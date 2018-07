HÄ°BA: Hevesli insan bilim atÃ¶lyesi

HİBA'yı oluşturma fikrinin sahibi ODTÜ Matematik Bölümü Öğrencisi Mehmet Mirioğlu ile konuştuk.

İrem Hazal KELLECİ

Hatay

Hatay’ın Defne ilçesinde bir yıl önce gençlerin kurduğu ve kısa sürede 200 genç ile temasa geçen; sanattan bilime, spordan edebiyata birçok alanda faaliyet yürüten bir meclis HİBA. Topluluk oluşturma fikrinin sahibi ODTÜ Matematik Bölümü Öğrencisi Mehmet Mirioğlu ile konuştuk.

Meclisin kuruluş sürecini anlatabilir misin?

Bir sene önce Timur Doğru ile ben, iki üniversiteli olarak liseli öğrencilerle iletişim kurup karşılıklı bilgi aktarımında bulunduğumuz, bilimin ezberden ibaret olmayıp ilgi çekici yönlerini anlatabildiğimiz bir ortamımız olmasını istiyorduk. Günün sonunda o ortam 25 kişiyle kuruldu. Günü geldi sokakta tiyatro doğaçlamaları yaptık, günü geldi okul bahçesinde dans gösterisi yaptık. Bir gün sahile gittik evrim konuştu, piknik yaptık psikoloji konuştuk. Daha sonra bu çalışmalarımız liseliler arasında yaygınlaşmaya başladı. Bunun temel sebebi liselilerin buna aç oluşuydu. “Biz kendimizi geliştirmeye açığız.” algısı giderek büyümeye başladı ve büyümeye devam ediyor. Daha sonra Defne Kent Konseyi bu çalışmalarımızı gördü ve teknik imkân sağlayabilmek adına “Gençlik Meclisi” önerisini sundular. Gençlik Meclisi başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi ve çalışmalarımızı sürdürdük.

'HER FAALİYETİ GENÇLER TARAFINDAN OLUŞTURULUYOR'

Gençlik meclisinizin işleyişinden, etkinliklerinizden ve gençlerin bu meclisteki rolünden bahsedebilir misiniz?

Gençlerin meclisteki rolü her şey. Gün geliyor organizasyonu üstleniyoruz, gün geliyor sponsorluk için çalışıyoruz. Atölyeler düzenliyoruz ve yine bizler katılıyoruz. Yani gençlik meclisinin her faaliyeti gençler tarafından oluşturuluyor. İşleyiş süreci ise her dönem başında yaptığımız tanışma toplantılarıyla başlıyor. Hâlihazırda üniversiteli öğrenciler ile oluşturduğumuz taslağı liseliler ile paylaşıyor ve onlarla beraber detaylandırıyoruz. Neler yapabileceğimizi onların önerileriyle şekillendiriyor ve en iyi hâle getirmeye çalışıyoruz. Atölye ihtiyacı söz konusu olduğunda genel bir faaliyet planı oluşturuyoruz sonra üzerinde çalışıyoruz. Herkesin öneri sunduğu, faaliyet yürüttüğü oldukça esnek bir işleyişimiz var.

Bugüne kadar İzmir gezisi düzenledik ve orada İzmir Güzelbahçe Belediyesinin yardımlarıyla tarih, münazara, doğaçlama atölyeleri ve kültür gezisi düzenledik. Sömestrda yalnızca bir hafta çalışarak üç skeçten oluşan tiyatro festivali yaptık. Doğa yürüyüşleri, evrim, tarih, evrimsel psikoloji, doğaçlama, matematik, fizik, bilim felsefesi, ahlak felsefesi, zihin felsefesi atölyeleri düzenledik. Sanat alanında; modern sanat, Latin dans, break dans gibi atölyelerin yanı sıra edebiyat topluluğumuz da bulunuyor. Kısacası bilime, felsefeye, sanata, edebiyata dair her şeyi içimizde barındırıyoruz.

'GENÇLERİN TARTIŞMA YÜRÜTÜP ARAŞTIRMASI ÖNEMLİ'

Böylesi bir dönemde gençliğin araştırdığı, ürettiği bir meclisinin olmasının önemi açısından bir değerlendirme yapabilir misin?

172 tane aktif olmayan gençlik meclisi bulunuyor. Ama bu meclislerin arasında tek faal olanı Defne Gençlik Meclisi ve bu büyük bir problem. Bu 172 meclisin 172’sinin de aktif hâle getirilmesi; gençlerin bilime, sanata, spora yönlendirilmesi, tartışmalar yürütülüp araştırmalar yapılması gençlik açısından oldukça önemli.

'EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ AÇIKLARI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

HİBA’da faaliyet yürüten Sıtkı Sağıcı HİBA’nın amacı ve önemi ile ilgili görüşlerini şöyle ifade ediyor:

Eğitim sistemimizdeki ezbercilik; bilgiyi kavramamızı, günlük hayatta kullanabilmemizi engelliyor ve iletişimden yoksun gençler yetişiyor. Bizim de HİBA ile amaçladığımız şey de tam olarak; araştırarak, kavrayarak öğrenmek; hitabet, münazara gibi topluluklarla iletişim becerilerimizi geliştirmek. HİBA ile eğitim sistemindeki açıkları kapatmaya, gençleri ilgi alanlarına göre yönlendirmeye çalışıyoruz.

'TÜRKİYE’NİN HER YANINDA BÖYLE OLUŞUMLARA İHTİYAÇ VAR'

Hiba’nın kuruluşundan beri faaliyet gösteren lise öğrencisi Esra Bağcı ise HİBA’nın kuruluş sürecini ve gençlik açısından ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

Buluşmaya ilk gittiğim zaman sevinçten zıplıyordum, buluşmadan çıktıktan sonra da zıplamaya devam ettim. Türkiye’nin her yanında bu gibi oluşumlara ihtiyaç var çünkü bizlere yarınları getirecek olan bilimdir. Okullarımızda çok ağır bir sistem var ve bazen bu sistem altında ezilebiliyoruz. Konuşmaya, düşünmeye bile fırsatımız olmuyor. Bu yüzden HİBA gibi bir oluşuma gerçekten ihtiyacımız olduğunu ve bu projenin gerçekleşmesi için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini düşündüm. Sınıf temsilcisiydim ve diğer okullardan da arkadaşlarım vardı. Projeden çevreme bahsettim . Onlarla birlikte bu yola başladık ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kısacası HİBA benim için gençliğin geleceği demek, Türkiye için aydınlık bir yarın demek.

