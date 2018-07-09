Bursa UludaÄŸ Ãœniversitesinden sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi mezunlarÄ±, tÃ¶rende 'EylÃ¼ller ve Leylalar Ã¶lmesin diye Ã¶ÄŸretmen olmaya geldik' pankartÄ± aÃ§tÄ±.

Bursa UludaÄŸ Üniversitesi EÄŸitim Fakültesinden yeni mezun olan sÄ±nÄ±f öÄŸretmenleri, tören salonuna giriÅŸte, 'Eylüller ve Leylalar ölmesin diye öÄŸretmen olmaya geldik' yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±.

Bursa UludaÄŸ Üniversitesi EÄŸitim Fakültesinden ve EÄŸitim Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Akademik YÄ±lÄ± Diploma Töreni’nde 16 bölümden yaklaÅŸÄ±k bin öÄŸrenci mezun oldu.

TOFAÅž Spor Salonu’nda yapÄ±lan törene üniversite yönetimi, akademisyenler, kent protokolü, öÄŸrenciler ve aileleri katÄ±ldÄ±. Yeni mezun sÄ±nÄ±f öÄŸretmenlerinin 'Eylüller ve Leylalar ölmesin diye öÄŸretmen olmaya geldik' yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tören, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±’nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Törende EÄŸitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. KazÄ±m YoldaÅŸ, EÄŸitim Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Muammer Demirel konuÅŸmalar yaptÄ±. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafÄ±ndan ise diplomalar verildi. DiplomalarÄ±nÄ± alan öÄŸrenciler hep birlikte kep attÄ±. (DHA)

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