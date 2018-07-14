Tutuklu gazetecilere Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°stanbul Ã–zgÃ¼r BasÄ±n Platformu, tutuklu gazetecilere Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istedi, tutuklu ETHA Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n pazartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Ä°stanbul Özgür BasÄ±n Platformu, tutuklu gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada, ETHA çalÄ±ÅŸanÄ± gazeteciler Ä°sminaz Temel ile Havva CuÅŸtan’Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, pazartesi günü, Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek davaya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Oya Ersoy, Edebiyat EleÅŸtirmeni AyÅŸegül Tözeren, Cumartesi Ä°nsanlarÄ±, insan haklarÄ± savunucularÄ± ve çok sayÄ±da gazeteci destek verdi.

Eylemde konuÅŸan Sezgin TanrÄ±kulu, “Neredeyse buradaki arkadaÅŸlarla adliyede, sokakta hep beraberiz. Parlamentodan daha çok buradayÄ±z. Avukatken, baro baÅŸkanÄ±yken bu kadar çok adliyeye gitmiyordum. Neredeyse dünyadaki tutuklu gazeteciler kadar Türkiye’de tutuklu gazeteci var. Pazartesi günü de hep beraber adliyede olacaÄŸÄ±z. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

OYA ERSOY: ‘BASINA BASKI HÄ°Ç BU KADAR ARTMAMIÅžTI’

ArdÄ±ndan HDP Ä°stanbul Milletvekili Oya Ersoy konuÅŸtu. Ersoy Türkiye tarihinde basÄ±nÄ±n hiç bir zaman özgür olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Ama hiç bir zaman bu kadar ki kadar baskÄ± görmedi, bu kadar tutuklanmadÄ±, bu kadar manipülasyona maruz kalmadÄ±” dedi. Halka gerçekleri ulaÅŸtÄ±rmak için çabalayan basÄ±n emekçilerinin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirten Ersoy “Biz ancak bir arada olursak bu yalan ve manipülasyon ortamÄ±na son verebiliriz” diye konuÅŸtu.

‘ONLAR BÄ°ZÄ°M HABERLERÄ°MÄ°ZÄ° YAPANLAR’

Cumartesi Ä°nsanlarÄ±ndan Maside Ocak da söz alarak her hafta onlarÄ±n sesini duyuran basÄ±n emekçilerinin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek “Gazetecilik suç deÄŸildir. Ä°nsan haklarÄ± temelli gazetecilik yapmak suç deÄŸildir. Onlar bizim haberlerimizi yapanlardÄ±. Bizim sesimiz oldular” ifadelerine yer verdi. Kitle adÄ±na basÄ±na açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Gazeteci Rabia Güveli, tutuklu gazetecilerin tahliyesini istedi. “BakÄ±rköy KadÄ±n KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda tutulan gazeteciler Reyhan HacÄ±oÄŸlu, Havva ÇuÅŸtan, Serpil Ünal, PÄ±nar Gayip, Ä°sminaz Temel, Hicran Ürün, Semiha Åžahin ve PÄ±nar Tarlak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için burada toplandÄ±k” dedi. Güveli, “Pazartesi günü o mahkemede, Ä°sminaz gazeteciliÄŸi savunacak. Gazetecilik yapmanÄ±n suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatacak. Havva ise, halkÄ±n haber alma hakkÄ±na vurgu yapacak. Her iki gazeteci arkadaÅŸÄ±mÄ±zla gurur duyuyoruz. Onlar, iddia edilen suçlarÄ± iÅŸlemiÅŸ birer suçlu deÄŸil, halk için habercilik yapan bu ülkenin gerçek gazetecilerindendir” dedi. AçÄ±klama, “Özgür basÄ±n susturulamaz” sloganlarÄ± ile sona erdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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