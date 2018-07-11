CHPâ€™nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± ErdoÄŸan Toprak oldu
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CHPâ€™nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± ErdoÄŸan Toprak oldu

    • 11 Temmuz 2018 00:42

    CHPâ€™nin Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n Ä°stanbul Milletvekili ErdoÄŸan Toprak olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

    CHPâ€™nin Meclis BaÅŸkanÄ± AdayÄ±nÄ±n Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±, Ä°stanbul Milletvekili ErdoÄŸan Toprak olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

    Toprak, 11 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 11.00â€™de CHP Grup BaÅŸkanvekilleri ile birlikte TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na adaylÄ±k baÅŸvurusunu yapacak. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 00:46
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