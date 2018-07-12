ï»¿
FotoÄŸraflar: AA
AA: MÄ°T, Azerbaycan ve Ukrayna'daki iki 'FETÃ–' mensubunu yakaladÄ±
12 Temmuz 2018 16:01
Anadolu AjansÄ± (AA), MÄ°T'in Azerbaycan ve Ukrayna'da arandÄ±ÄŸÄ± bildirilen iki 'FETÃ–' mensubunun yakalanarak TÃ¼rkiye'ye getirildiÄŸini aktardÄ±.
MÄ°T, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon sonucu, "Azerbaycan kasasÄ±" ile Mersin'de FETÖ'ye baÄŸlÄ± iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n imamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan iki üst düzey terörist yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yakalanarak yurda getirildi.
AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilerde, 'FETÖ' ile mücadele kapsamÄ±nda operasyonlarÄ±na devam eden MÄ°T, haklarÄ±nda arama kararÄ± bulunan iki teröristi daha yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yakaladÄ±.
'FETÖ' üyelerinden olduÄŸu aktarÄ±lan Ä°sa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki YiÄŸit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öÄŸleden sonra özel uçakla Ä°stanbul'a getirildi.
Atatürk HavalimanÄ±'na inen uçakla getirilen 'FETÖ' mensuplarÄ± hakkÄ±nda "silahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçlamasÄ±yla arama kaydÄ± bulunuyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 16:09
www.evrensel.net