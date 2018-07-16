DÃ¼zen bÃ¶yle gittikÃ§e oh Ã§ekmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

'Bu dÃ¼zen bÃ¶yle devam ettikÃ§e de hayatÄ±mÄ±z boyunca oh Ã§ekemeyeceÄŸimiz gÃ¶rÃ¼nen bir gerÃ§ek.'

Temel Lise öÄŸrencisi

Antep

Okuldaki bir arkadaÅŸÄ±m sayesinde tanÄ±ÅŸtÄ±m Genç Hayat ile. GençliÄŸin kürsüsü, seslerini duyurabildiÄŸi bir dergi fikri çok hoÅŸuma gitmiÅŸti. Tabii bir de sÄ±nav senesi olunca biraz daha zorlaÅŸÄ±yordu zaman ayÄ±rabilmek. Yine de her sayÄ±sÄ±nÄ± ertesi günü beklerdim arkadaÅŸÄ±mdan. SÄ±nav dönemi psikolojisinde bir molaydÄ±, sesimi duymaydÄ± benim için.

Laik, bilimsel, parasÄ±z bir eÄŸitimin kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± dahi bulamayan, temel liselere sürüklenen binlerce gençten biriyim. Gençlik, iktidar için “dindar ve kindar” bir nesil yetiÅŸtirme amacÄ± güdülerek yetiÅŸtiriliyor ve bu yolda hem gerici kadrolaÅŸmayla hem gerici müfredat deÄŸiÅŸiklikleriyle amaçlarÄ±nÄ± yerine getireceklerini zannediyorlar.

MARATONUN SONU YOK

Ortada hiçbir ÅŸey yokken tek gecede sÄ±nav sistemini deÄŸiÅŸtireceklerini söylediler. Genç Hayat sayfalarÄ±nda da bu yazÄ±ldÄ±, çizildi. Bizlerin psikolojilerinin onlar için hiçbir önemi yoktu. Gerçi yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n bile hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu topraklarda söylediÄŸim oldukça trajikomik. Bu sÄ±nav süreci içerisinde intihar vakalarÄ±ndan, antidepresan kullanan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za kadar birçok zorluk duyduk, geçirdik. HayatÄ±mÄ±zÄ±n 5 ÅŸÄ±k arasÄ±nda olduÄŸu dayatÄ±lÄ±yordu bizlere. SÄ±ra arkadaÅŸÄ±mÄ±za bile düÅŸman edildiÄŸimiz bir sistem... Testlerle ve denemelerle geceleri sabah ettiÄŸimiz dönem çok sancÄ±lÄ± da olsa artÄ±k sona erdi. Ne yazÄ±k ki biz sÄ±nav öÄŸrencileri hala bir oh çekebilmiÅŸ deÄŸiliz. Bu düzen böyle devam ettikçe de hayatÄ±mÄ±z boyunca oh çekemeyeceÄŸimiz görünen bir gerçek. Üniversite mezunu iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, genç iÅŸsizlik her geçen gün artarken oh çekmek mümkün olmuyor. Onca yÄ±l ailemiz bizleri büyük zorluklarla okuturken bu maratonun sonunda diplomalÄ± bir iÅŸsiz olacaÄŸÄ±n korkusu yakanÄ± bÄ±rakmÄ±yor. Ä°ÅŸsiz gençler için ise uyuÅŸturucudan adli suçlara geniÅŸ bir alan bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

Ä°pleri elinde tutanlarÄ±n unuttuÄŸu bir gerçek var ki;

Biz gençler artÄ±k geleceksizleÅŸtirmelere karÅŸÄ± TAMAM diyoruz. GeleceÄŸimizin tek adamÄ±n iki dudaÄŸÄ± arasÄ±nda olmasÄ±na artÄ±k TAMAM!

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