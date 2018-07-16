HÄ°BA: Hevesli insan bilim atÃ¶lyesi

HÄ°BA'yÄ± oluÅŸturma fikrinin sahibi ODTÃœ Matematik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸrencisi Mehmet MirioÄŸlu ile konuÅŸtuk.

Ä°rem Hazal KELLECÄ°

Hatay

Hatay’Ä±n Defne ilçesinde bir yÄ±l önce gençlerin kurduÄŸu ve kÄ±sa sürede 200 genç ile temasa geçen; sanattan bilime, spordan edebiyata birçok alanda faaliyet yürüten bir meclis HÄ°BA. Topluluk oluÅŸturma fikrinin sahibi ODTÜ Matematik Bölümü ÖÄŸrencisi Mehmet MirioÄŸlu ile konuÅŸtuk.

Meclisin kuruluÅŸ sürecini anlatabilir misin?

Bir sene önce Timur DoÄŸru ile ben, iki üniversiteli olarak liseli öÄŸrencilerle iletiÅŸim kurup karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bilgi aktarÄ±mÄ±nda bulunduÄŸumuz, bilimin ezberden ibaret olmayÄ±p ilgi çekici yönlerini anlatabildiÄŸimiz bir ortamÄ±mÄ±z olmasÄ±nÄ± istiyorduk. Günün sonunda o ortam 25 kiÅŸiyle kuruldu. Günü geldi sokakta tiyatro doÄŸaçlamalarÄ± yaptÄ±k, günü geldi okul bahçesinde dans gösterisi yaptÄ±k. Bir gün sahile gittik evrim konuÅŸtu, piknik yaptÄ±k psikoloji konuÅŸtuk. Daha sonra bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z liseliler arasÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bunun temel sebebi liselilerin buna aç oluÅŸuydu. “Biz kendimizi geliÅŸtirmeye açÄ±ÄŸÄ±z.” algÄ±sÄ± giderek büyümeye baÅŸladÄ± ve büyümeye devam ediyor. Daha sonra Defne Kent Konseyi bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± gördü ve teknik imkân saÄŸlayabilmek adÄ±na “Gençlik Meclisi” önerisini sundular. Gençlik Meclisi baÅŸkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürdük.

'HER FAALÄ°YETÄ° GENÇLER TARAFINDAN OLUÅžTURULUYOR'

Gençlik meclisinizin iÅŸleyiÅŸinden, etkinliklerinizden ve gençlerin bu meclisteki rolünden bahsedebilir misiniz?

Gençlerin meclisteki rolü her ÅŸey. Gün geliyor organizasyonu üstleniyoruz, gün geliyor sponsorluk için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Atölyeler düzenliyoruz ve yine bizler katÄ±lÄ±yoruz. Yani gençlik meclisinin her faaliyeti gençler tarafÄ±ndan oluÅŸturuluyor. Ä°ÅŸleyiÅŸ süreci ise her dönem baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tanÄ±ÅŸma toplantÄ±larÄ±yla baÅŸlÄ±yor. HâlihazÄ±rda üniversiteli öÄŸrenciler ile oluÅŸturduÄŸumuz taslaÄŸÄ± liseliler ile paylaÅŸÄ±yor ve onlarla beraber detaylandÄ±rÄ±yoruz. Neler yapabileceÄŸimizi onlarÄ±n önerileriyle ÅŸekillendiriyor ve en iyi hâle getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Atölye ihtiyacÄ± söz konusu olduÄŸunda genel bir faaliyet planÄ± oluÅŸturuyoruz sonra üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Herkesin öneri sunduÄŸu, faaliyet yürüttüÄŸü oldukça esnek bir iÅŸleyiÅŸimiz var.

Bugüne kadar Ä°zmir gezisi düzenledik ve orada Ä°zmir Güzelbahçe Belediyesinin yardÄ±mlarÄ±yla tarih, münazara, doÄŸaçlama atölyeleri ve kültür gezisi düzenledik. Sömestrda yalnÄ±zca bir hafta çalÄ±ÅŸarak üç skeçten oluÅŸan tiyatro festivali yaptÄ±k. DoÄŸa yürüyüÅŸleri, evrim, tarih, evrimsel psikoloji, doÄŸaçlama, matematik, fizik, bilim felsefesi, ahlak felsefesi, zihin felsefesi atölyeleri düzenledik. Sanat alanÄ±nda; modern sanat, Latin dans, break dans gibi atölyelerin yanÄ± sÄ±ra edebiyat topluluÄŸumuz da bulunuyor. KÄ±sacasÄ± bilime, felsefeye, sanata, edebiyata dair her ÅŸeyi içimizde barÄ±ndÄ±rÄ±yoruz.

'GENÇLERÄ°N TARTIÅžMA YÜRÜTÜP ARAÅžTIRMASI ÖNEMLÄ°'

Böylesi bir dönemde gençliÄŸin araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ürettiÄŸi bir meclisinin olmasÄ±nÄ±n önemi açÄ±sÄ±ndan bir deÄŸerlendirme yapabilir misin?

172 tane aktif olmayan gençlik meclisi bulunuyor. Ama bu meclislerin arasÄ±nda tek faal olanÄ± Defne Gençlik Meclisi ve bu büyük bir problem. Bu 172 meclisin 172’sinin de aktif hâle getirilmesi; gençlerin bilime, sanata, spora yönlendirilmesi, tartÄ±ÅŸmalar yürütülüp araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lmasÄ± gençlik açÄ±sÄ±ndan oldukça önemli.

'EÄžÄ°TÄ°M SÄ°STEMÄ°NDEKÄ° AÇIKLARI KAPATMAYA ÇALIÅžIYORUZ'

HÄ°BA’da faaliyet yürüten SÄ±tkÄ± SaÄŸÄ±cÄ± HÄ°BA’nÄ±n amacÄ± ve önemi ile ilgili görüÅŸlerini ÅŸöyle ifade ediyor:

EÄŸitim sistemimizdeki ezbercilik; bilgiyi kavramamÄ±zÄ±, günlük hayatta kullanabilmemizi engelliyor ve iletiÅŸimden yoksun gençler yetiÅŸiyor. Bizim de HÄ°BA ile amaçladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey de tam olarak; araÅŸtÄ±rarak, kavrayarak öÄŸrenmek; hitabet, münazara gibi topluluklarla iletiÅŸim becerilerimizi geliÅŸtirmek. HÄ°BA ile eÄŸitim sistemindeki açÄ±klarÄ± kapatmaya, gençleri ilgi alanlarÄ±na göre yönlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

'TÜRKÄ°YE’NÄ°N HER YANINDA BÖYLE OLUÅžUMLARA Ä°HTÄ°YAÇ VAR'

Hiba’nÄ±n kuruluÅŸundan beri faaliyet gösteren lise öÄŸrencisi Esra BaÄŸcÄ± ise HÄ°BA’nÄ±n kuruluÅŸ sürecini ve gençlik açÄ±sÄ±ndan ne kadar önemli olduÄŸunu ÅŸu sözlerle ifade ediyor:

BuluÅŸmaya ilk gittiÄŸim zaman sevinçten zÄ±plÄ±yordum, buluÅŸmadan çÄ±ktÄ±ktan sonra da zÄ±plamaya devam ettim. Türkiye’nin her yanÄ±nda bu gibi oluÅŸumlara ihtiyaç var çünkü bizlere yarÄ±nlarÄ± getirecek olan bilimdir. OkullarÄ±mÄ±zda çok aÄŸÄ±r bir sistem var ve bazen bu sistem altÄ±nda ezilebiliyoruz. KonuÅŸmaya, düÅŸünmeye bile fÄ±rsatÄ±mÄ±z olmuyor. Bu yüzden HÄ°BA gibi bir oluÅŸuma gerçekten ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu ve bu projenin gerçekleÅŸmesi için elimizden ne geliyorsa yapmamÄ±z gerektiÄŸini düÅŸündüm. SÄ±nÄ±f temsilcisiydim ve diÄŸer okullardan da arkadaÅŸlarÄ±m vardÄ±. Projeden çevreme bahsettim . Onlarla birlikte bu yola baÅŸladÄ±k ve güzel bir ÅŸekilde ilerliyoruz. KÄ±sacasÄ± HÄ°BA benim için gençliÄŸin geleceÄŸi demek, Türkiye için aydÄ±nlÄ±k bir yarÄ±n demek.

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