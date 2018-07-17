CHP'li Bakan'dan, RTÃœKâ€™e â€˜Adnan Oktarâ€™ sorularÄ±

CHP Ä°zmir Milletvekili Murat Bakan, RTÃœK'e Adnan Oktarâ€™Ä±n kanalÄ± A9 hakkÄ±nda gelen ÅŸikayetleri ve bunlara dair alÄ±nan kararlarÄ± sordu.

RTÜK’ün Adnan Oktar’Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu A9 televizyon kanalÄ± ile ilgili denetimini TBMM gündemine taÅŸÄ±yan CHP Ä°zmir Milletvekili Murat Bakan, kanalla ilgili bugüne kadar RTÜK’e gelen toplam ÅŸikâyet sayÄ±sÄ±nÄ±, gelen ÅŸikayetlerin kaçÄ±nÄ±n iÅŸleme alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hangi cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hangi gerekçelerle uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan ‘Adnan Hoca’ lakaplÄ± Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, Oktay ve birçok müridi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, Oktar’a ait 86 ÅŸirket, iki vakÄ±f ve bir derneÄŸe kayyÄ±m atandÄ±.

‘ÇocuklarÄ±n cinsel istismarÄ±’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duygularÄ±n istismar edilmesi suretiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k’, ‘eÄŸitim ve öÄŸretim hakkÄ±nÄ±n engellenmesi’, ‘kiÅŸisel verilerin kaydedilmesi’ gibi 31 farklÄ± suçlamayla yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Oktar ve yakÄ±nlarÄ±na ait adreslerde çok sayÄ±da araç, bilgisayar, para kasasÄ±, deÄŸerli eÅŸya, para sayma makinesi, tabanca ve otomatik tüfek bulundu.

Türkiye gündeminin günlerdir konuÅŸtuÄŸu Adnan Oktar, 2011 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu A9 televizyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± ‘erkek kardeÅŸler’ ve ‘kadÄ±n bacÄ±lar’ adlÄ± müzikli programlarla televizyon dünyasÄ±nda popüler oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Ä°zmir Milletvekili Murat Bakan, RTÜK’ün Adnan Oktar’Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu A9 televizyon kanalÄ± ile ilgili denetimini TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Adnan Oktar’Ä±n televizyon kanalÄ±nÄ±n denetiminde RTÜK’ün sorumluluÄŸunun irdelenmesi gerektiÄŸini belirten Bakan, “Adnan Oktar adlÄ± ÅŸahsa yapÄ±lan operasyonla beraber, kendi kurduÄŸu televizyon kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± programlara ait binlerce video sosyal medyada gündem oldu. 2011’den beri yayÄ±n yapan bu kanalda insan onuruna ve özel hayatÄ±n gizliliÄŸine aykÄ±rÄ±, kadÄ±nÄ± metalaÅŸtÄ±rmak suretiyle istismar eden yayÄ±nlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ. RTÜK bu noktada üstüne düÅŸeni yapmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Yoksa görmezden mi gelmiÅŸtir? KanalÄ±n denetiminde RTÜK’ün sorumluluÄŸu da irdelenmeli” dedi.

RTÜK KAÇ ÅžÄ°KAYETÄ°N KAÇINI Ä°ÅžLEME ALDI?

1 – Adnan Oktar’Ä±n kurduÄŸu A9 televizyon kanalÄ± hakkÄ±nda 2011-2018 (Temmuz) yÄ±llarÄ± arasÄ±nda (yÄ±llar bazÄ±nda) RTÜK’e toplam kaç ÅŸikâyet gelmiÅŸtir?

2 – A9 kanalÄ±na 2011-2018 (Temmuz) yÄ±llarÄ±nda (yÄ±llar bazÄ±nda) gelen ÅŸikayetlerin kaçÄ± RTÜK tarafÄ±ndan iÅŸleme alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r?

3 – RTÜK tarafÄ±ndan 2011-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda (yÄ±llar bazÄ±nda) A9 kanalÄ±na hangi cezai yaptÄ±rÄ±mlar hangi gerekçeyle uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 14:57

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