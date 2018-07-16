'Bedelli askerlikte yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± 27, Ã¼cret 20 bin TL' iddiasÄ±

Star gazetesi, bedelli askerlikte yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 27, Ã¼cretin 20 bin TL belirlendiÄŸini iddia etti. AKP'li BÃ¼lent Turan 'Ekim gibi gÃ¼ndeme gelecek' dedi.

Siyasi iktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Star gazetesi, "Bedelli askerlik teklifinde yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± 27, ücret ise 20 bin TL olarak belirlendi" iddiasÄ±nda bulundu. AKP Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan ise bedelli askerlik sorusuna "Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok ÅŸu anda" ÅŸeklinde cevap verdi.

Gazete, haberi "Askerlik çaÄŸÄ±na gelmiÅŸ milyonlarca kiÅŸinin gözü kulaÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ndeydi. YaÅŸ ve ücret ile ilgili ilgili çalÄ±ÅŸma görüÅŸmeleri az önce sona erdi. EdindiÄŸimiz bilgiye göre 27 yaÅŸ ve 20 bin lira kriteri belirlendi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ekim ayÄ±nÄ± iÅŸaret etmiÅŸti ancak 'Bir kararname ile kökten halledilebilir' mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti" ifadeleriyle aktardÄ±.

Öte yandan Star gazetesinin bu iddiasÄ±na AKP Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan yanÄ±t verdi. YaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bedelli askerlik sorusuna "Kulis bilgileri doÄŸru deÄŸil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin ÅŸimdiye kadar vaat edip de yapmadÄ±ÄŸÄ± hiçbir düzenleme olmadÄ±. Meclis açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman ilk iÅŸlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktÄ±r. Åžahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceÄŸini ifade etmek istiyorum" ÅŸeklinde cevap verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 17:25

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