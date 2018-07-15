SomalÄ± madenci aileleri Zonguldakâ€™taydÄ±: Adalet istiyoruz

Soma KatliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden madencilerin aileleri Zonguldakâ€™ta halkla bir araya geldi.

Soma KatliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden madencilerin aileleri Zonguldak’ta halkla bir araya geldi. Kilimli Halkevinde konuÅŸan aileler, “Zonguldak’taki bütün duyarlÄ± dostlarÄ±mÄ±zÄ± yarÄ±n Ankara’ya, HSK önüne bekliyoruz. Buraya sizden destek almak için geldik. Ölmek var dönmek yok!” dedi.

Zonguldak Demokrasi Platformunun düzenlediÄŸi forumda madenci ailelerinin yanÄ± sÄ±ra 25-26. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Åžerafettin Turpçu, maden emeklileri, üniversite öÄŸrencileri de söz aldÄ±. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz YavuzyÄ±lmaz’Ä±n mektubu okundu.

Birçok sanÄ±ÄŸÄ±n beraat etmesine ve hafif cezalar almasÄ±na karÅŸÄ± “Adalet istiyoruz” dendi. SomalÄ± anne Gülsüm Çolak tepkisini “Bizim çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸeri 22 yÄ±l mÄ±ydÄ±, 15 yÄ±l mÄ±ydÄ±? Bir çocuk bir tepsi baklava çaldÄ± diye 20 yÄ±l hapis veriliyorsa, bu ne oluyor biliyor musunuz? Ä°nsanlarÄ± öldürün, zaten patron korunuyor, para korunuyor… Siz insan öldürün diyor devlet” diyerek dile getirdi. (Zonguldak/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 20:40

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