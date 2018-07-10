EdebiyatÄ±n aÄŸÄ±r iÅŸÃ§isi: Cevdet Kudret

Yazar Cevdet Kudret'in Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼. Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner yazdÄ±: Toplum iÃ§in, demokrasi adÄ±na savaÅŸmaktan geri kalmayan yazÄ± iÅŸÃ§isi bir yazardÄ±r.

Adnan ÖZYALÇINER

Cevdet Kudret, 7 Åžubat 1907’de Ä°stanbul’da doÄŸmuÅŸtur. Bugün 111 yaÅŸÄ±nda sevgiyle, saygÄ±yla, özlemle andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hocamÄ±zÄ±n asÄ±l adÄ± Süleyman Cevdet Kudret’tir. 1934 yÄ±lÄ±nda soyadÄ± yasasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Solok soyadÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. 1959 yÄ±lÄ±nda Solok olan soyadÄ± yüzünden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± birtakÄ±m zorluklarla baskÄ±lara dayanamayarak adÄ±ndaki Kudret’i soyadÄ±na çevirdi.

10 Temmuz 1992’de yitirdiÄŸimiz Cevdet Kudret hocayla ölümünden iki yÄ±l önce, 29 Haziran 1990 günü ÇaÄŸlayan alanÄ±nda yapÄ±lan DüÅŸünceye Özgürlük yürüyüÅŸünde birlikteydik. Sennur Sezer’le Gülsüm Cengiz de yanÄ±mÄ±zdaydÄ±. O sÄ±rada o, 83 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Hepimizin önünde sekerek koÅŸar adÄ±m yürüyüÅŸünü hiç unutmam.

Tam o sÄ±rada izlenimlerimizi almak için bir gazeteci yaklaÅŸtÄ± yanÄ±mÄ±za. Cevdet Hoca’ya yöneldi hemen:

-83 yaÅŸÄ±ndasÄ±nÄ±z, bu yürüyüÅŸe neden katÄ±ldÄ±nÄ±z? diye sordu. Hoca, gazeteciyi bir solukta yanÄ±tladÄ±:

-Birincisi, yazarlarÄ±n bin yÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanÄ±p onlara yedi yüz yÄ±l hapis cezasÄ± vermenin gülünçlüÄŸünü belirtmek için yürüdüm.

Ä°kincisi, kendisi DoÄŸu Anadolu’da oturup Ä°stanbul’da ve baÅŸka yerlerdeki basÄ±mevlerini kapatan bir bölge valisinin tutumunu protesto etmek için yürüdüm.

Üçüncüsü, bütün yazarlarÄ±mÄ±zla birlikte sekiz yüz metre yürüdüm. Ortalama iki bin adÄ±m attÄ±m. DüÅŸünceyi yok etmek isteyenlerin zihniyetini böylece iki bin defa çiÄŸnedim.

Çünkü o, toplum için, demokrasi adÄ±na savaÅŸmaktan geri kalmayan, bu uÄŸurda kavga veren yazÄ± iÅŸçisi bir yazardÄ±r.

‘YARATICI YAZARLIÄžINI PEKÄ°ÅžTÄ°RMÄ°ÅžTÄ°R’

Cevdet Kudret, yaratÄ±cÄ± bir yazar olarak aralarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Yedi MeÅŸaleci ÅŸairler içinde, topluluk daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra da Ziya Osman Saba’yla birlikte ÅŸiirden kopmadÄ±. Behçet Necatigil’e göre o, daha ilk ÅŸiirlerinde “hikâyeyle balad olanaklarÄ±ndan yararlanan” bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±na sahiptir.

Bu bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla toplumsal konulara olan ilgisi ona “Süleyman’Ä±n DünyasÄ±” üst baÅŸlÄ±klÄ± bir roman üçlemesi yazdÄ±racaktÄ±r. SÄ±nÄ±f ArkadaÅŸlarÄ±, Havada Bulut Yok, KarÄ±ncayÄ± TanÄ±rsÄ±nÄ±z adlÄ± romanlarÄ±nda kendi yaÅŸamÄ±ndan çizgiler taÅŸÄ±yan, Türkiye’nin Birinciyle Ä°kinci Dünya SavaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki 30 yÄ±llÄ±k dönemini gerçekçi bir bakÄ±ÅŸla siyasal toplumsal yönleriyle yansÄ±ttÄ±. Onun insana, topluma, yaÅŸananlara bakÄ±ÅŸÄ±ndaki gerçekçi yönelim daha sonra Sokak adlÄ± kitabÄ±nda bir araya getirilen öykülerinde görülecektir.

Cevdet Kudret’in romanlarÄ±yla öykülerindeki etkileyici anlatÄ±mÄ±, toplumsal iliÅŸkilerle siyasal olaylardaki çeliÅŸkilerde alaysÄ±lÄ± yönü yakalayÄ±ÅŸÄ±ndan, daha doÄŸrusu ortaya çÄ±karÄ±ÅŸÄ±ndan gelir. Bu damar, onun ÅŸiirlerinden sÄ±zarak romanlarÄ±yla öykülerine, oradan oyunlarÄ±na, daha sonra da denemeleriyle eleÅŸtirilerine, özellikle de eleÅŸtirilerine geçer.

Cevdet Kudret yazdÄ±ÄŸÄ± kimi yayÄ±mlanan, kimi oynanan oyunlarÄ±yla da yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± pekiÅŸtirmiÅŸtir. OyunlarÄ±nda Karagöz, Ortaoyunu gibi geleneksel gösteri sanatlarÄ±mÄ±zdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± daha sonra bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± kapsamlÄ± incelemelerden de bellidir.

Dil ve anlatÄ±m, onun özellikle üstünde durduÄŸu önemli konulardan biridir. Dil, dil devrimi, dilin özleÅŸtirilmesi konusunda yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larla bir kitap oluÅŸturmuÅŸtur.

Ona göre:

“Dil denen ÅŸey halkÄ±n malÄ±dÄ±r. Halk kendi kurduÄŸu dili zaman içinde istediÄŸi gibi iÅŸler, istediÄŸi gibi deÄŸiÅŸtirir. Bunu bilinçli olarak yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesek bile içgüdüsü ve saÄŸduyusu ile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yadsÄ±yamayÄ±z. AydÄ±nlara, dilcilere düÅŸen iÅŸ, halkÄ±n saÄŸduyu ile yaptÄ±klarÄ±nÄ± inceleyip bunun kurallarÄ±nÄ± bulmaktÄ±r.”

‘O, AYNI ZAMANDA EÄžÄ°TÄ°MCÄ° BÄ°R YAZARDI’

Cevdet Kudret, incelemeci, araÅŸtÄ±rmacÄ± bir yazar olarak da “aydÄ±nlanmacÄ± bir yazar”dÄ±r. Tanzimat’tan günümüze edebiyatÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸimini, belli baÅŸlÄ± yazarlarÄ±n yapÄ±tlarÄ±nÄ± ele alarak inceleyen Türk EdebiyatÄ±nda Hikâye ve Roman adlÄ± üç ciltlik kitabÄ±yla buna hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama o, bu kadarla kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. KaracaoÄŸlan’dan Ahmet Rasim’e, Fuzulî’den Pir Sultan Abdal’a kadar pek çok ÅŸairle yazarÄ±n yaÅŸamÄ±, sanatÄ±, yapÄ±tlarÄ± konusunda kitaplar kaleme aldÄ±. Bunlara Ortaoyunu, Karagöz gibi geleneksel gösteri sanatlarÄ±mÄ±zÄ± inceleyen, oyun metinlerini derleyen kitaplarÄ±nÄ± ekledi.

O, aynÄ± zamanda eÄŸitimci bir yazardÄ±. Lise öÄŸrencileri için Abdurrahman Nisari takma adÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± edebiyat kitaplarÄ±yla yardÄ±mcÄ± ders kitaplarÄ±nda Türk ve BatÄ± edebiyatÄ±nÄ±n en seçkin örnekleriyle gerici karanlÄ±ÄŸÄ±n aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, geleceÄŸin umudu oldu. Dilimizin tadÄ±nÄ± duyuran, edebiyat, sanat beÄŸenimizi yücelten o kitaplarla, benim de içinde olduÄŸum 1950 kuÅŸaÄŸÄ± diye anÄ±lan bir edebiyat kuÅŸaÄŸÄ± yetiÅŸti. Bütün baskÄ±lara karÅŸÄ±lÄ±k yeni yetiÅŸen kuÅŸaklarÄ±n bilinçlenerek özgürleÅŸmelerini saÄŸladÄ±.

Bütün bu yönleriyle o, düÅŸüncelerinden ödün vermeyen, özgür düÅŸüncenin kitaplar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na, yasaklarÄ±n baskÄ±lara direnerek delineceÄŸine inanan bir yazar olarak “edebiyatÄ±n aÄŸÄ±r iÅŸçisi” olmaya hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 10:14

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