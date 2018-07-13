'Oluk oluk kanlarÄ±nÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z' davasÄ±nda Sedat Peker'e beraat

BarÄ±ÅŸ Ä°Ã§in Akademisyenleri 'Oluk oluk kanlarÄ±nÄ±zÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z, kanlarÄ±nÄ±zla duÅŸ alacaÄŸÄ±z' sÃ¶zleriyle tehdit eden Sedat Peker beraat etti.

"Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z" bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiÄŸi gerekçesiyle yargÄ±lanan Sedat Peker'in, suçun yasal unsurlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile beraatine karar verildi.

Ä°stanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±k Sedat Peker katÄ±lmadÄ±. Peker'i dört avukat temsil etti. Åžikayetçi akademisyenlerden bazÄ±larÄ± duruÅŸmada hazÄ±r bulundu. Akademisyenlerin AvukatÄ± Oya Meriç EyüboÄŸlu da duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

Söz alan müÅŸteki akademisyenlerin AvukatÄ± Oya Meriç, sanÄ±k Sedat Peker'in iddianameye konu tehdidindeki sözlerinin muhatabÄ±nÄ±n müvekkilleri akademisyenler olduÄŸunu belirterek, "SanÄ±k söz konusu tehdit içerikli sözleri ile imzacÄ± akademisyenleri kast ediyor. Anayasa Mahkemesi kararlarÄ±nda Ä±rkçÄ±, ÅŸiddet yanlÄ±sÄ±, ÅŸiddeti öven beyanlarÄ±n ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda korunmayacaÄŸÄ± belirtilmektedir. Ä°nsanlarÄ±n kanlarÄ±nda duÅŸ almak ibaresi ile vahÅŸi bir cinayet kapsamÄ±ndan bahsettiÄŸi açÄ±ktÄ±r. DolayÄ±sÄ± ile bunun ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi mümkün deÄŸildir" dedi.

AKADEMÄ°SYENLERÄ°N AVUKATI: BEN DE TEHDÄ°T EDÄ°LDÄ°M

SanÄ±ÄŸÄ±n tanÄ±nan biri olduÄŸunu söyleyen Avukat EyüboÄŸlu, "Sadece sanÄ±ÄŸÄ±n sabÄ±ka kaydÄ±na bakarak suç iÅŸleme eÄŸilimini görebiliriz. Daha yakÄ±n tarihte beyanlarÄ±nÄ± gördük. Sonuç olarak sanÄ±ÄŸÄ±n bir suç örgütü lideri olduÄŸu biliniyor. DolayÄ±sÄ± ile sanÄ±ÄŸÄ±n neyi kast ettiÄŸi bellidir. Tehdidin somut olduÄŸu açÄ±ktÄ±r. 'AsarÄ±z, keseriz'in ötesinde bir ÅŸey. Ben, bu davadan sonra adliyenin önünde yaptÄ±ÄŸÄ±m açÄ±klamalarÄ±m nedeniyle tehdit edildim" dedi.

'KARÅžI TARAFIN MAHKEME ÜZERÄ°NDE BASKI KURMASINA MÜSAADE ETMEYECEÄžÄ°NÄ°ZE GÜVENÄ°YORUM'

Tekrar söz alan akademisyenlerin AvukatÄ± Oya Meriç EyüboÄŸlu, "Biz sayÄ±n mahkemenin hukuka uygun, dosya kapsamÄ±na uygun bir karar vereceÄŸi kanaatindeyiz. SanÄ±k hakkÄ±ndaki ÅŸikayetimiz devam etmektedir. CezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmesini talep ediyorum. KarÅŸÄ± tarafÄ±n mahkeme üzerinde baskÄ± kurmasÄ±na müsaade etmeyeceÄŸinize güveniyorum" dedi.

'Ä°YÄ° KÄ° ÖLDÜRÜLMEDÄ°K'

MüÅŸteki Zeliha Gizem SayÄ±n, hukukçu akademisyen olduÄŸunu belirterek, "Ben hukukçu akademisyenim. Hangi durumlarda ÅŸikayetçi olunabileceÄŸini gayet iyi biliyorum. Ben o listede varÄ±m, gururla varÄ±m. Meclise sunulan listede de ismim vardÄ±r. Davaya katÄ±lma talebim bulunmaktadÄ±r. Ä°yi ki öldürülmedik, iyi ki kanlarÄ±mÄ±zda duÅŸ alÄ±nmadÄ±" dedi.

PEKER'Ä°N AVUKATI: DÜÅžÜNCE VE Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜ KAPSAMINDA DEÄžERLENDÄ°RÄ°LSÄ°N

SanÄ±k Peker'in AvukatÄ± Turgay ÖzdoÄŸan, müÅŸtekilerin terör örgütüne destek verici bir propaganda metni imzaladÄ±klarÄ±nÄ± iddia ederek, "Milliyetçi bir kiÅŸi olan müvekkilimin bazÄ± beyanlarÄ± vardÄ±r. Kendisi teröre destek veren kiÅŸileri uyarmak amacÄ±yla söz konusu metni ele almÄ±ÅŸtÄ±r. Metin, Anayasa'nÄ±n 26. Maddesi'nce düzenlenen düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmelidir. Gerek müÅŸtekilerin, gerek vekillerinin ifadelerinde bahsettiÄŸi gibi vahÅŸice bir kan dökme söz konusu deÄŸildir. Müvekkilim esasÄ±nda devletin bekasÄ±nÄ±n herkes için önemli olduÄŸunu belirtmek amacÄ±yla ele almÄ±ÅŸtÄ±r. Metinde yer alan ifadeler ütopik bir kavramdÄ±r. O ifadeye gerçek manada bir anlam yüklemek doÄŸru deÄŸildir. Müvekkilim bir suç örgütü lideri deÄŸildir" dedi.

Peker'in diÄŸer avukatlarÄ± da suça konu yazÄ±nÄ±n düÅŸünce özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini belirterek müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler.

BERAATÄ°NE KARAR VERÄ°LDÄ°

DuruÅŸmaya kÄ±sa bir süre ara veren mahkeme, suçun yasal unsurlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile Sedat Peker'in beraatÄ±na karar verdi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 1128 akademisyen tarafÄ±ndan imzalanan bildiriden sonra kiÅŸisel internet sitesinde 13 Ocak 2016 tarihinde yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da imzacÄ± akademisyenleri tehdit ettiÄŸi gerekçesi ile Sedat Peker hakkÄ±nda iddianame düzenlenerek dava açÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede Peker'in, akademisyenlere yönelik, "Tehdit" ve "Suç iÅŸlemeye tahrik" suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi belirtilerek, bu suçlardan 11 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. (Ä°stanbul/DHA)

'Akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker ÅŸiddeti azmettirdi'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:46

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