Gazeteci Serdar Aslanâ€™a 1 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±

Gazeteci Serdar Altan'a 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' suÃ§lamasÄ±yla 1 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi. AynÄ± suÃ§tan yargÄ±lanan gazeteci Fuat YaÅŸar ise beraat etti.

Sosyal medya hesaplarÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla yargÄ±lanan gazeteci Serdar Altan 1 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±nÄ± çarptÄ±rÄ±ldÄ±. AynÄ± suçtan yargÄ±lanan gazeteci Fuat YaÅŸar ise beraat etti.

Sosyal medya hesaplarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± haber içerikli paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle gazeteci Serdar Altan ve Fuat YaÅŸar hakkÄ±nda “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis istemiyle açÄ±lan iki ayrÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, DiyarbakÄ±r 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ä°KÄ° FOTOGRAFA 1 YIL 6 AY HAPÄ°S

Gazeteci Serdar Altan hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± da aynÄ± mahkemede görüldü. Altan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, avukatÄ± hazÄ±r bulunurken; meslektaÅŸlarÄ± da destek için duruÅŸmayÄ± izledi. Altan, suçlama konusu yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n büyük bir bölümünün haber içerikli paylaÅŸÄ±mlar olduÄŸunu belirterek, “Ben suçlamalarÄ± kabul etmiyorum. Daha önce belirttim, gazeteciyim. YapmÄ±ÅŸ olduÄŸum paylaÅŸÄ±mlar haber içeriklidir. Propaganda amaçlÄ± bir paylaÅŸÄ±m yoktur. Bu nedenle beraatÄ±ma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, mütalaasÄ±nda, Altan'Ä±n kendi sosyal medya hesabÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± iki ayrÄ± paylaÅŸÄ±mda ellerinde silah olan YPG üyelerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, herkese açÄ±k olan bu paylaÅŸÄ±mlarla "zincirleme ÅŸekilde örgütün cebir, ÅŸiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösterdiÄŸi, övdüÄŸü"nü ileri sürerek, "örgüt propagandasÄ± yapmak" suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Altan'Ä±n avukatÄ± Serdar Çelebi ise paylaÅŸÄ±mlarÄ±n propaganda amaçlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "PaylaÅŸÄ±mlar ÅŸiddet içerikli deÄŸildir. Bu nedenle yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerekiyor. Müvekkilimin beraatÄ±nÄ± karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Altan'a "örgüt propagandasÄ± yapmak"tan 1 yÄ±l 6 ay 20 gün hapis cezasÄ± vererek, bu cezayÄ± 5 yÄ±l süreyle erteledi.

GAZETECÄ° YAÅžAR’A BERAAT

Gazeteci YaÅŸar hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda avukatÄ± ile birlikte hazÄ±r bulunurken,

esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± okuyan duruÅŸma savcÄ±sÄ±, YaÅŸar'Ä±n beraatÄ±nÄ± istedi. YaÅŸar’Ä±n avukatÄ± da savcÄ±nÄ±n beraat talebine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, YaÅŸar’Ä±n üzerine atÄ±lÄ± “örgüt propagandasÄ± yapmak” suçunun yasal unsurlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda beraat kararÄ± verdi. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 19:24

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