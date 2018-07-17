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HDP DiyarbakÄ±r milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa FarisoÄŸullarÄ± hakkÄ±nda HPG'li Mehmet YakÄ±ÅŸÄ±r'Ä±n cenaze törenine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 10:07
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2 HDP'li milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
17 Temmuz 2018 10:02
HDP DiyarbakÄ±r milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa FarisoÄŸullarÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
HDP DiyarbakÄ±r milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa FarisoÄŸullarÄ± hakkÄ±nda HPG'li Mehmet YakÄ±ÅŸÄ±r'Ä±n cenaze törenine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) DiyarbakÄ±r milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa FarisoÄŸullarÄ± hakkÄ±nda Giresun'da yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren HPG'li Mehmet YakÄ±ÅŸÄ±r'Ä±n Yeniköy MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda yapÄ±lan cenaze törenine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (MA)
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