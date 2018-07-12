Babacanlar Kargoâ€™da eylem sÃ¼rÃ¼yor

Ä°ÅŸe iade davasÄ±nÄ± kazanmalarÄ±na raÄŸmen geri alÄ±nmayan 7 Babacanlar Kargo iÅŸÃ§isinin direniÅŸi 320 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rÃ¼yor.

Antep’te Babacanlar Kargo Åžirketinin 7 iÅŸçisi açtÄ±klarÄ± iÅŸe geri iade davasÄ±nÄ± kazanmalarÄ±na raÄŸmen, iÅŸveren kararÄ± istinaf ederek iÅŸe almadÄ±. Ä°ÅŸçiler, 320 gündür eylemde olduklarÄ±nÄ±, sonuna kadar direneceklerini ifade etti.

Antep’te Tüm TaÅŸÄ±ma Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±na (TÜMTÄ°S) üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve açtÄ±klarÄ± iÅŸe iade davasÄ±nÄ± kazanan Babacanlar Kargo Åžirketi çalÄ±ÅŸanÄ± 7 iÅŸçi 320 gündür direniÅŸlerini sürdürüyor. Ä°ÅŸverenin davayÄ± bölge istinaf mahkemesine götürdüÄŸünü, bu sebeple iÅŸlerine iade edilmediklerini belirten iÅŸçiler, sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi.

‘SENDÄ°KALI ÇALIÅžAN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° KISKANIYORDUK’

Sendikaya üye olmanÄ±n iÅŸçilerin en temel hakkÄ± olduÄŸunu belirten iÅŸçilerden Ramazan AkÄ±n, en temel haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. AkÄ±n, “Bizleri köle gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlardÄ±. Biz de gerçek bir iÅŸçi gibi çalÄ±ÅŸmak için sendikaya üye olduk. Antep’te diÄŸer nakliye firmalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan tüm iÅŸçiler sendikalÄ±ydÄ±lar. Onlar bizlere göre çok rahat ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. OnlarÄ±n durumunu kÄ±skanÄ±yorduk. Sonunda kararlÄ± mücadelemiz yargÄ± kararÄ±nÄ± lehimize çÄ±karttÄ±. Tam anlamÄ±yla iÅŸe dönünceye kadar direneceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (Antep/MA)

Ä°ÅŸten atÄ±lan Babacanlar Kargo iÅŸÃ§ileri direniÅŸe geÃ§ti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 18:25

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