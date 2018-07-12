Ä°stanbul'da metro inÅŸaatÄ±nda 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°stanbul Mecidiye- Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi Ä°stasyonunda meydana gelen kazada 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼.

Ä°stanbul Mecidiye- Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi Ä°stasyonunda meydana gelen kazada 1 iÅŸçi öldü.

Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda çalÄ±ÅŸma yapan iÅŸçilerden biri yaklaÅŸÄ±k 10 metreden aÅŸaÄŸÄ±ya düÅŸtü. Olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevkedildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:11

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