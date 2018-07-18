DT Eski Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÃ¼cel Erten, kararnameyi deÄŸerlendirdi

Kararnameyi deÄŸerlendiren Erten: DeÄŸiÅŸiklik gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte eski yapÄ±ya dÃ¶nÃ¼lmedi, eskisinden daha geriye gitme ihtimaline aÃ§Ä±k bir istasyona varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

Devlet TiyatrolarÄ±nÄ±n (DT) kuruluÅŸ, teÅŸkilat, görev ve yetkilerine iliÅŸkin esaslarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle düzenlenmeye devam ediyor. 703 numaralÄ± Kararname’yle kaldÄ±rÄ±lan genel müdürlük, tüzel kiÅŸilik ve edebi kurul; yeni çÄ±karÄ±lan 4 numaralÄ± Kararname’yle tekrar tanÄ±mlandÄ±. Kimi çevrelerde 4 numaralÄ± Kararnamedeki Devlet TiyatrolarÄ±yla ilgili bölüm geri dönüÅŸ olarak yorumlandÄ± ve olumlu karÅŸÄ±landÄ±.

Birçok tartÄ±ÅŸmayÄ± beraberinde getiren düzenlemeleri Devlet TiyatrolarÄ± Eski Genel Müdürü Yücel Erten’le konuÅŸtuk. 4 numaralÄ± Kararname’nin Devlet TiyatrolarÄ±nda geriye dönüÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erten “Kurum açÄ±sÄ±ndan tam olarak eski yapÄ±ya dönülmemiÅŸ, eskisinden daha geriye gitme ihtimaline açÄ±k bir ara istasyona varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” dedi.

‘DÖNÜLMÜÅž GÄ°BÄ° GÖRÜNÜYOR!’

5 gün arayla iki kararname çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°lki 9 Temmuz’da çÄ±kan 703 numaralÄ± Kararname, ikincisi 15 Temmuz’da çÄ±kan 4 numaralÄ± Kararname... Bu kadar kÄ±sa bir sürede Devlet TiyatrolarÄ±nÄ±n geleceÄŸini ÅŸekillendirilecek iki kararnameye imza atÄ±ldÄ±. Ä°lkinde genel müdürlük, tüzel kiÅŸilik ve edebi kurul kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, ikincisinde tekrar tanÄ±mlandÄ±.

4 numaralÄ± Kararname’yle görünüÅŸte bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yücel Erten, “Kafalar karÄ±ÅŸtÄ± tabii. Benim ÅŸimdilik seçebildiÄŸim ÅŸu: Ä°lk kararnamede DT yasasÄ±nÄ±n tüzel kiÅŸiliÄŸi yok edilmiÅŸ oluyordu. Åžimdi 4 numaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile ana hatlarÄ±yla yasaya dönülmüÅŸ gibi görünüyor. Ama görünüÅŸ öyle. Çünkü üç önemli farklÄ±lÄ±k bu karambolde yürürlüÄŸe girmiÅŸ oluyor.” dedi.

‘NÄ°TELÄ°KLERÄ° BELÄ°RLEYEN BÄ°R HÜKÜM KALMIYOR’

Genel müdürü atayan üçlü kararname, genel müdürün niteliklerini belirleyen hüküm ve tüzüÄŸün ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Erten; Devlet TiyatrolarÄ±nda yapÄ±lan üç önemli deÄŸiÅŸikliÄŸi ÅŸu sözlerle dile getirdi:

“Birincisi, genel müdür artÄ±k cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak. Geleneksel üçlü kararname, yani ilgili bakanÄ±n önerisi üzerine, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan onay gerektiren kararname kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ä°kincisi de genel müdürün niteliklerini belirleyen bir hüküm kalmÄ±yor. Bu yasa maddesi son olarak ÅŸöyleydi: ‘Genel Müdür, Kültür ve Turizm BakanÄ±nÄ±n teklifi üzerine, yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n birinden mezun, özel veya kamu kuruluÅŸlarÄ±nda veya bunlarÄ±n her ikisinde en az 15 yÄ±l hizmet görmüÅŸ; sahne hayatÄ±n-da baÅŸarÄ±larÄ±yla tanÄ±nmÄ±ÅŸ sanatçÄ±lar, tiyatro yazarlarÄ±, eleÅŸtirmenleri, temayüz etmiÅŸ tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatÄ± dalÄ±nda görev yapan öÄŸretim elemanlarÄ± arasÄ±ndan, müÅŸterek kararname ile atanÄ±r’.

Üçüncü önemli farklÄ±lÄ±k ise yönetmelik konusu. Önceki yasa, bir tüzük gerekliliÄŸine iÅŸaret ederdi. Åžimdi ise yasaya ve tüzüÄŸe göre daha zayÄ±f bir yasal dayanak olan ‘yönetmelik’ esas alÄ±nÄ±yor. ‘Hizmet birimleri Bakan onayÄ± ile yürürlüÄŸe konulacak yönetmelikle düzenlenir’ deniliyor.”

‘YÖNETMELÄ°K DAYANIKSIZ, OYNAK VE KAYGAN...’

4 numaralÄ± Kararname’nin Devlet TiyatrolarÄ±na nasÄ±l yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ise Erten, “Özet olarak üçlü kararnamenin göreli de olsa demokratik açÄ±dan güvencesi kalktÄ±, genel müdürün tayini artÄ±k ‘Seni aldÄ±m, onu koydum’ ÅŸeklinde tek imzaya bakÄ±yor. ArtÄ±k kimse genel müdürün niteliklerini, liyakatini, birikimini sorgulayamaz. AtamayÄ± yaparken siyasî meÅŸrebine bakmak yeterli olabilir. Ä°ÅŸleyiÅŸi büyük ölçüde belirleyecek olan yönetmelik de dayanÄ±ksÄ±z, oynak ve kaygan bir enstrüman. Kanunu deÄŸiÅŸtirmek zordur ama, yönetmeliÄŸi ha deyince deÄŸiÅŸtirebilirsin. Özetin özeti: Bence kurum açÄ±sÄ±ndan tam olarak eski yapÄ±ya dönülmemiÅŸ, eskisinden daha geriye gitme ihtimaline açÄ±k bir ara istasyona varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” sözleriyle ifade etti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 21:16

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