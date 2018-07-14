Ä°skenderun'da ithal angus kokusu halkÄ± bezdirdi

Ä°skenderun LimanÄ±â€™ndan yayÄ±lan aÄŸÄ±r angus kokusuyla ilgili, yurttaÅŸlar yetkililerden Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±nÄ± istedi.

Türkiye Et ve Süt Kurumu tarafÄ±ndan Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen anguslar deniz yoluyla Hatay’Ä±n Ä°skenderun ilçesine gemiyle getiriliyor. Ä°skenderun LimanÄ±na gemiyle getirilen anguslardan yayÄ±lan yoÄŸun koku ise hayatÄ± çekilmez kÄ±lÄ±yor. 7 aydÄ±r binlerce angus Ä°skenderun LimanÄ±na getirilirken, havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla anguslarÄ±n yaydÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r koku yurttaÅŸlarÄ± bezdirdi.

‘ENDÄ°ÅžE Ä°ÇÄ°NDEYÄ°Z’

AnguslarÄ±n kokusunun 7 aydÄ±r Ä°skenderun’u çekilmez kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°skenderun Çevre Koruma DerneÄŸi Üyesi Ercüment Kimyon, Ä°skenderun LimanÄ±’nÄ±n ÅŸehir merkezine yakÄ±n olduÄŸunu ve limandan gelen pis kokunun daha çok akÅŸam saatlerinden ve anguslarÄ±n sevki sÄ±rasÄ±nda geldiÄŸini dile getirdi. HalkÄ±n bu pis kokudan çok ÅŸikayetçi olduÄŸunu anlatan Kimyon, anguslarÄ±n tutulduÄŸu koÅŸullar ile havanÄ±n sÄ±cak oluÅŸuyla birlikte yayÄ±lan kokunun hastalÄ±klara davetiye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Kimyon, “Devlet yetkililerinin halkÄ±n tepkisine raÄŸmen sessiz olmasÄ± bizi endiÅŸelendiriyor” dedi.

‘HALK EZÄ°YET ÇEKÄ°YOR’

Türkiye’nin tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k politikalarÄ±ndan ötürü canlÄ± hayvan ithal ettiÄŸini ve ettiÄŸi hayvanlarÄ±n ne kadar hijyen olduÄŸunun tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Kimyon, anguslarÄ±n Güney Amerika’dan büyük taÅŸÄ±ma gemileriyle getirildiÄŸini ve hem beslenme hem de barÄ±nma koÅŸullarÄ±ndan ötürü yarattÄ±klarÄ± kirlilik nedeniyle çok aÄŸÄ±r koktuÄŸunu anlattÄ±. Kimyon, “Bu aÄŸÄ±r koku da limandan Ä°skenderun’a yayÄ±lÄ±yor. Halk feryat ediyor ve bu duruma çözüm bulunmasÄ±nÄ± istiyor ama yerel ve merkez idare bu duruma sessiz. CanlÄ± hayvan ithalatÄ± yapmak adÄ±na Ä°skenderun halkÄ± eziyet çekiyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘ÇÖZÜM BULUNSUN’

Hatay Ä°l TarÄ±m MüdürlüÄŸüne pis kokuyla ilgili dilekçe verdiklerini ancak 2.5 aydÄ±r bir cevap verilmediÄŸini aktaran Kimyon, yetkililerin duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±ndÄ±. Liman çevresi ve sahilde konuÅŸan yurttaÅŸlar ise akÅŸam saatlerinde ve rüzgarÄ±n estiÄŸi günlerde dÄ±ÅŸarÄ±da duramayacak aÄŸÄ±r bir kokunun yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip, yetkililerin çözümsüzlüÄŸüne tepki gösterdi. YurttaÅŸlar, “O pis koku nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ±ya bile çÄ±kamÄ±yoruz. KapÄ± ve pencerelerimizi bu sÄ±cakta kapatÄ±yor. Bir çözüm bulunsun” dedi. (Hatay/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 11:13

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