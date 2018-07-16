EHB Ã¼yesi avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle yargÄ±lanÄ±yor

Ezilenlerin Hukuk BÃ¼rosu Ã¼yesi tutuklu avukatlar 9 ay sonra bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor, â€˜suÃ§â€™ delili ise mesleki faaliyetler.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarÄ± Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar ile Etkin Haber AjansÄ± (ETHA) çalÄ±ÅŸanlarÄ± Ä°sminaz Temel ve Havva CuÅŸtan’Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugün saat 10:00’da Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde baÅŸlÄ±yor. Operasyondan 9 ay sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak 13’ü tutuklu 23 kiÅŸi “örgüt üyeliÄŸi” ve “örgüt propagandasÄ±” suçlamalarÄ±yla yargÄ±lanÄ±yor. Ä°ki gün sürmesi planlanan duruÅŸma öncesi yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan EHB, mesleki faaliyetleri suçlama konusu yapÄ±larak tutuklanan avukatlar Uçar ve GümüÅŸtaÅŸ için davaya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

AralarÄ±nda avukatlar, gazeteciler, Suruç yaralÄ±larÄ±nÄ±n ve aileleri ile ESP üyelerinin de bulunduÄŸu 13 kiÅŸi, geçtiÄŸimiz yÄ±l 19 Ekim’de yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 7 günlük gözaltÄ± sürecinin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± sulh ceza hakimliÄŸince tutuklanarak cezaevine gönderilmiÅŸti. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda operasyondan 135 gün sonra 23 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede suçlamaya dayanak yapÄ±lan deliller ise, sanÄ±klarÄ±n 2013’ten itibaren katÄ±ldÄ±klarÄ± eylemler, basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve örgüt mensubu olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilerin cenaze törenlerine katÄ±lmak.

BENZER Ä°DDÄ°ALARLA YARGILANDIKLARI DAVADAN BERAAT ETTÄ°LER

EHB üyesi avukatlardan Kader Tonç, duruÅŸma öncesi Evrensel’e konuÅŸtu. Tutuklu yargÄ±lanan GümüÅŸtaÅŸ ve Uçar’Ä±n yanÄ± sÄ±ra EHB avukatlarÄ±ndan Gülhan Kaya ile Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi avukat Ali Haydar DoÄŸan’Ä±n da tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tonç, dosyayÄ± mesleÄŸe yönelik saldÄ±rÄ± olarak yorumladÄ±. Tonç, “Dosyada suç olarak gösterilen eylemlerin tamamÄ±, 2014-2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybeden müvekkillerinin cenazelerine katÄ±lmalarÄ± ve adli tÄ±p iÅŸlemlerini yürütmeleri. ÇoÄŸunluÄŸu, Kobane’de katliamcÄ± IÅžÄ°D çetelerine karÅŸÄ± Kürt halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer almÄ±ÅŸ, savaÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ müvekkillerimizin cenazelerinin aileleri tarafÄ±ndan teslim alÄ±nmasÄ± iÅŸlemlerini yürütmeleri, cenaze törenlerine katÄ±lmalarÄ± suç olarak gösterilmiÅŸ” dedi.

Tonç, Uçar ve GümüÅŸtaÅŸ’Ä±n tutuklandÄ±klarÄ± gün benzer iddialarla yargÄ±landÄ±klarÄ± Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki davalarÄ±ndan beraat ettiklerini belirtti.

‘SOMUT DELÄ°L YOK’

Suruç KatliamÄ±’nda yaralananlarÄ±n, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren gençlerin ailelerinin ve davaya bakan avukatlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini ifade eden Tonç, Suruç Ä°çin Adalet Platformu kurucularÄ±ndan olan avukatlar Uçar ve GümüÅŸtaÅŸ’Ä±n Suruç davasÄ±nÄ±n üçüncü celsesine çok kÄ±sa bir süre kala gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Suruç’ta hayatÄ±nÄ± kaybeden Hatice Ezgi Sadet’in ablasÄ± Özgen Sadet ile Suruç yaralÄ±larÄ± Havva ÇuÅŸtan ve Mazlum DemirtaÅŸ’Ä±n da aynÄ± dosyada tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tonç ÅŸöyle devam etti: “Suruç davasÄ±nda açÄ±k bir istihbarat, devletin sorumluluÄŸunu doÄŸuracak ihmali veya kasti birçok unsur olmasÄ±na raÄŸmen bunlarÄ±n üstüne gidilmedi. Fakat bu dosyada somut bir delil olmadÄ±ÄŸÄ± halde 13 kiÅŸi 16 Nisan referandumunda sansasyonel eylem yapacaklarÄ± ÅŸüphesi ile tutuklandÄ±. Üstelik operasyon referandumdan sonra Ekim ayÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Referandum yapÄ±lÄ±p bitmiÅŸ ve sansasyonel bir eylem gerçekleÅŸmemiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen 13 kiÅŸinin tutukluluk gerekçesi bu ÅŸüpheye dayandÄ±rÄ±ldÄ±. Suruç davasÄ±nda çok ciddi bir göz yumma bu davada ise hiçbir delil yok. Sadece muhalif, iktidardan hesap soran, adalet mücadelesinin peÅŸini bÄ±rakmayan, müvekkillerini yalnÄ±z bÄ±rakmayan, avukatlÄ±ÄŸÄ± adliye koridorlarÄ±na sÄ±ÄŸdÄ±rmayan, kamuoyu oluÅŸturmak için çaba sarf eden, toplumsal davalara müdahil olan avukatlar var. O sebeple bu dosya için avukatlÄ±k mesleÄŸinin varoluÅŸuna saldÄ±rÄ± da diyebiliriz.”

‘Ä°DDÄ°ANAME FEZLEKENÄ°N AYNI’

Uçar ve GümüÅŸtaÅŸ’Ä±n gözaltÄ±na alÄ±nmadan evvel haklarÄ±nda bir soruÅŸturma yürütüldüÄŸünü öÄŸrendiÄŸini ve ifade vermek üzere savcÄ±lÄ±ÄŸa defalarca baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Tonç, yapÄ±lan baÅŸvurulara olumlu cevap alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Tonç, “SoruÅŸturma makamÄ± dosyanÄ±n kendisinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dosyayÄ± bilmediÄŸini ifade etmekten çekinmeyerek meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ifadesine baÅŸvurmamÄ±ÅŸtÄ±r. Son olarak 8 Haziran 2017 tarihinde ifade vermek istediklerini, yazÄ±lÄ± olarak Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bildirmiÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen dilekçelerine hiçbir iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ ve aylar sonra gece yarÄ±sÄ± operasyonu ile gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlarÄ±dÄ±r.” dedi. Ä°ddianamenin polis fezlekesiyle birebir aynÄ± olduÄŸuna da deÄŸinen Tonç, “Fezlekenin tamamÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na iddianame yazÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Öyle ki kelime hatalarÄ± bile düzeltilmemiÅŸ durumda. ÖrneÄŸin, polis fezlekesindeki, ‘tanÄ±ÄŸÄ±n müdürlüÄŸümüzde verdiÄŸi ifadesinde’ kÄ±smÄ± iddianamede düzeltilmemiÅŸ. Fezleke fotoÄŸraflar olmasÄ± sebebiyle renkli, iddianame onun renksiz hali.” diye konuÅŸtu.

GAZETECÄ°LÄ°K FAALÄ°YETÄ° DE PROPAGANDA SAYILDI

ETHA editörü Ä°sminaz Temel ile ETHA muhabiri Havva CuÅŸtan da dosya kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan isimler arasÄ±nda. SoruÅŸturmanÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönem CuÅŸtan’Ä±n öÄŸrenci olduÄŸunu belirten Tonç, Temel’in gazetecilik faaliyetlerinden yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Tonç, “Polisin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± görünü tespit tutanaklarÄ±nÄ±n hepsinde Ä°sminaz’Ä±n elinde kamerasÄ± ve not defteri var. Hatta Ä°sminaz bir yerde görüntü çekerken onu görüntüye almÄ±ÅŸlar. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tüm eylemlere gazeteci olarak katÄ±lmÄ±ÅŸ. Görüntülere raÄŸmen Ä°sminaz’a yöneltilen suçlama, eyleme giderek propaganda yaptÄ±ÄŸÄ± yönünde. Bu dava ile ‘gazeteci, gazeteci deÄŸil; avukat, avukat deÄŸildir örgüt üyesidir’ demek istiyorlar. Tek adam zihniyeti ile bütün toplumun ve insanlarÄ±n tek tipleÅŸtirilmesi söz konusu.” dedi.

‘ONLAR Ä°ÇERÄ°DE BÄ°Z DIÅžARIDA ÇALIÅžIYORUZ’

Uçar ve GümüÅŸtaÅŸ’Ä±n cezaevinde de mesleklerini yapmaya devam ettiklerini aktaran Tonç, “Müvekkilleri ile birlikte kalÄ±yorlar. Sezin’in daha önce öz savunma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± için tutuklanan bir müvekkili BakÄ±rköy Cezaevi’nde kalÄ±yordu. Åžimdi aynÄ± cezaevindeler ve iç postayla duruÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Onlar içeride çalÄ±ÅŸÄ±yor biz de dÄ±ÅŸarÄ±da onlarÄ±n bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÅŸleri yapÄ±yoruz. Zor ama onlar tutuklandÄ± bitmedi. ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) üyesi onlarca avukat arkadaÅŸÄ±mÄ±z tutuklandÄ± yine devam ediyoruz, yine bürolarÄ±mÄ±z açÄ±k. Bu mücadele biraz da bu dayanÄ±ÅŸma ile bitmeyecek.” dedi. AvukatlÄ±ÄŸÄ± insan haklarÄ± ve kamu hukuku mücadelesi olarak tanÄ±mlayan Tonç, “OHAL’in ilan edildiÄŸi andan itibaren ilk yapÄ±lan icraatlar savunma hakkÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamaya dönüktü. 30 gün gözaltÄ± 5 gün avukat görüÅŸ yasaÄŸÄ± getirdiler. 5 gün avukatla görüÅŸtürmemek demek, ben sana iÅŸkence yapacaÄŸÄ±m delil üreteceÄŸim senin hakkÄ±nda ve sen kimseden fikir almayacaksÄ±n kimse sana haklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmayacak demek. ArtÄ±k savcÄ±nÄ±n odasÄ±na gitmek, dosyaya dair bilgi almak, adliyede herhangi bir iÅŸlem yapmak çok zor. Burada da itiraz ve mücadele ile bazÄ± ÅŸeyleri aÅŸÄ±yoruz.” dedi.

‘ADALET MÜCADELEMÄ°ZDEN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z’

EHB de yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak kamuoyuna duruÅŸmaya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. EHB tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Onlarca avukatÄ±n devletin avukatÄ± olmayÄ± reddedip ezilenlerin avukatÄ± olduÄŸu; avukatlÄ±k mesleÄŸini bir kamu hizmeti olarak görüp, siyasi iktidarÄ±n istediÄŸi avukatlÄ±k pratiÄŸine uymadÄ±klarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±” belirtildi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “Soma katliamÄ±nda, DiyarbakÄ±r, Ankara, Suruç, Ä°stanbul bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda yüzlerce insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± elinden alan failleri ve bu faillerle kurulan iliÅŸkileri sorgulayan gazeteciler, yazarlar ve araÅŸtÄ±rmacÄ±lar gibi meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z da ‘yaÅŸam hakkÄ±’ savunuculuÄŸu yaptÄ±klarÄ± için siyasi iktidarÄ±n her zaman hedefinde olmuÅŸlardÄ±r. TutuklanmalarÄ±, OHAL’de tamamen askÄ±ya alÄ±nan temel hak ve hürriyetler, kapatÄ±lan hukuk derneklerimiz, 12 Eylül günü ve devamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklanan ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi üyesi meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n durumu ile deÄŸerlendirildiÄŸinde, bunun mesleÄŸi yapÄ±ÅŸ biçimimize yönelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu açÄ±ktÄ±r. NasÄ±l ki bu memleketin muhaliflerine ‘düÅŸmanla savaÅŸ hukuku’ uygulanÄ±yorsa, onlarÄ± ve özgürlükleri savunan biz avukatlara da aynÄ± ‘hukuk’ iÅŸletilmektedir. Bu süreçte yargÄ± organlarÄ±na, kamuoyuna açÄ±k biçimde talimatlar veren, kendisinden olmayanÄ± yargÄ± eliyle tehdit eden siyasi iktidar, yine yargÄ± eliyle avukatlarÄ± hapsederek, esasÄ±nda direnenleri savunmasÄ±z bÄ±rakmayÄ± hedeflemektedir. Ä°ÅŸte tutuklanmalarÄ±nÄ±n esas nedeni budur! Tekrar tekrar söylüyoruz ki; dün olduÄŸu gibi bugün de kimseye tabi olmayacaÄŸÄ±z! YaÅŸanan katliamlarÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanÄ±p cezalandÄ±rÄ±lana kadar adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceÄŸiz. GözaltÄ±nda ve cezaevinde yaÅŸanan tüm hak ihlallerine karÅŸÄ± mücadele etmeye devam edeceÄŸiz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:37

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