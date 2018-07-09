IÅžÄ°D'in AtatÃ¼rk HavalimanÄ± katliamÄ±nda istenen cezalar belli oldu

IÅžÄ°D'in AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi katliamda 6 sanÄ±ÄŸÄ±n 46'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Atatürk HavalimanÄ±'nda IÅžÄ°D'in 28 Haziran 2016'da gerçekleÅŸtirdiÄŸi, 45 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve 163 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili davada savcÄ± 6 sanÄ±ÄŸÄ±n 46'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. 15 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n “Örgüt üyeliÄŸi" suçundan 15'er yÄ±la kadar hapsini talep eden savcÄ±, 21 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. SavcÄ± yakalanamayan 4 sanÄ±ÄŸÄ±n ise dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

36 SANIK DURUÅžMADA HAZIR BULUNDU

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan binada görülen 6. duruÅŸmada 36 tutuklu sanÄ±k ve terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± ile saldÄ±rÄ±da yaralananlar “ÅŸikayetçi" sÄ±fatÄ±yla katÄ±ldÄ±. YabancÄ± uyruklu sanÄ±klar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mahkeme BaÅŸkanÄ±, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±r olduÄŸunu söyledi. SavcÄ±sÄ± 28 Haziran 2016 tarihinde IÅžÄ°D'in gerçekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da 45 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 163 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

SAVCI 6 SANIÄžA REKOR CEZA TALEP ETTÄ°

SavcÄ±, tutuklu sanÄ±klar RÄ±za CoÅŸkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel SlimanÄ±'nin “AnayasayÄ± ihlal", “Tasarlayarak kasten öldürmek", “Tasarlayarak kasten öldürmeye teÅŸebbüs", “Nitelikli mala zarar verme" ve "Örgüt üyeliÄŸi" suçlarÄ±ndan toplam 46'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± ve 2 bin 150'ÅŸer yÄ±ldan 3 bin 371'er yÄ±la kadar hapis çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

15 SANIÄžIN ÖRGÜT ÜYELÄ°ÄžÄ° SUÇUNDAN 15'ER YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENDÄ°

15 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n “Örgüt üyeliÄŸi" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapsini talep eden savcÄ±, 21 sanÄ±ÄŸÄ±n ise cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na yeterli delil elde edilemediÄŸinde tüm suçlardan ayrÄ± ayrÄ± beraatine karar verilmesini talep etti. SavcÄ±, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 4 sanÄ±ÄŸÄ±n ise dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (Ä°stanbul/DHA)

â€˜AtatÃ¼rk HavalimanÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼â€™Â

AtatÃ¼rk HavalimanÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±

HavalimanÄ± KatliamÄ± ÅŸÃ¼phelisinden Ä°stanbul haritasÄ± Ã§Ä±ktÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 13:03

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