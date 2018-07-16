Evrim'i destekleyen-kullanan bilimler - 1: Embriyoloji

'Embriyolojinin kÃ¶kenleri gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden 2000 sene Ã¶nceye, Aristo'ya kadar gider. '

Embriyoloji, kelime anlamÄ±yla canlÄ±larÄ±n yavrularÄ±nÄ± yumurta evresinden doÄŸum evresine kadar inceleyen bilim dalÄ±dÄ±r. KÄ±saca, embriyolarla ilgilenen bilimdir.

Embriyolojinin kökenleri günümüzden 2000 sene önceye, Aristo'ya kadar gider. Aristo, çiftleÅŸmeden sonra ana karnÄ±nda, gelecekte oluÅŸacak canlÄ±nÄ±n bir minyatürünün (buna homunculus denmiÅŸtir) bulunduÄŸunu ve bunun büyüyerek canlÄ±yÄ± oluÅŸturduÄŸunu ileri sürmüÅŸtür. Epigenez denen bu iddia, mikroskobun keÅŸfedilmesi ve embriyonun asla son haline benzer bir ÅŸekilde var olmadÄ±ÄŸÄ±, zaman içerisinde deÄŸiÅŸerek son haline ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n keÅŸfedilmesiyle birlikte çökmüÅŸtür.

GELÄ°ÅžME VE DEÄžÄ°ÅžÄ°M

1859 yÄ±lÄ±nda Evrim KuramÄ±'nÄ±n düzenli bir ÅŸekilde sunulup bilim dünyasÄ±na girmesi, 17. yüzyÄ±lda mikroskobun keÅŸfedilmesi, 19. yüzyÄ±lda mikroskobun ana karnÄ±ndaki ve yumurta içerisindeki canlÄ±lara çevrilmesi ve 1950'lerde DNA'nÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ±n keÅŸfiyle Biyoloji'de "GeliÅŸim Biyolojisi" ve "Moleküler Biyoloji" dallarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na sebep olmuÅŸtur. SonrasÄ±nda ise Evrim'in bu alanlardaki yoÄŸun açÄ±klayÄ±cÄ± gücünden ötürü "Evrimsel GeliÅŸim Biyolojisi" isimli yeni bir alan ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Günümüzde bu alan, oldukça yaygÄ±n bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r ve Biyoloji'nin en popüler dallarÄ±ndan biridir.

Bir canlÄ±nÄ±n embriyolojik dönemde geçirdiÄŸi deÄŸiÅŸimlerin tamamÄ±na “ontogeni” denmektedir. Bu deÄŸiÅŸimler, canlÄ±nÄ±n evrimsel geçmiÅŸinde atalarÄ±ndan edindiÄŸi genetik bilgilerin, canlÄ± oluÅŸumu sÄ±rasÄ±nda sÄ±rayla okunmasÄ± sonucunda üretilen farklÄ± enzimler ve proteinlerin etkisinden kaynaklanmaktadÄ±r. Yani döllenme gerçekleÅŸtikten sonra, hücreler farklÄ±laÅŸmaya baÅŸlar. Bu farklÄ±laÅŸma, hücre içeriÄŸini de etkiler. Hücrenin içerisindeki biyokimyanÄ±n deÄŸiÅŸimi, DNA'nÄ±n farklÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n okunabilmesini saÄŸlar. Bu sebeple bütün organlar ve yapÄ±lar yerli yerinde ve düzgün bir ÅŸekilde oluÅŸabilir. Ancak kimi zaman bu okunmada hatalar oluÅŸabilmekte ya da mutasyonlar gibi dÄ±ÅŸ faktörlerin etkisinde canlÄ± DNA'sÄ±nda deÄŸiÅŸimler olabilmektedir. Bu durumda anormal doÄŸumlar ve bazÄ± hastalÄ±klar ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. Öte yandan çoÄŸu zamansa bu deÄŸiÅŸimler bir soruna deÄŸil, nötral bir deÄŸiÅŸime sebep olur, yani canlÄ±yÄ± etkilemez ve sÄ±radan bir varyasyonun ortaya çÄ±kmasÄ±na sebep olur. Ancak deÄŸiÅŸen doÄŸa koÅŸullarÄ±, bu varyasyon içerisinden zoraki seçimlerin yapÄ±lmasÄ±na sebep olur ve Evrim bu ÅŸekilde ilerler.

ÇALIÅžMALAR YOÄžUNLAÅžIYOR

1790'lÄ± yÄ±llarda embriyo ile ilgilenen bazÄ± bilim insanlarÄ±, özellikle de 1824 ile 26 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n doruÄŸunda olan FransÄ±z fizisyen ve embriyolog Étienne Serres, çevre koÅŸullarÄ±nÄ±n canlÄ± özellikleri üzerinde etkisi olduÄŸunu ve bu etkiden dolayÄ± canlÄ±larÄ±n farklÄ±laÅŸabileceÄŸini ileri sürmüÅŸtür. Yani kendisinden çok sonra düÅŸüncelerini ilan edecek olan Lamarck'tan önce, Lamarck'Ä±n hipotezlerini embriyolojik döneme çekerek izah etmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.

Daha sonralarÄ± 1834-1919 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸayan büyük bilim insanÄ± Ernst Haeckel, bu kuramdan yola çÄ±karak embriyolarÄ± incelemeye baÅŸlamÄ±ÅŸ ve farklÄ± canlÄ±larÄ±n embriyolarÄ± arasÄ±ndaki benzerlik ve farklÄ±lÄ±klarÄ± ele almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Haeckel, Lamarck'Ä±n görüÅŸlerini kabul etmiÅŸ; ancak Darwin gibi tüm türlerin tek bir atadan farklÄ±laÅŸma sonucunda ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmiÅŸtir. EmbriyolarÄ± izlediÄŸinde, çok ilginç bazÄ± gerçeklerle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r:

Birbirinden neredeyse tamamen alakasÄ±z türlerin embriyolarÄ±, embriyolojik dönemde geriye gittikçe birbirlerine tamamen benzer hale gelmektedir. Yani zigot sÄ±rasÄ±nda -doÄŸal olarak- farklÄ± türler arasÄ±nda herhangi bir ayrÄ±m yapÄ±lamaz. Herhangi bir genetik veri olmadan, elimizdeki iki zigotun hangi iki canlÄ±ya ait olduÄŸunu söylemek imkansÄ±zdÄ±r.

BazÄ± canlÄ±larÄ±n embriyolarÄ±nda, kendileriyle alakasÄ±z gibi gözüken canlÄ±larÄ±n embriyolarÄ±nda meydana gelen deÄŸiÅŸimler gözlenir, ancak bu deÄŸiÅŸimler daha sonradan kaybolur ve doÄŸum sonrasÄ±na yansÄ±maz.

'ONTOGENÄ° FÄ°LOGENÄ°YÄ° TAKÄ°P EDER'

Ä°ÅŸte Haeckel bu gözlemlerini "Rekapütilasyon KuramÄ±" adÄ± altÄ±nda topladÄ± ve günümüzde bu teori, ÅŸu cümleyle özetlenmektedir: Ontogeni, filogeniyi takip eder. Bunun anlamÄ± ÅŸudur: CanlÄ±, embriyolojik oluÅŸum sÄ±rasÄ±nda, evrimsel geçmiÅŸindeki deÄŸiÅŸimleri takip eder ve tekrarlar.

GörüldüÄŸü üzere haftalar boyunca türleri birbirinden ayÄ±rmak mümkün deÄŸildir; çünkü hepsi benzer anatomiye sahip olarak geliÅŸmektedir. SonrasÄ±nda ise, genetik materyal üzerindeki türe has kodlara gelindiÄŸinde farklÄ±laÅŸma baÅŸlamaktadÄ±r. Bu da, bütün türlerin (en azÄ±ndan memelilerin, kuÅŸlarÄ±n, sürüngenlerin, vs.) ortak bir atadan geldiÄŸini göstermektedir. Genetik analizler ise bunu tamamlamakta ve istisnasÄ±z her türün ortak bir atadan geldiÄŸini göstermektedir.

Haeckel'in ileri sürdüÄŸü "ontogeni filogeniyi takip eder" kuramÄ±, Evrim KuramÄ±'nÄ±n aksine, henüz tüm bilim dünyasÄ±nca kabul edilmiÅŸ bir kuram deÄŸildir. Çünkü halen pek çok bilim insanÄ±, kuramÄ±n içerisindeki bilgilerin doÄŸruluÄŸundan ÅŸüphe etmeseler de (çünkü Haeckel'Ä±n gözlemleri yüzlerce farklÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±p onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r), bu bilgilerin Haeckel'Ä±n iÅŸaret ettiÄŸi yeri gösterdiÄŸinden emin deÄŸillerdir. Bilim insanlarÄ±nÄ±n özverili çabalarÄ± sonucunda Haeckel'Ä±n pek çok hatasÄ± düzeltilip geliÅŸtirilmiÅŸ ve modernize edilmiÅŸtir. Bu düzeltme ve geliÅŸtirme süreci, halen devam etmektedir.

https://evrimagaci.org/evrimi-destekleyenkullanan-bilimler-1-embriyoloji-202

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