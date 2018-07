DÃ¼zen bÃ¶yle gittikÃ§e oh Ã§ekmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

'Bu düzen böyle devam ettikçe de hayatımız boyunca oh çekemeyeceğimiz görünen bir gerçek.'

Temel Lise öğrencisi

Antep

Okuldaki bir arkadaşım sayesinde tanıştım Genç Hayat ile. Gençliğin kürsüsü, seslerini duyurabildiği bir dergi fikri çok hoşuma gitmişti. Tabii bir de sınav senesi olunca biraz daha zorlaşıyordu zaman ayırabilmek. Yine de her sayısını ertesi günü beklerdim arkadaşımdan. Sınav dönemi psikolojisinde bir molaydı, sesimi duymaydı benim için.

Laik, bilimsel, parasız bir eğitimin kırıntılarını dahi bulamayan, temel liselere sürüklenen binlerce gençten biriyim. Gençlik, iktidar için “dindar ve kindar” bir nesil yetiştirme amacı güdülerek yetiştiriliyor ve bu yolda hem gerici kadrolaşmayla hem gerici müfredat değişiklikleriyle amaçlarını yerine getireceklerini zannediyorlar.

MARATONUN SONU YOK

Ortada hiçbir şey yokken tek gecede sınav sistemini değiştireceklerini söylediler. Genç Hayat sayfalarında da bu yazıldı, çizildi. Bizlerin psikolojilerinin onlar için hiçbir önemi yoktu. Gerçi yaşamımızın bile hiçe sayıldığı şu topraklarda söylediğim oldukça trajikomik. Bu sınav süreci içerisinde intihar vakalarından, antidepresan kullanan arkadaşlarımıza kadar birçok zorluk duyduk, geçirdik. Hayatımızın 5 şık arasında olduğu dayatılıyordu bizlere. Sıra arkadaşımıza bile düşman edildiğimiz bir sistem... Testlerle ve denemelerle geceleri sabah ettiğimiz dönem çok sancılı da olsa artık sona erdi. Ne yazık ki biz sınav öğrencileri hala bir oh çekebilmiş değiliz. Bu düzen böyle devam ettikçe de hayatımız boyunca oh çekemeyeceğimiz görünen bir gerçek. Üniversite mezunu işsiz sayısı, genç işsizlik her geçen gün artarken oh çekmek mümkün olmuyor. Onca yıl ailemiz bizleri büyük zorluklarla okuturken bu maratonun sonunda diplomalı bir işsiz olacağın korkusu yakanı bırakmıyor. İşsiz gençler için ise uyuşturucudan adli suçlara geniş bir alan bırakılıyor.

İpleri elinde tutanların unuttuğu bir gerçek var ki;

Biz gençler artık geleceksizleştirmelere karşı TAMAM diyoruz. Geleceğimizin tek adamın iki dudağı arasında olmasına artık TAMAM!

www.evrensel.net