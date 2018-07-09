Cezayirâ€™in gÃ¼neyinde halk sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

Kavurucu sÄ±caklarÄ±n etkili olduÄŸu Cezayirâ€™in gÃ¼neyinde yaÅŸanan su ve konut krizi ile elektrik kesintileri nedeniyle halk sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’in güneyinde sÄ±k sÄ±k yaÅŸanan elektrik kesintileri ile su ve konut krizi nedeni ile halk protestolarÄ± patlak verdi.

Londra’dan yayÄ±n yapan Rai al Youm gazetesinin haberine göre, günlük sÄ±caklÄ±klarÄ±n önemli bir artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸi ve Avrupa meteoroloji merkezlerine göre 53 derecenin görüldüÄŸü Cezayir’in güneyindeki bölgelerde, konut krizi, sÄ±k sÄ±k elektrik ve içme suyu kesintileri nedeniyle halkÄ±n öfkesi sokaÄŸa taÅŸtÄ±.

Ülkenin güney batÄ±sÄ±nda baÅŸkente 950 kilometre uzaklÄ±kta yer alan BaÅŸar kenti halkÄ±, Cezayir hükümetinden kalkÄ±nma, istihdam, barÄ±nma ve sÄ±k sÄ±k elektrik kesintileri ile ilgili taleplerinin dikkate alÄ±nmasÄ± talebi ile birçok mahalledeki ana yollarÄ± kapattÄ±.

SICAKLAR 48 DERECEYÄ° GEÇEBÄ°LÄ°R

Cezayir Meteoroloji Bürosu ise sÄ±caklÄ±ktaki sürekli yükseliÅŸin devam ederek güneyde yer alan bütün Varkala bölgesi, Güney Gardaya, Adrar ve Kuzey Tmanrasset illerinde sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 48 dereceyi aÅŸacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

ProtestolarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak için, Cezayir Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, taleplerin karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± ve yerel makamlarÄ±n halkla görüÅŸtüklerini belirterek, konut ve arazi daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sorununa ve aynÄ± zamanda su ve elektrik kesintisi sorununa müdahale vaadinde bulundu.

TanÄ±nmÄ±ÅŸ bir insan haklarÄ± örgütü olan Cezayir Ä°nsan HaklarÄ± Savunma BirliÄŸi ise, sÄ±nÄ±r bölgesinin özgünlüÄŸü göz önünde bulundurularak sorunlarÄ±n acilen çözülmesini, güvenliÄŸin ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± ve bölgeye soruÅŸturma komisyonlarÄ± gönderilmesini talep etti.

SOSYAL KONUTLARIN YAVAÅž DAÄžITILMASI PROTESTOLARI TETÄ°KLEDÄ°

Bahreyn’de yayÄ±nlanan el Vatan gazetesi de “Cuma gününden bu yana Cezayir’in güneybatÄ±sÄ±ndaki BaÅŸar eyaletinin sakinleri yetkililerin arsa ve sosyal konutlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± geciktirmesini protesto etmek ve güney ve kuzey ÅŸehirleri arasÄ±ndaki adaletsizlikleri kÄ±namak için sokaÄŸa çÄ±ktÄ± ve ana yollarÄ± trafiÄŸe kapattÄ±lar” diye yazdÄ±.

Gazete, yüksek sÄ±caklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir bölgede göstericiler arasÄ±nda özellikle elektrik ve su gibi gerekli hizmetlerin saÄŸlanmasÄ± talebi ile öfkeli protestolar baÅŸlamadan önce sosyal konutlarÄ±n BaÅŸar halkÄ±na yavaÅŸ daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± halk hareketinin patlak vermesine neden olduÄŸuna dikkat çekti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 11:52

www.evrensel.net