Ã‡ekmekÃ¶y'de silahlÄ± kavga: 1 polis Ã¶ldÃ¼, eÅŸi ve bir astsubay yaralandÄ±

Ä°stanbul Ã‡ekmekÃ¶y'de astsubay ile polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada bir polis Ã¶ldÃ¼, polisin gardiyan olan eÅŸi ve astsubay ise yaralandÄ±.

Ä°stanbul Çekmeköy'de bir astsubay ile polis arasÄ±nda silahlÄ± kavga yaÅŸandÄ±. Polis öldü, polisin gardiyan olan eÅŸi ve astsubay ise yaralandÄ±.

Olay saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda Çekmeköy ÇamlÄ±k Mahallesi AkÄ±nalp Sokak'ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayÄ± kavga çÄ±ktÄ±.

ÇÄ±kan silahlÄ± kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, polisin gardiyan olan eÅŸi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandÄ±. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar hastaneye sevk edildi. Olay yerinde inceleme devam ediyor.

Ä°l Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan da olay yerine gelerek bilgi aldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 09:47

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