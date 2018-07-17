UzungÃ¶lâ€™e â€˜imar barÄ±ÅŸÄ±â€™ hanÃ§eri

UzungÃ¶lâ€™de, haklarÄ±nda yÄ±kÄ±m kararÄ± bulunan kaÃ§ak yapÄ±larÄ±n sahipleri, â€˜imar barÄ±ÅŸÄ±â€™ uygulamasÄ±ndan yaralanmak iÃ§in harekete geÃ§ti.

Türkiye genelinde uygulanan ‘imar barÄ±ÅŸÄ±’ uygulamasÄ±, DoÄŸu Karadeniz Bölgesi’nde yaylalarda inÅŸa edilen ve yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±nan binlerce kaçak yapÄ± sahibini harekete geçirdi. Uzungöl’de, yÄ±kÄ±m kararÄ± bulunan kaçak yapÄ±larÄ±n sahipleri, uygulamadan yaralanmak için harekete geçti. Uzungöl Turizmi YaÅŸatma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mustafa Akyüz ise uygulamanÄ±n ilerleyen yÄ±llarda ciddi sorunlarÄ± da beraberinde getireceÄŸine dikkat çekti.

Uzungöl’de ‘Ä°mar Kanunu’na muhalefet’ suçundan 1.5 ile 4 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ± alan ve binalarÄ± yÄ±kÄ±m aÅŸamasÄ±na gelen 862 kiÅŸi, ‘imar barÄ±ÅŸÄ±’ uygulamasÄ±ndan yararlanmak için baÅŸvuru yapmaya baÅŸladÄ±. Kaçak yapÄ±lar nedeniyle doÄŸal güzelliÄŸi yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Uzungöl’’de Kentsel DönüÅŸüm Projesi planlanmÄ±ÅŸtÄ±.

‘CÄ°DDÄ° SORUNLARLA KARÅžILAÅžACAÄžIZ’

Uzungöl Turizmi YaÅŸatma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mustafa Akyüz ise uygulamanÄ±n ilerleyen yÄ±llarda ciddi sorunlarÄ± da beraberinde getireceÄŸine dikkat çekti. Uzungöl’ün geleceÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸini kaydetti. Uzungöl’ün geleceÄŸi ile alakalÄ± iyimser bir tablo göremediklerini anlatan Akyüz “Yöre halkÄ± bu durumu olumlu karÅŸÄ±lasa da mantÄ±klÄ± düÅŸündüÄŸümüz zaman, gelen uygulamayla birlikte çok ciddi sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±mÄ±z aÅŸikar. Buradaki vatandaÅŸlar, ‘10-20 yÄ±l sonra yine imar barÄ±ÅŸÄ± gelir’ düÅŸüncesi ile hareket ediyorlar. Bu konuda önlem alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Biz bu deÄŸerimizi koruyup, kollayamazsak kendi ayaÄŸÄ±mÄ±za sÄ±kmÄ±ÅŸ oluruz” dedi.

Ülke genelinde getirilen ‘imar barÄ±ÅŸÄ±’ ile DoÄŸu Karadeniz Bölgesi’nde, yaylalarda inÅŸa edilen ve yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±nan ilk etapta 4 bini aÅŸkÄ±n kaçak yapÄ±nÄ±n sahibinin, uygulamadan yararlanmak için baÅŸvuruda bulunduÄŸu belirtildi. (Trabzon/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 20:21

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