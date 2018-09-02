Bir kavram: Kur krizi

Kur krizi nedir? Neye denir?

Ekonominin iyi durumda olmadÄ±ÄŸÄ± üzerine yazÄ±lÄ±p çizilirken, ekonomik krizin de adÄ± sÄ±kça anÄ±lÄ±yor son günlerde. Peki, dünyada bir ekonomik kriz söz konusu mu? Türkiye bir ekonomik krizin içinde mi?

Ekonomik krizin ne olduÄŸuna, nasÄ±l oluÅŸtuÄŸuna dergimizin 303. sayÄ±sÄ±nda deÄŸinmiÅŸtik.[1] Bugün Türkiye’de, henüz “ekonominin daralmamasÄ±” dolayÄ±sÄ±yla, tam anlamÄ±yla bir ekonomik krizden bahsetmek için erken. Fakat bir krizin, kur krizinin varlÄ±ÄŸÄ± yadsÄ±namaz.

KUR KRÄ°ZÄ° NEDÄ°R?

Kur krizi, pek çok farklÄ± adla anÄ±labilen bir olay. Kur ÅŸoku, dolar/döviz krizi adÄ±yla da karÅŸÄ±laÅŸabiliyoruz basÄ±nda. Temelde, para birimlerinin deÄŸerindeki ani, yüksek frekanslÄ± deÄŸiÅŸimlerden bahsediyoruz kur krizi derken.

Uzun süredir deÄŸer kaybetmekte olan Türk LirasÄ±, özellikle son bir aydÄ±r çok daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerini kaybetti öteki para birimlerine karÅŸÄ±. Bu durum, günlük hayatta da sonuçlarÄ±na tanÄ±k olduÄŸumuz bir kur krizini beraberinde getirdi.

NASIL ETKÄ°LENÄ°YORUZ?

Türk LirasÄ± deÄŸer kaybettikçe, ithal ürünlerin fiyatÄ± da doÄŸal olarak yükseliyor. Hammaddede dahi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan ülkemizde, bütün ürünlerin fiyatÄ± artÄ±yor dolayÄ±sÄ±yla. 5 lirayÄ± aÅŸan patates, fiyatÄ± iki katÄ±na çÄ±kan elbiseler “münferit” örnekler deÄŸil, genel bir deÄŸersizleÅŸmenin sonuçlarÄ± oluyor. YalnÄ±zca ürünlerin fiyatÄ±nÄ±n artmasÄ± deÄŸil, örneÄŸin fiyatÄ± aynÄ± kalan gÄ±da ürünlerinin gramajÄ±nÄ±n düÅŸmesiyle de karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Cips poÅŸetlerindeki hava oranÄ± artÄ±yor, çikolatalar “mini boy” haline geliyor.

EkmeÄŸe ise her yÄ±l ufak ufak gramaj düÅŸüÅŸleri gelirdi. ÖrneÄŸin 1,25 liralÄ±k ekmek 300 gramdan 250 grama düÅŸürüldü geçen yÄ±l, Ocak 2018’de ise 200 grama hafifletildi. Temmuz 2018’de ise 200 gramlÄ±k ekmek 1,50 lira oldu.

Marketlerdeki örneklerin yanÄ± sÄ±ra, okullarda da kur krizinin etkilerini görmek mümkün. ÖrneÄŸin, BoÄŸaziçi Üniversitesi’nde öÄŸrenciler 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yemekhanede 1,5 liraya yemek yiyebilirken, son zamlarla bu fiyat 3,75 lira oldu. Marketlerin, üreticilerin, ÅŸirketlerin bu krizin faturasÄ±nÄ± müÅŸterilere kesmesine benzer ÅŸekilde, okullar da öÄŸrencilerini “müÅŸterilere” dönüÅŸtürerek bütçe açÄ±klarÄ±nÄ± kapatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

BASINI DA VURAN KRÄ°Z

Ülkemizde yazÄ±lÄ± basÄ±n, ithal kaÄŸÄ±da mahkum. SEKA KaÄŸÄ±t FabrikasÄ±, 1936 yÄ±lÄ±ndan 2005 yÄ±lÄ±na kadar aralÄ±ksÄ±z kaÄŸÄ±t üretimi yaptÄ±. 2003 yÄ±lÄ±nda ise BalÄ±kesir fabrikasÄ± Albayraklar’a komik sayÄ±labilecek bir rakama satÄ±ldÄ±. Ä°zmit fabrikasÄ±, Selüloz-Ä°ÅŸ sendikasÄ±nda örgütlü iÅŸçilerin direniÅŸi sayesinde 2005 yÄ±lÄ±na kadar dayanabildi. Eski fabrika binalarÄ± müze yapÄ±ldÄ±, tek gram gazete kaÄŸÄ±dÄ± üretilmez oldu. Ä°ki yÄ±lda gazete kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tonu 450 dolardan 800 dolara, yayÄ±nevlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± kitap kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tonu ise 750 avrodan 900 avroya yükseldi. Bu sÄ±rada döviz kurunun da yükselmesi nedeniyle, bugün yazÄ±lÄ± basÄ±n büyük bir ekonomik kÄ±skacÄ±n içine sürüklendi.

KRÄ°ZÄ°N KAÇINILMAZ SONUCU: Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K

Kur krizi, dövizle borçlanan büyük ÅŸirketlerin borçlarÄ±nÄ± ödeyememesine neden oluyor. Hem ÅŸirketleri hem de ülkeyi yöneten burjuvalar, krizin faturasÄ±nÄ± kendileri ödemeyip, iÅŸçilere kesmek için türlü yollara baÅŸvuruyor.

HalihazÄ±rda kredi borçlarÄ±na göbekten baÄŸlÄ± halde yaÅŸamak zorunda kalan iÅŸçiler, iÅŸ güvencelerinin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± koÅŸullara mahkum ediliyorlar. Toplu iÅŸten atmalar gittikçe yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor. Memlekette kimi ÅŸirketler vardiya sayÄ±sÄ±nÄ± azaltÄ±p daha az iÅŸçiye daha çok iÅŸ yaptÄ±rmanÄ±n hesabÄ±nÄ± yaparken, kimi ÅŸirketler ücretsiz izne göndermekte buluyor çareyi. Kimi ÅŸirketler ise dayanamayÄ±p iflas bayraÄŸÄ±nÄ± çekiyor.

KUR KRÄ°ZÄ°, EKONOMÄ°K KRÄ°ZE EVRÄ°LEBÄ°LÄ°R MÄ°?

Elbette. Kur krizinin sonbahar aylarÄ±nda iyice derinleÅŸmesi bekleniyor. Enflasyon yüzde 20 dolaylarÄ±nda. ABD Merkez BankasÄ± faiz artÄ±racak, ticaret savaÅŸlarÄ± kÄ±zÄ±ÅŸacak, Ä°ran’a yönelik ambargoya Türkiye de uymaya zorlanacak. Hükümet, ÅŸirketleri kurtarmak için pek çok plan yapÄ±yor olsa da, bu planlarÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸacaÄŸÄ± meçhul. Çokça parlatÄ±lan pek çok inÅŸaat projesi durma noktasÄ±nda. Metro inÅŸaatlarÄ±nda tek kazma vurulamÄ±yor, iÅŸçiler ücretsiz izne gönderiliyor. Ekonomide bir daralmanÄ±n kapÄ±da olduÄŸunu söylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

[1]https://www.evrensel.net/haber/346155/bir-kavram-ekonomik-kriz

www.evrensel.net