŸtirme nasÄ±l yapÄ±ldÄ±, ÅŸimdi ne olacak?

â€˜LGSâ€™deki kaosun bedeli Ã¶ÄŸrenciye patladÄ±â€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 10:43

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