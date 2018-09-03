Hindistan'da 5 ayda 406 kiÅŸi trenden dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼

Hindistan'da 5 ayda 406 kiÅŸi, kapÄ±lardan sarkarak yolculuk etmeleri nedeniyle trenlerden dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Hindustan Times'da yer alan habere göre, Demir YollarÄ± Kurumu yetkilisi Niket Kaushik, bu yÄ±l Bombay (Mumbai) kentinde trenlerden düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n geçen yÄ±la göre arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kaushik, bu yÄ±l ocak ayÄ±ndan hazirana kadar 406 kiÅŸinin trenlerden düÅŸerek öldüÄŸünü, 871 kiÅŸinin de ciddi ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bu sayÄ±nÄ±n geçen yÄ±l aynÄ± dönemde 360 olduÄŸunu ifade eden Kaushik, kazalarÄ±n, trenlerin çok dolu olmasÄ± nedeniyle yolcularÄ±n kapÄ±lardan sarkarak yolculuk etmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yetkililer, trenlerin kapÄ±larÄ±nda yolculuk etmenin yasak olduÄŸunu, bu yÄ±l toplam 5 bin 105 yolcuya bu nedenle ceza kesildiÄŸini bildirdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 07:42

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