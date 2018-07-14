'KaÄŸÄ±tta kur sabitlensin, gazetecilik gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nsÄ±n'

Bir grup CHP milletvekili, basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve basÄ±n emekÃ§ilerinin sorunlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± verdi.

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer,gazete ve gazetecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi. TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu araÅŸtÄ±rma önergesini Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda kamuoyu ile paylaÅŸan ÇakÄ±rözer, sarÄ± basÄ±n kartÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z kurumlar tarafÄ±ndan verilmesi gerektiÄŸine dikkat çekti artan baskÄ± maliyetlerine karÅŸÄ± kaÄŸÄ±tta kurun sabitlenmesini istedi.

Meclis BaÅŸkanÄ± seçilen Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Habertürk gazetesinin kapatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin söylediÄŸi “Birini kapattÄ±k, biri kaldÄ±, onlar da bizim gibi iÅŸsiz kaldÄ±” cümlelerini hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, bu tür ifadelerin devlet yöneticilerince bu kadar rahat ifade edilmesinin basÄ±n özgürlüÄŸü açÄ±sÄ±ndan kaygÄ± verici olduÄŸunu söyledi. AçÄ±klamasÄ±nda Türkiye’nin basÄ±n özgürlüÄŸü konusunda 180 ülke içerisinde 157’inci sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, 12 bin gazetecin iÅŸsiz olduÄŸunu, 144 gazetecinin de cezaevlerinde tutulduÄŸunu dile getirdi.

KAÄžIT FÄ°YATLARINA ‘KUR SABÄ°TLEMESÄ°’ YAPILMALI

BasÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en önemli sorunlar arasÄ±nda finansal sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸunu aktaran ÇakÄ±rözer, dolar kurunda yaÅŸanan artÄ±ÅŸÄ±n kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ± arttÄ±rmasÄ± nedeniyle gazetelerin maliyetlerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. GeçtiÄŸimiz günlerde yazÄ±lÄ± basÄ±nÄ±nÄ± durduran Habertürk gazetesi ve ay sonunda kapanma kararÄ± alÄ±nan KRT TV’nin maliyet artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ayakta kalmakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, gazeteciliÄŸin sürdürülebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için maliyet artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en önemli kaynaÄŸÄ± olan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± konusunda önerilerini sÄ±raladÄ±. ÇakÄ±rözer, “Gazetelerin sürdürülebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan gazetelerin maliyetlerini arttÄ±ran en önemli etkenlerden birisi olan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± konusunda kur sabitlemesi yapÄ±lmasÄ± ya da kaÄŸÄ±t masraflarÄ±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan desteklenmesi yönünde düzenleme yapÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

GAZETECÄ°LERÄ° CEZALANDIRMAK Ä°ÇÄ°N KULLANILMAMALI

BasÄ±n yayÄ±n Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünün 9 Temmuz’da yayÄ±mlanan 703 sayÄ±lÄ± KHK ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmasÄ±na da deÄŸinerek, geçmiÅŸte olduÄŸu gibi sarÄ± basÄ±n kartlarÄ±nÄ±n verilmesi ve akreditasyon uygulamasÄ±nÄ±n gazetecileri cezalandÄ±rma yöntemi olarak uygulanmamasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Gazetecilerin mesleklerini yapabilmelerinin güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan ÇakÄ±rözer, “Gazetecilerin sarÄ± basÄ±n kartÄ± almasÄ± Avrupa ülkelerinde olduÄŸu gibi sendikalar ve meslek örgütlerinden oluÅŸan baÄŸÄ±msÄ±z bir kurum aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” dedi. ÇakÄ±rözer, dijital yayÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sarÄ± basÄ±n kartÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, sayÄ±larÄ± yaklaÅŸÄ±k 100 bini bulan gazetecilerin basÄ±n iÅŸ kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ± için gerekli düzenlemenin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine de dikkat çekti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 13:23

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