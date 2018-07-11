Aylin Mamukâ€™un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tanÄ±klar Ã§eliÅŸkili beyanlar verdi

EÅŸi Cihangir IÅŸÄ±kâ€™Ä± Ã¶lmemek iÃ§in Ã¶ldÃ¼ren Aylin Mamukâ€™un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada dinlenen tanÄ±klar Ã§eliÅŸkili beyanlar verdi.

Ä°stanbul Sultangazi’de 2017 AralÄ±k ayÄ±nda kendisini sistematik ÅŸiddete maruz bÄ±rakan Cihangir IÅŸÄ±k’Ä± öldüren Aylin Mamuk’un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul Adliyesi 21. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü.

MüÅŸteki avukatÄ± Erdal Çelik mahkemeye savcÄ±lÄ±k sürecinden tanÄ±klÄ±k etmeyen 9 kiÅŸinin dinlenmesini talep etti. Mahkeme baÅŸkanÄ± yapÄ±lanÄ±n usule aykÄ±rÄ± olduÄŸunu, ancak polemik yaÅŸamamak adÄ±na hazÄ±r bulunan tanÄ±klarÄ±n dinlenebileceÄŸini söyledi. DuruÅŸmada hazÄ±r bulunan 4 tanÄ±ktan ilk olarak söz alan Yadigar Polat, olay yaÅŸanmadan 3 ay önce Aylin Mamuk ve Cihangir IÅŸÄ±k’Ä±n büyük bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Aylin’in sinir krizi geçirdiÄŸini söyledi. Polat, Aylin’in kendi evlerinin camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±; Cihangir IÅŸÄ±k’a da en son “ArkanÄ± kolla, seni vuracaÄŸÄ±m” dediÄŸini iddia etti. YaÅŸanan tartÄ±ÅŸmadan sonra Aylin’in DiyarbakÄ±r’a ailesinin yanÄ±na giderek 3 ay orada kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aralÄ±k ayÄ±ndaki ölüm olayÄ± yaÅŸanmadan birkaç gün önce Ä°stanbul’a döndüÄŸünü ifade eden tanÄ±klar olay günü ise hiçbir silah sesi, kavga sesi duymadÄ±klarÄ±nÄ±, Mamuk’un yüzünde darp izleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Aylin ve Cihangir’in çok mutlu bir evlilikleri olduÄŸunu, hiç kavga ettiklerini görmediÄŸini söyledi. Aylin Mamuk’un birçok kez ÅŸiddet gördüÄŸü ise darp raporlarÄ± ile ispatlanmÄ±ÅŸtÄ±. Yadigar Polat’tan sonra dinlenen Ozan Polat, Zekina Horustan ve Turan Gürgen’in ise birbiriyle çeliÅŸkili beyanlar verdi. OlayÄ± görmediklerini ve duymadÄ±klarÄ±nÄ± söylerken Aylin Mamuk’u suçlamalarÄ± dikkat çekti.

Aylin Mamuk’un avukatÄ± Esin YeÅŸilÄ±rmak tanÄ±klarÄ±n beyanlarÄ±na itiraz ederken, dinlenmeyen diÄŸer tanÄ±klarÄ±n dinlenmesinin ise reddedilmesi ve Mamuk’un tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyetinden iki kez söz hakkÄ± isteyen Aylin Mamuk’a heyet söz vermedi.

BÄ°R SONRAKÄ° DURUÅžMA GÜVENLÄ°K NEDENÄ°YLE KAPALI GÖRÜLECEK

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan heyet diÄŸer 5 tanÄ±ÄŸÄ±n dinlenmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi. Mahkemeye gelmeyen diÄŸer tanÄ±klarÄ±n bir sonraki celse zorla getirilmesine, güvenlik nedeniyle bir sonraki celsenin kapalÄ± görülmesine, Aylin Mamuk’un da tutukluluk halinin devamÄ±na karar veren heyet davayÄ± 16 Ekim’e erteledi.

TANIKLIKLAR DAVAYI UZATMAK Ä°ÇÄ°N

Mahkeme çÄ±kÄ±ÅŸÄ± Ekmek ve Gül’e konuÅŸan Avukat Esin YeÅŸilÄ±rmak, duruÅŸmada müÅŸteki tarafÄ±n dosyayÄ± sulandÄ±rmak ve uzatmak için getirdiÄŸi tanÄ±klarÄ±n dinlendiÄŸini söyledi. YeÅŸilÄ±rmak ÅŸöyle devam etti: “Olayla ilgili hiçbir bilgileri yok. Olay öncesine dair dosyada mevcut belgelerle, beyanlarla, delillerle uyuÅŸmayan beyanlarda bulundular, çeliÅŸkili ifadeler verdiler. Bunun hukuki süreci uzatmak amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Bu nedenle itirazlarÄ±mÄ±zÄ± sunduk. Bu nedenle diÄŸer tanÄ±klarÄ±n dinlenmemesine karar verilmesini talep ettik ve kabul edildi talebimiz. Olayla ilgisi bilgisi ve görgüsü olmayan; savcÄ±lÄ±k aÅŸamasÄ±nda dinlenmeyen tanÄ±klar mahkemede de dinlenmeyecekler. Bu talebimiz de kabul edildi. Otopsi raporu gelmiÅŸ, ancak sisteme kaydedilmediÄŸi için görememiÅŸtik. Otopsi raporunu inceleyip beyanda bulunacaÄŸÄ±z. Biliyorsunuz ki gelen belgelerle ve Aylin’in beyanÄ±yla bu dava bir meÅŸru müdaafa davasÄ±dÄ±r. Aylin’in tutukluluk halinin sona ermesini talep ediyoruz. OÄŸlu için de kendi için de bir an önce tahliye edilmelidir. Gelecek celsesi 16 Ekim’de saat 14.00’te. Yine ÇaÄŸlayan Adliyesinde. Tüm kadÄ±nlarÄ± destek olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.” (EKMEK VE GÜL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 23:16

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