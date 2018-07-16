'Herkesin Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± laik ve demokratik bir Ã¼lke istiyoruz'

'YaÅŸamak gÃ¶revdir bu yangÄ±n yerinde / YaÅŸamak, insan kalarak'

Seren ELATAÅž

Adana

Adana Arap halkÄ±nÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerden biri. BazÄ± kaynaklara göre ÅŸehrin üçte birini (600 Bin) bazÄ± kaynaklara göre ise ÅŸehrin dörtte birini (450 Bin) Arap nüfusu oluÅŸturuyor. Åžehir merkezinde bazÄ± mahallelerde ise neredeyse tamamen Arap Alevi halkÄ± yaÅŸamakta. HadÄ±rlÄ±, AkkapÄ±, Havutlu, KarÅŸÄ±yaka, Seyhan, YamaçlÄ±, GüneÅŸli mahalleri Arap Alevilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±ca mahalleler. Bu sayÄ±da dergimizin bir sayfasÄ±nÄ± AkkapÄ± mahallesinde yaÅŸayan Arap Alevi gençlere ayÄ±rdÄ±k. Seçim sonuçlarÄ±nÄ± ve ülkemizde yaÅŸanan olaylarÄ± deÄŸerlendirdiÄŸimiz bir sohbet gerçekleÅŸtirdik. Gençlerin taleplerini ve beklentilerini konuÅŸtuk.

Mahallede bir akÅŸam bir grup genç ile parkta buluÅŸarak röportajÄ±mÄ±zÄ± gerçekleÅŸtirdik. Ä°çlerinden mobilya iÅŸçisi Ä°sa (18) ve bir gÄ±da fabrikasÄ±nda iÅŸçi olan Necati (26) sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

'HAKSIZ BÄ°R SEÇÄ°M OLDU'

AkkapÄ± halkÄ±nÄ±n seçim öncesinde umudunun olduÄŸunu söyleyerek lafa giriyor Necati. “HaksÄ±z bir seçim olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Muharrem Ä°nce’nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorduk ama bir tehdit söz konusu olabilir.” diyerek seçimlere iliÅŸkin mahallenin tutumunu anlatÄ±yor.

AkkapÄ± Mahallesi seçim dönemlerinde CHP’ye %70 civarÄ± desteÄŸin olduÄŸu bir bölge. Ancak bu sefer cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde Muharrem Ä°nce oylarÄ±n yine % 70’ini alÄ±rken parlamento seçimlerinde ise CHP %60, HDP ise mahalleden %30 civarÄ± bir oy aldÄ±. AnlaÅŸÄ±lan o ki HDP’nin barajÄ± geçmesi için AkkapÄ± Mahallesi de elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymuÅŸ.

'Ä°Åž BULMAK Ä°STEYENLER AKP ÜYESÄ° OLMAYA ZORLANIYOR'

AynÄ± zamanda bir fabrika iÅŸçisi olarak aldÄ±klarÄ± ücrete de deÄŸiniyor Necati. “1600 TL maaÅŸ alÄ±yorum. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hafta cebimizde bir ÅŸey kalmÄ±yor. Yetmiyor, her ÅŸey çok pahalÄ±.” Sözlerine bir de ÅŸu sÄ±ralar fazlasÄ±yla baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan bir konuyu da ekliyor. “NiÅŸanlÄ±yÄ±m. Ev yapamÄ±yoruz, evlenemiyoruz. NiÅŸanlÄ±m Hukuk Fakültesi mezunu ama atanamÄ±yor. Ä°ÅŸ için baÅŸvurduÄŸu bir belediyede AKP üyesi olmasÄ±nÄ± istediler.”

Necati, hükümetin politikalarÄ±na deÄŸinerek sözlerine devam ediyor. “Bu hükümet sadece yol, köprü yapÄ±yor ama ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Pazara gidiyoruz, bir ÅŸey alamÄ±yoruz. Patates, soÄŸan fiyatlarÄ± uçmuÅŸ. Yoksulluk çoÄŸalÄ±yor, bunu da maddi yardÄ±m yaparak oy devÅŸirmek için kullanÄ±yorlar. Din ile siyaseti birbirine katÄ±yorlar ve böyle yönetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu yüzden imam hatipler açÄ±yorlar sürekli.”

'MAHALLEDE DERNEK KURUP BÄ°R ARAYA GELMELÄ°YÄ°Z'

Ä°sa söz alÄ±yor bu sefer. Gezi ParkÄ± DireniÅŸi döneminde AkkapÄ± Mahallesi halkÄ±nÄ±n birlik olduÄŸuna, mahalle gençliÄŸinin eylemlerde baÅŸÄ± çektiÄŸine vurgu yapÄ±yor. Arap Alevilerin geçmiÅŸte sahip olduÄŸu birlik ruhunu tekrar kazanmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor ve “Gençlerden baÅŸlayarak bir araya gelip eski birliÄŸimizi saÄŸlamamÄ±z gerekiyor. Mesela dernek kursak orada bir araya gelip sorunlarÄ±mÄ±za çözüm bulup daha çok geniÅŸleyerek bunu saÄŸlayabiliriz.” diye ekliyor. Ä°sa’ya Arap Alevi gençlerin nasÄ±l bir ülkede yaÅŸamak istediÄŸini sorarak röportajÄ±mÄ±zÄ±n sonuna geliyoruz. Ä°sa da memleketin sorunlarÄ±na çözüm olabilecek bir yönetim biçimi söyleyerek cevaplÄ±yor: “Herkesin özgürce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± laik ve demokratik bir ülke istiyoruz.”

'HÜKÜMET ÇOCUK Ä°STÄ°SMARINA ÇÖZÜM BULMUYOR'

GeçtiÄŸimiz hafta çocuk istismarlarÄ± ve çocuk ölümlerine karÅŸÄ± eylemler de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± mahallede. Haliyle mahalle gençliÄŸi de bu konuda oldukça öfkeli. Necati de bu konulara deÄŸinerek mahallelinin görüÅŸlerini dile getiriyor. “Bizim tek talebimiz çocuklarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bir çocuk daha kayÄ±p, bunlarÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istiyoruz. Hükümet bunlara çözüm bulmuyor, caydÄ±rÄ±cÄ± bir politika izlenmeli. ‘Bir kereden bir ÅŸey olmaz’ diyen, 9 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun evlendirilmesine göz yuman bir anlayÄ±ÅŸ ve bir hükümet var.’’ Bu olaylara baÄŸlÄ± olarak gündemde olan idam ve hadÄ±m konularÄ±na da destek veriyor Necati. Ä°damÄ±n gelmesi ile deÄŸil, toplumsal bir dönüÅŸüm ve izlenen politikalarÄ±n deÄŸiÅŸmesi ile çözüm olabileceÄŸini anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise hak veriyor ancak kesinlikle aÄŸÄ±r cezalar almalarÄ± gerektiÄŸini dile getiriyor.

'Renklerimizi kaybetmeden bir araya gelebiliriz'

Eylem DEMÄ°RHAN

Manisa

2 Temmuz 1993, MadÄ±mak. Bir ülkenin aydÄ±nlarÄ±nÄ±n, sanatçÄ±larÄ±nÄ±n yanarak ölüme terk edildiÄŸi bir tarih. Onlarla birlikte ÅŸiirlerinin, türkülerinin de alevler arasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± bir tarihti. Akhisar Cemevinde MadÄ±mak için bir anma programÄ± hazÄ±rlayan genç arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla sohbet ettik.

Her yönüyle büyük tartÄ±ÅŸmalara yol açan, bazÄ±larÄ±nÄ±n yenilgi olarak nitelendirdiÄŸi bir seçimden geçtik. Ä°ktidarÄ±n gençlerde büyük bir ümitsizliÄŸi belli baÅŸlÄ± yöntemlerle yaymaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸikâr. Bunu her türlü sanat ve kültürel alanÄ±n yollarÄ±nÄ± tÄ±kayarak yapÄ±yor. Böyle bir dönemde bu tarz bir etkinlikte nasÄ±l buluÅŸup kendi yerellerinde yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmayÄ± nasÄ±l ördüklerini konuÅŸtuk.

KurduklarÄ± tiyatro ekibinin kültürel ve sanatsal bir açlÄ±ktan doÄŸduÄŸunu söyleyen Ozan, “2 Temmuz sadece Alevileri deÄŸil toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir gündür ve bunu herkese anlatmalÄ±yÄ±z” yaklaÅŸÄ±mÄ±yla yola çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, böylece bir tiyatro hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na giriÅŸtiklerini anlattÄ±. AmaçlarÄ±nÄ±n içeriÄŸi daha geniÅŸ bir etkinlik yapmak olduÄŸunu ama üniversite sÄ±navÄ±nÄ±n ertelenmesinden çok etkilendiklerini söyledi.

'TAÅžIN ALTINA ELÄ°MÄ°ZÄ° KOYMALIYIZ'

AramÄ±zda üniversite sÄ±navÄ±ndan yeni çÄ±kmÄ±ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da vardÄ±. “SÄ±nav sisteminden üzerimizde yaratÄ±lan gelecek kaygÄ±sÄ±na kadar bu sorunlarÄ±n üstesinden nasÄ±l geleceÄŸiz?” diye sorduÄŸumuz liseli bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z “taÅŸÄ±n altÄ±na elimizi toplu bir ÅŸekilde koymalÄ±yÄ±z, bunun için de örgütlenmeliyiz ” dedi.

Etkinlikte baÄŸlama çalan “Biz yÄ±llardÄ±r söyleyeceklerimizi türkülerimizle dile getiren bir toplumuz” diyen Asil Deniz: “Tüm bu haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± hangi çözüm önerisi hangi alternatifi sunduysak iktidar bunlarÄ± göz ardÄ± edip toplumu bölmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Alevi, Sünni, HÄ±ristiyan olmak çok da mühim ÅŸeyler deÄŸil, insanÄ±n kendi tercihine bÄ±rakÄ±lmasÄ± gereken ÅŸeyler. Laik bir sistemden bahsediyoruz din dersleri hala devlet eliyle veriliyor. Biz burada mücadele ederken de amacÄ±mÄ±z ezilen, sömürülen kim varsa onlarÄ±n yanÄ±nda olmak. Çünkü birlik olmazsak bir ÅŸey yapamayÄ±z. Birlik olursak sadece ülkemiz deÄŸil, dünya güzelleÅŸir. Renklerimizi bir yerde toplayarak o renkliliÄŸimizi kaybetmeden bir ÅŸeyler yaparsak bir yere gelebiliriz.”

Sohbetimizin sonuna gelirken bundan sonra daha aktif mücadele edeceklerini belirtti arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. Åžiirleriyle, türküleriyle ilmek ilmek ördükleri etkinliÄŸin ardÄ±ndan ve bu güzel, umut dolu sohbetten sonra ÅŸu dizeler akÄ±llara geliyor:

"YaÅŸamak görevdir bu yangÄ±n yerinde

YaÅŸamak, insan kalarak"

‘GençliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde gelecek olamaz’

Adnan KARATAÅž

Adana

Adana ÅžakirpaÅŸa Cemevinde, Alevi gençlerle 24 Haziran seçimlerinin siyasal sonuçlarÄ± üzerine konuÅŸtuk. 21 yaÅŸÄ±ndaki Hamza YaÄŸmur, sonuçlarÄ±n demokrasi ve özgürlüklerin güçlenmesi adÄ±na olumsuz olduÄŸunu söyledi. “ErdoÄŸan her istediÄŸini filli olarak yapÄ±yordu, ÅŸimdi yasal olarak yapacak. Benim tercihim Ä°nce ve CHP idi. Alevi gençlerin sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için Ä°nce’yi alternatif olarak görüyordum. HDP’yi destekleyen terörist gibi gösterilmezdi.” Diyanetin de inançlara karÄ±ÅŸmamasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. EÄŸitim sisteminin gerileÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YaÄŸmur, “Halka dayatÄ±lan Ä°mam Hatip okullarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± ilgi olmamasÄ±na raÄŸmen çok arttÄ±. Kendi yorumladÄ±klarÄ± dini anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. 200 sayfalÄ±k Din Kültürü kitabÄ±nda 2 sayfa kadar AleviliÄŸe yer veriliyordu, onlar da yanlÄ±ÅŸ bilgilerdi. BunlarÄ±n sonucunda Alevi olmayan kesim Aleviler hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ ÅŸeyler düÅŸünüyor. Bunlar toplumda kutuplaÅŸmayÄ± yaratÄ±yor.” dedi.

Alevi gençlerin birliÄŸinin geliÅŸmesi gerektiÄŸini düÅŸünen YaÄŸmur, gençlerin çoÄŸunun bilgisinin yetersiz olduÄŸunu da söyledi. YaÄŸmur, “UyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ± yaygÄ±n, semah ve saz kurslarÄ± ile yozlaÅŸmaya karÅŸÄ± mücadele ediyoruz. Piknik ve halÄ± saha maçlarÄ± ile iletiÅŸimi güçlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi ve ekledi: “Alevi gençler eÅŸit özgür ve demokratik bir Türkiye istiyor.”

‘AKP HÜKÜMETÄ° SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM OLMAYACAK’

21 yaÅŸÄ±ndaki Umut Can Kayar ise sonuçlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde deÄŸerlendiriyor: “Åžu günler birliÄŸe daha çok ihtiyaç duyduÄŸumuz günlerdir. Tek adam rejimini toplumun yarÄ±sÄ± kabul etmiyor. Bu ErdoÄŸan’Ä±n yönlendirdiÄŸi, halkÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu bir sistemdir. Alevi gençliÄŸi olarak bu hükümet iktidarda iken sorunlarÄ±mÄ±za cevap alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± göremiyoruz.”

Alevi gençliÄŸinin daha fazla birleÅŸmeye ihtiyacÄ± olduÄŸunu ifade eden Kayar, “GençliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ± bir yerde gelecek göremeyiz. Alevi gençleri olarak savaÅŸÄ±n deÄŸil barÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu demokratik, laik bir Türkiye istiyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 22:08

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