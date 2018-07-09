Ã‡akÄ±roÄŸlu davasÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n cezasÄ± arttÄ±, Ã§ifte mÃ¼ebbet verildi

Ege Ãœniversitesinde Ã¼lkÃ¼cÃ¼lerin Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã¼lkÃ¼ ocaklarÄ± sorumlusu FÄ±rat Ã‡akÄ±roÄŸlu davasÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n cezasÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.

Ege Üniversitesinde ülkücülerin öÄŸrencilere saldÄ±rmasÄ± sÄ±rasÄ±nda öldürülen ülkü ocaklarÄ± sorumlusu FÄ±rat ÇakÄ±roÄŸlu davasÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ± ve ayrÄ±ca 'örgüt üyesi olmak' suçundan 15 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan sanÄ±k Nurullah Semo'nun cezasÄ± arttÄ±. Yerel mahkemenin aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ± kararÄ±nÄ± onayan Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanÄ±ÄŸa ayrÄ±ca "Devletin birliÄŸini ve ülkenin bütünlüÄŸünü bozmak" suçundan da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ± verdi.

Ege Üniversitesi'nde, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Åžubat ayÄ±nda Ülkücü öÄŸrenciler ile savcÄ±lÄ±k iddianamesinde "PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri" diye söz edilen öÄŸrenciler arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. Kavgada bÄ±çaklanan Ülkü OcaklarÄ± Ege Üniversitesi Sorumlusu, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi FÄ±rat YÄ±lmaz ÇakÄ±roÄŸlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Nurullah Semo tutuklandÄ±. 1'i tutuklu, 31'si tutuksuz toplam 32 sanÄ±k hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±.

Ä°zmir 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruÅŸmasÄ±nda, tutuklu sanÄ±k Nurullah Semo 'kasten adam öldürmek, örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek, örgüt üyeliÄŸi ve yaralama' suçlarÄ±ndan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu ve 15 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum edildi. DiÄŸer sanÄ±klardan Ä°smail Bedir'e 'yaralama' suçundan 2 yÄ±l 7 ay 15 gün, Sezgin YÄ±lmaz'a 3 yÄ±l 7 gün hapis cezasÄ± verildi. SanÄ±klardan 29'u ise beraat etti. Karar taraflarÄ±n avukatlarÄ± ve duruÅŸma savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan temyiz edildi.

Ä°tiraz üzerine Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen duruÅŸmaya, Nurullah Semo tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±. Mahkeme heyeti, Semo'ya 'kasten adam öldürmek' suçundan verilen aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±. SanÄ±ÄŸa 'örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek' ve 'örgüt üyeliÄŸi' suçundan verilen 15 yÄ±l hapis cezasÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, Türk Ceza Kanunu'nun 302/1'inci maddesi gereÄŸince 'devletin birliÄŸini ve ülkenin bütünlüÄŸünü bozmak' suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ± verildi. Böylece Nurullah Semo iki kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin diÄŸer sanÄ±klar hakkÄ±nda verdiÄŸi kararlarÄ±n ise daha sonra deÄŸerlendirilmesine karar verdi. (Ä°zmir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 18:31

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