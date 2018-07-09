Dr. AlgÃ¼l: GerÃ§eÄŸin imal edilmesinde Ã¶lÃ§ek ve cÃ¼ret artÄ±k daha bÃ¼yÃ¼k

Siyaset Bilimci SÃ¼reyya AlgÃ¼l: BugÃ¼n Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu iktidarÄ±n Ã¼lkeyi olaÄŸan hukuk dÃ¼zeniyle yÃ¶netmesinin koÅŸullarÄ± artÄ±k yok.

Serpil Ä°LGÜN

“15 Temmuz; Birinci Dünya SavaÅŸÄ± ile baÅŸlayan ve bugüne kadar gizlenen esaretin sona ermesidir, yüz yÄ±l sonra yeniden var olmadÄ±r... özgürleÅŸmedir, millileÅŸmedir, yerlileÅŸmedir, Ä°slamlaÅŸmadÄ±r. 15 Temmuz ‘acÄ±masÄ±z direniÅŸ geleneÄŸi’nin bütün iklimlere yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihtir.”

AlÄ±ntÄ±, YeniÅŸafak YazarÄ± Ä°brahim Karagül’ün, “15 Temmuz: O gece yüzyÄ±lÄ±n rövanÅŸÄ±nÄ± aldÄ±k. O gece biz aslÄ±nda tarihi deÄŸiÅŸtirdik!” baÅŸlÄ±klÄ± 11 Temmuz 2017 tarihli köÅŸe yazÄ±sÄ±ndan.

Yürütmenin tek adamda toplandÄ±ÄŸÄ± “Türk tipi” baÅŸkanlÄ±k, Karagül’ün hemen her yazÄ±sÄ±nda vurguladÄ±ÄŸÄ± üzere darbe giriÅŸiminden sonra daha da yoÄŸunluk kazanan “acÄ±masÄ±z direniÅŸ” ikliminin büyük katkÄ±sÄ±yla, bugünkü yemin töreniyle birlikte resmen yürürlüÄŸe girmiÅŸ olacak.

Pazartesi röportajÄ±nda bu hafta, birkaç gün sonra ikinci yÄ±lÄ±nÄ± dolduracak olan 15 Temmuz darbe giriÅŸimini, devletin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±ndaki rolü üzerinden ele aldÄ±k. TBMM’nin dahi bombalandÄ±ÄŸÄ± darbe giriÅŸimine nasÄ±l gelindi? OHAL ve KHK’ler tek adam yönetiminin hayata geçmesinde nasÄ±l bir rol oynadÄ±? Darbecilerle mücadele, savaÅŸa karÅŸÄ± çÄ±kan, iktidarÄ± eleÅŸtiren yurttaÅŸlara, akademisyenlere, haklarÄ± için greve giden iÅŸçiye nasÄ±l yöneldi? OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± bir deÄŸiÅŸiklik yaratacak mÄ±?

Åžubat 2017’deki KHK ile YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü’ndeki görevine son verilen barÄ±ÅŸ bildirisi imzacÄ±larÄ±ndan Dr. Süreyya Algül yanÄ±tladÄ±.

Seçim sonuçlarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Algül’ün, yine üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler Ä°smet Akça, Hülya Dinçer, Erhan KeleÅŸoÄŸlu ile BarÄ±ÅŸ Alp Özden’le birlikte 20 Temmuz 2016-27 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±ndaki KHK’larÄ± inceledikleri, “OlaÄŸanlaÅŸan OHAL/KHK’larÄ±n yasal mevzuat üzerindeki etkileri” baÅŸlÄ±klÄ± rapor, söyleÅŸimize de kaynaklÄ±k etti.

HafÄ±za tazelemek için önce, 15 Temmuz’a gelinen günlerdeki Türkiye siyasal tablosunu özetler misiniz? 2013’te Kürt sorununun çözümü iddiasÄ±yla yaratÄ±lan demokrasi havasÄ±ndan darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±na nasÄ±l gelindi?

HafÄ±za tazelemesi deyince, tam da hafÄ±zadan, ama bizlerin deÄŸil devletin hafÄ±zasÄ±ndan, söz eden bir konuÅŸmayÄ± hatÄ±rlatarak sorunuza cevap vermeye çalÄ±ÅŸayÄ±m. AKP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Aziz BabuÅŸcu’nun Nisan 2013’teki konuÅŸmasÄ±ndan söz ediyorum. BabuÅŸcu, AKP’nin hegemonik bir iktidar bloÄŸu görüntüsü verdiÄŸi o günlerin özgüveniyle özetle demiÅŸti ki, “10 yÄ±llÄ±k iktidar dönemimizde bizimle ÅŸu ya da bu ÅŸekilde paydaÅŸ olanlar, gelecek 10 yÄ±lda bizimle paydaÅŸ olmayacaklar. Onlar da ÅŸu ya da bu ÅŸekilde her ne kadar bizi hazmedemeseler de; diyelim ki liberal kesimler, ÅŸu ya da bu ÅŸekilde bu süreçte bir ÅŸekilde paydaÅŸ oldular ancak gelecek inÅŸa dönemidir. Ä°nÅŸa dönemi onlarÄ±n arzu ettiÄŸi gibi olmayacak. Çünkü inÅŸa edilecek Türkiye ve ihya edilecek gelecek onlarÄ±n kabulleneceÄŸi bir gelecek ve bir dönem olmayacak. AK Parti iktidarÄ± 10 yÄ±lda çok ÅŸey yaptÄ± ancak yaptÄ±klarÄ± bu devletin kurumsal hafÄ±zasÄ±na yazÄ±lmazsa bertaraf edilmesi çok kolay olacaktÄ±r. AK Parti daha çok, daha uzun süre iktidarda olmak durumundadÄ±r.”

BabuÅŸcu ne mesaj vermiÅŸ oluyordu?

Bana kalÄ±rsa bu sözler, o günden bugüne AKP ve onun liderinin ülkenin yönetiminde sahip olmak istedikleri pozisyonu gayet iyi haber veriyor. Elbette BabuÅŸçu’nun olacak her ÅŸeyi önceden gördüÄŸünü, örneÄŸin MÄ°T krizi bir yana o günkü nitelemeleriyle ‘Cemaat’ ile devlete hakim olma yolunda ortaya çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 17-25 AralÄ±k sürecinde bir çeÅŸit devlet krizi biçiminde açÄ±ÄŸa çÄ±karak bu noktaya geleceÄŸini ve darbe giriÅŸimini öngördüÄŸünü söylemiyorum. AnlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere, BabuÅŸcu’nun konuÅŸmasÄ± daha o günlerde AKP’nin ve bugün gelinen noktada AKP’den de daha çok Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, iktidarÄ±nÄ±n bekasÄ± ve kafasÄ±ndaki rejimin tesisi için otoriter ve toplumu kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir siyasete yöneleceÄŸini ve dolayÄ±sÄ±yla da, aslÄ±nda bu amacÄ±n gerçekleÅŸmesinin temel enstrümanÄ± olan devlete “kurumsal hafÄ±zasÄ±nÄ±” deÄŸiÅŸtirme gibi büyük bir hedefle hakim olma kavgasÄ±nÄ±n da ÅŸiddetleneceÄŸini zÄ±mnen de olsa haber vermiÅŸ oluyordu. Bu noktada uluslararasÄ± konjonktürü de hatÄ±rlamak lazÄ±m; o zamanlar Arap BaharÄ± adÄ±yla anÄ±lan geliÅŸmeleri ABD’nin desteÄŸini alarak ve Ä°hvan ittifaklarÄ±yla yönlendirebileceÄŸi ve böylece belki de en azÄ±ndan Sünni Ä°slam dünyasÄ±nÄ±n liderliÄŸine oynayabileceÄŸi hülyalarÄ± içinde olan iktidar, içeriyi de kolayca düzenleyebileceÄŸi düÅŸüncesiyle olsa gerek, “muhafazakar-demokrat” gösterinin demokrat kÄ±smÄ±na artÄ±k ihtiyaç duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± aslÄ±nda. TEKEL direniÅŸine verilen tepki ve üç yÄ±l aradan sonra Taksim’de 1 MayÄ±s’Ä±n kutlanmasÄ±nÄ±n yeniden yasaklanmasÄ± önemli iÅŸaretlerdi. Nitekim BabuÅŸçu’nun konuÅŸmasÄ±ndan kÄ±sa süre sonra Taksim’e topçu kÄ±ÅŸlasÄ± dayatmasÄ± gündeme getirildi.

Bu da, AKP’nin hiç beklemediÄŸi bir direniÅŸi tetiklemiÅŸ oldu...

Evet, yalnÄ±zca iktidarÄ±n deÄŸil hiç kimsenin beklemediÄŸi Gezi DireniÅŸi gerçekleÅŸti! Gezi, AKP iktidarÄ±nÄ±n hegemonik görüntüsüne öncelikle toplumsal ve giderek de siyasal bir baÅŸkaldÄ±rÄ± ile önemli ölçüde zarar verdi. ArdÄ±ndan da yine malum, 17-25 AralÄ±k ile birlikte açÄ±ÄŸa çÄ±kan ve temelde devlete hakim olma çatÄ±ÅŸmasÄ± olarak tezahür eden geliÅŸmeler bir devlet krizi durumu yaratmÄ±ÅŸ oldu. Bunlara bir de dÄ±ÅŸarÄ±daki geliÅŸmeleri, Temmuz 2013’te Sisi darbesiyle MÄ±sÄ±r’da Ä°hvan’Ä±n iktidardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve Eylül 2015’te Rusya’nÄ±n Suriye’ye giriÅŸini eklediÄŸinizde, özellikle Kürt siyasal hareketinin Haziran 2015 seçimi sürecinde “Seni baÅŸkan yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z” sloganÄ±nda simgeleÅŸen muhalefetiyle AKP’nin Meclis çoÄŸunluÄŸunu yitirmesinden sonra, AKP ve Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n bir yerel seçim ve de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen nasÄ±l bir yönetim, dahasÄ± var olma krizi içine düÅŸmüÅŸ olduÄŸu daha iyi anlaÅŸÄ±lÄ±r. Bu kriz ile birlikte ErdoÄŸan’Ä±n, baÅŸÄ±ndan beri araçsal bir iÅŸlev yüklediÄŸi anlaÅŸÄ±lan Kürt sorununun çözümüne iliÅŸkin politikadan vazgeçmesiyle -ki bunun yalnÄ±zca kendi kararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Suriye’deki geliÅŸmelerin de etkisiyle, eski müttefiklerini tasfiye etme yolunda birlikte hareket ettiÄŸi devlet içinde ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki ulusalcÄ± / milliyetçi çevrelerle ittifakla bu karara varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutmamalÄ±yÄ±z- ülke Haziran 2015 ve özellikle de KasÄ±m 2015 seçimleri sonrasÄ±nda koÅŸar adÄ±m Kürt sorununda yeniden çatÄ±ÅŸmalÄ± bir sürece ve ancak darbe dönemleriyle kÄ±yaslanabilecek bir baskÄ± iklimine sürüklenmiÅŸ oldu. Malum, darbe giriÅŸimiyse, ordu içinde FettullahçÄ± örgütlenmeye yönelik bir kovuÅŸturmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ± yazÄ±lÄ±p çizilirken gerçekleÅŸti.

Üzerinden iki yÄ±l geçti ama darbenin neden önlenmediÄŸinden, bir binbaÅŸÄ±nÄ±n MÄ°T’e giderek darbeyi haber ettiÄŸi halde ordu üst komutanlarÄ±nÄ±n düÄŸüne, evlerine gitmelerine dek bir dizi soru yanÄ±tÄ±nÄ± bulmuÅŸ deÄŸil. Bunun için kurulan araÅŸtÄ±rma komisyonundan da bir ÅŸey çÄ±kmadÄ±. Emniyet, istihbarat, ordu içindeki hakimiyete karÅŸÄ±n, darbenin aydÄ±nlatÄ±lmamasÄ±nÄ±n izahÄ± ne?

Bu sorunuzun cevabÄ± sorunuzda geçen hakimiyet kelimesinde gizli. AraÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturma komisyonlarÄ± da dahil olmak üzere Meclis, yürütme erkinden baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸilse, emniyet, iktidar erki karÅŸÄ±sÄ±nda yasal çerçeveyle saÄŸlanmÄ±ÅŸ ve sÄ±nÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir özerk statü içinde çalÄ±ÅŸamÄ±yorsa ve yargÄ± da baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olmasÄ± gerekirken bu niteliklerini büyük ölçüde yitirme noktasÄ±ndaysa, bir de bugünkü medya gibi bir medya varsa, yalÄ±n gerçekle deÄŸil ya maniple edilmiÅŸ ya da tümden imal edilmiÅŸ sözde gerçekle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rÄ±z. Olan da bu! Ama bu dün de oluyordu. ÖrneÄŸin Meclis Darbeyi AraÅŸtÄ±rma Komisyonu bahsi özelinde ÅŸunu söylemeden edemeyeceÄŸim; geçmiÅŸte de bir konuda Meclis araÅŸtÄ±rma veya soruÅŸturma komisyonu kuruluyorsa kimi istisnalar dÄ±ÅŸÄ±nda genellikle o konunun aslÄ±nda araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p soruÅŸturulmasÄ±nÄ±n deÄŸil, kamuoyunun beklentisinin soÄŸrulmasÄ±nÄ±n ve konunun hasÄ±raltÄ± edilmesinin hedeflendiÄŸi hemen herkesçe az çok tahmin edilirdi. Bu eskisiyle yenisiyle bir Türkiye geleneÄŸi aslÄ±nda. Ama tabii bütün bu alanlarda sorun da, maniple edilmiÅŸ veya imal edilmiÅŸ sözde gerçeÄŸin sunulmasÄ±nda ölçek ve cüret de ÅŸimdi çok çok daha büyük, iÅŸte bu yeni Türkiye gerçeÄŸi!

'OHAL’Ä°N BÄ°LE HUKUKSAL BÄ°R ZEMÄ°NÄ° OLUR, BUGÜN O ZEMÄ°N DE YOK'

FotoÄŸraf: Evrensel

Cemaatle ortaklÄ±ÄŸÄ±n iktidara bir maliyeti olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, darbenin siyasi ayaÄŸÄ± da ortaya çÄ±kmadÄ±. ‘AldatÄ±ldÄ±k, Rabbim, milletim affetsin’ demek yeterli sayÄ±lÄ±rken; ‘darbecilerle mücadele’ 15 Temmuz’da emirle yollara dikilen erlere veya barÄ±ÅŸ isteyen akademisyenlere neden yöneldi?

Çünkü baÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z ve ÅŸeffaf bir hukuk düzenine ve demokratik bir siyasal sisteme sahip deÄŸiliz ne yazÄ±k ki. Hiçbir zaman çok da sahip olmadÄ±k evet ama bugün eskisinden de kötü bir durumdayÄ±z. ÖrneÄŸin olaÄŸanüstü hal ve sÄ±kÄ±yönetimin bile bir hukuksal zemini olur, bugün o zemin bile yok! Devletin yönetiminde yapÄ±lan hatalarÄ±n iÅŸlenen suçlarÄ±n siyasal ve hukuksal karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, bilakis iktidar ve güç sahibi olanlar dÄ±ÅŸÄ±nda potansiyel tehlike olarak görülen hemen herkesin her an suçlu durumuna düÅŸebileceÄŸi bir düzende yaÅŸÄ±yoruz. Üstelik toplumsal ve siyasal kutuplaÅŸmanÄ±n, çatÄ±ÅŸmanÄ±n sürekli körüklendiÄŸi bir iklimdeyiz çok uzun süredir. Böyle bir düzende ve bu iklimde demokrasi istemenin, barÄ±ÅŸÄ± savunmanÄ±n kriminalize edilmesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. Ama alÄ±ÅŸmayalÄ±m ve kanÄ±ksamayalÄ±m elbette!

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, darbe giriÅŸimini ‘Allah’Ä±n bir lütfu’ olarak addetmiÅŸti. Bir darbe giriÅŸimi nasÄ±l, kimin için lütuf olabilir?

Elbette kendisi için. NasÄ±lÄ± da darbe giriÅŸimi sonrasÄ±ndaki süreçle ilgili tabii ki. “FETÖ” ile mücadele bahanesiyle devlet kadrolarÄ±ndan iktidara muhalif olarak görülen binlerce insan temizlendi. Benzer biçimde muhalif görülen bir çoÄŸu da sol/sosyalist eÄŸilimli dernekler, sendikalar, vakÄ±flar, gazeteler, radyo ve televizyonlar vs hukuk yolu kapatÄ±larak, idari kararlar yargÄ± kararÄ±nÄ±n yerine geçirilerek kapatÄ±ldÄ±. Siyasal alanda HDP sürekli kriminalize edilerek, eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri, üye ve yöneticileri gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p birçoÄŸu tutuklanarak tecrit edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. CHP baÅŸta olmak üzere diÄŸer muhalif partilerin ‘YenikapÄ± Ruhu’na ve dolayÄ±sÄ±yla HDP’ye uzak durmalarÄ± saÄŸlandÄ±, saÄŸlanÄ±yor. AynÄ± süreçte KHK’lar ve anayasa deÄŸiÅŸiklikleri yoluyla devletin mimarisi baÅŸkanlÄ±ÄŸa ve dahasÄ± tek kiÅŸinin yönetim tekeli kurmasÄ±na olanak tanÄ±yacak biçimde deÄŸiÅŸtirildi. Malum aynÄ± düzenlemelerle Meclisin yetkileri de tÄ±rpanlandÄ± vs. HatÄ±rlarsanÄ±z, Bülent ArÄ±nç, ‘özgül aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n olduÄŸu, yargÄ±daki atamalarla etkinliklerinin arttÄ±ÄŸÄ± dönemde gülerek “Kurban olduÄŸum Allah’Ä±m verdikçe veriyor” demiÅŸti. ArÄ±nç’Ä±n o sözü dönemi gayet güzel özetleyen veciz bir söz olarak kayÄ±tlara geçmiÅŸ oldu. ErdoÄŸan’Ä±n “Allah’Ä±n bir lütfu” sözünün de, bu sürecin veciz sözü olarak tarihe not düÅŸtüÄŸünü söyleyebiliriz.

'OHAL’LE YÖNETMEK DURUMUNDALAR AMA BU SÜRDÜRÜLEBÄ°LÄ°R DEÄžÄ°L'

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z raporda da vurgulandÄ±ÄŸÄ± üzere OHAL KHK’lerinin deÄŸmediÄŸi alan yok belki ama tek adam yönetimine geçiÅŸi hÄ±zlandÄ±rmasÄ±, ‘yol temizliÄŸi’ yapÄ±lmasÄ± açÄ±sÄ±ndan, en kritik alanlar hangileri oldu?

Özellikle devletin mimarisinin yeniden ÅŸekillenmesine dönük düzenlemeler, istihbaratÄ±n, emniyetin, askeri kurum ve komutanlÄ±klarÄ±n neredeyse mesleÄŸe özgü, korunmasÄ± gereken hiyerarÅŸik bütünlüklerinin dahi zedelenerek baÅŸkana baÄŸlanmasÄ±, Savunma Sanayi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n baÅŸkana baÄŸlanmasÄ±, yargÄ±nÄ±n gerek mimarisi ve gerekse yargÄ± kurumlarÄ±na atama usul ve esaslarÄ±nÄ±n baÅŸkanÄ±n etkinliÄŸini artÄ±racak yönde deÄŸiÅŸtirilmesi... ÖzelleÅŸtirmeler ve kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ± üzerinde yargÄ± denetiminin zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ilk anda sayÄ±labilecek alanlar.

OHAL ilanÄ± ve OHAL KHK’leri için AKP gerekçesi ÅŸuydu: ‘Normal hukukla bu sinsi örgütle mücadele edemeyiz!’ Peki, darbeyle uzaktan yakÄ±ndan ilgisi olmayan-taÅŸeron veya kÄ±ÅŸ lastiÄŸi gibi- pek çok düzenlemenin OHAL KHK’leri eliyle yapÄ±lmasÄ±nÄ±n izahÄ± ne?

Bu soruya tek cümlelik cevap vermekle yetineceÄŸim; Allah’Ä±n lütfuyla fÄ±rsat bulunmuÅŸken çoÄŸunlukta olunsa bile Meclisle, muhalefetle veya herhangi bir aykÄ±rÄ± sesle uÄŸraÅŸmadan istenen düzenlemenin yapÄ±lmasÄ±.

Bu yeni düzenlemenin toplumsal, siyasal alana yansÄ±malarÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ortaya çÄ±kan sonuç, ‘sinsi örgütle mücadelenin’ neticeleri konusunda ne söylüyor?

Ortada bana göre de sinsi bir örgüt olduÄŸu aÅŸikar ama sinsiliÄŸi bizim gibi sÄ±radan faniler için geçerli. Yoksa devletin istihbarat ve emniyet birimlerinin suçlularÄ± ve suç ortaklarÄ±nÄ±, onlarÄ±n da birbirlerini gayet iyi tanÄ±yor ve biliyor olduklarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ama elbette kiÅŸisel kanaatlerden öte adil bir yargÄ±lama, herkes için olduÄŸu gibi bu örgütün mensubu olduÄŸu iddia edilen kiÅŸiler için de temel bir hak ve dahasÄ± gerçek bir mücadele için de elzem. Ancak bu örgütün kendisiyle kurulan ittifak ve verilen desteÄŸin katkÄ±sÄ±yla yÄ±llar içinde büyüyerek ülke yönetimine darbeyle el koymaya teÅŸebbüs edecek kadar muazzam bir kapasiteye eriÅŸtiÄŸi gerçeÄŸinin, örgütle mücadele ettiklerini söyleyenler için tehlikeli ve rahatsÄ±z edici bulunmasÄ±, adil ve ÅŸeffaf bir yargÄ±lamanÄ±n önündeki en büyük engel sanÄ±rÄ±m.

15 Temmuz sonrasÄ± ilan edilen OHAL’in ve OHAL KHK’lerinin, öncekilerden nasÄ±l bir farkÄ± var?

Dört KHK’lÄ± akademisyen arkadaÅŸÄ±mla söz konusu KHK’lar hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z raporun baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na referansla tek cümlelik ÅŸu cevabÄ± vermek durumu anlatmÄ±ÅŸ olur sanÄ±rÄ±m: Bu KHK’lar eliyle “OlaÄŸanlaÅŸan OHAL” ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n durumu ne kadar deÄŸiÅŸtireceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lmaktayken, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ‘YayÄ±nlayacaÄŸÄ±mÄ±z son kararnamede, OHAL kalktÄ±ÄŸÄ±nda terörle mücadelenin zafiyete uÄŸramamasÄ± için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak’ açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Bu açÄ±klama, ‘OHAL ÅŸeklen kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ’ olacak görüÅŸünü kuvvetlendirmiÅŸ mi oluyor?

Aynen öyle. Bugün ülkeyi getirdikleri durumda Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu iktidarÄ±n ülkeyi olaÄŸan hukuk düzeniyle yönetmesinin koÅŸullarÄ± artÄ±k yok. Åžeklen deÄŸil belki ama esasen OHAL’le yönetmek durumundalar. Böyle bir yönetme biçimini uzun bir süre ve de kolayca sürdürebileceklerinden de doÄŸrusu hiç emin deÄŸilim.

'24 HAZÄ°RAN’IN SONUCU, ÜZERÄ°NDEKÄ° ÅžAÄ°BELERE RAÄžMEN HEMEN KABUL EDÄ°LDÄ°'

FotoÄŸraf: Evrensel

Bir iktidarÄ±n deÄŸiÅŸme koÅŸullarÄ±nÄ±n hemen hepsi mevcut olmasÄ±na raÄŸmen ErdoÄŸan’Ä±n birinci turda seçilmesini ne saÄŸladÄ±?

Öncelikle belirtmeliyim ki, tÄ±pkÄ± KasÄ±m seçimleri ve 2017 referandumu gibi bu seçimde de seçimin adil olmasÄ±ndan öte güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan birçok belirsizlik, sorun ve ÅŸaibe olduÄŸuna dair cevabÄ± verilmemiÅŸ sorular ve hatta muhalefetin Adil Seçim Platformu’nun sisteminin çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, sonucun kabul edildiÄŸi saatlerde bile oldukça yüksek oranda oyun henüz sisteme girilmediÄŸine yönelik ciddi ÅŸüpheler ortada. DolayÄ±sÄ±yla seçim gecesi ne yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bile karanlÄ±ktayken, (örnek kompleksli bulunabilir ama) sanki seçimler Ä°sveç’te yapÄ±lmÄ±ÅŸ gibi rahatça ilk geceden itibaren sosyolojik siyasal analizler yapÄ±lmasÄ±nÄ± anlayamÄ±yorum. Ä°ddialar sorgulanmadan, tatmin edici cevaplar bulunmadan, verilen sonuçlarÄ± doÄŸru kabul edercesine yapÄ±lan analizler, eÄŸer minare çalÄ±ndÄ±ysa çalanÄ±n yerine kÄ±lÄ±f uydurma sonucunu doÄŸurmuÅŸ olmaz mÄ±?

Ancak belirttiÄŸiniz gibi 24 Haziran’Ä±n ÅŸaibeleri deÄŸil, CHP tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor...

Elbette sorun ve ÅŸaibe iddialarÄ±nÄ± sÄ±radan vatandaÅŸlar olarak bizlerin aydÄ±nlatamayacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±m. Ama pek kÄ±ymetli analizlerimizden önce eli kalem tutanÄ±yla tutmayanÄ±yla hepimizin oyumuzun hesabÄ±nÄ± muhalefete de, iktidara da sormayÄ± öncelikli görevimiz olarak önümüze koymamÄ±z gerekmez mi? ErdoÄŸan’Ä±n birinci turda seçilmesi üzerinden sorayÄ±m; ErdoÄŸan’Ä±n ilk turda seçilmesini saÄŸlayan oran YSK verilerine göre yüzde 52.59 civarÄ±nda. KullanÄ±lan oyun yaklaÅŸÄ±k 51 milyon 197 bin 959 olduÄŸu ve 1 milyon 198 bin civarÄ±nda oyun geçersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bu arada belirteyim. Geçersiz oylar bir yana bÄ±rakÄ±lÄ±rsa ErdoÄŸan, yurtdÄ±ÅŸÄ± ve gümrük kapÄ±larÄ± da dahil olmak üzere kullanÄ±lan ve geçerli sayÄ±lan 50 milyon 68 bin 627 oyun 26 milyon 330 binini almÄ±ÅŸ görünüyor. Yani YSK verilerine göre ErdoÄŸan ilk turda seçilmesini yaklaÅŸÄ±k bir milyon üçyüz bin oya borçlu. Elbette bir milyon üçyüz bin ya da bir tek fazla oy almasÄ± sonuçta seçilmesi için yeterlidir. Ancak toplamda 51 milyon 197 bin 959’luk oy toplamÄ± içinde küçük sayÄ±labilecek bir sayÄ± ve oranla ErdoÄŸan seçilmiÅŸse, sözünü ettiÄŸim iddialar yerinde dururken aceleci ve cevval analizlere giriÅŸmenin anlamÄ± nedir?

Oylara sahip çÄ±kma konusunda büyük sözler sarfeden, bu nedenle de beklenti yaratan Ä°nce’nin YSK önü yerine otele kapanmasÄ± için ne söylersiniz?

Ä°nce’nin, bu iddialara doyurucu bir yanÄ±t vermeksizin, yalnÄ±zca kendisiyle ErdoÄŸan arasÄ±ndaki farka bakarak sonucu hemen kabullenmesi de en hafif deyimle talihsizlik. AyrÄ±ca son olarak Meclis seçimlerinde MHP’nin oyunu hiçbir araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin tahmin edemediÄŸi ölçü ve coÄŸrafyada artÄ±rmasÄ±na dönük analizleri de aynÄ± nedenlerle anlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ± vurgulayayÄ±m.

'YÖNETME KRÄ°ZÄ°NÄ° OLAÄžAN KOÅžULLARDA AÅžMALARI ZOR'

24 Haziran sonuçlarÄ± ErdoÄŸan ve iktidar bloÄŸu için, yönetme krizini aÅŸtÄ±klarÄ± anlamÄ±na gelir mi?

Yönetme krizi dediÄŸimiz durumu olaÄŸanüstü hal koÅŸullarÄ±yla aÅŸmalarÄ± mümkün olabilir ama olaÄŸan koÅŸullarda kendilerini çok zor ve aÅŸÄ±lmasÄ± güç bir sürecin beklediÄŸini düÅŸünüyorum.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu’nun tehditleri, Alaattin ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n gazetecileri hedef göstermesi yeni rejimin kodlarÄ± açÄ±sÄ±ndan nasÄ±l veriler sunuyor?Kimileri Soylu’nun çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kiÅŸisel ikbal arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak deÄŸerlendirmekle yetiniyor ama ikbal için bu çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±yor olsa bile sonuç olarak ikbal beklentisinde olduÄŸu makamÄ±n isteklerine uygun davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözden uzak tutamayÄ±z. KaldÄ± ki gerek HDP ve gerekse CHP’ye yönelik çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ile ErdoÄŸan’Ä±n son günlerdeki demeçleri arasÄ±nda paralellik olduÄŸu açÄ±k. ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±ysa sanÄ±rÄ±m daha çok MHP’nin iktidar ortaklÄ±ÄŸÄ±ndan cesaret alÄ±yor.

'MUHALEFETÄ°N DEÄžÄ°ÅžÄ°M UMUDUNU CHP’YE VE ONUN ADAYINA BAÄžLAMAK DOÄžRU OLMAZ'

Muharrem Ä°nce ve CHP’nin seçim gecesi ‘performansÄ±’ ve hemen sonrasÄ±nda baÅŸlayan kurultay çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n, deÄŸiÅŸim umudu taÅŸÄ±yan ve bu umutla muhalefete oy veren toplumun direnç gücüne nasÄ±l etki eder?

Ä°nce’nin seçim gecesi performansÄ± çok kötüydü elbette. DoÄŸrusu baÅŸÄ±ndan beri Ä°nce’nin CHP için doÄŸru aday olduÄŸunu düÅŸünenlerdenim. PerformansÄ±yla bu kadar kÄ±sa sürede CHP’nin yaklaÅŸÄ±k 8 puan üzerinde aldÄ±ÄŸÄ± oy önemli. Ä°lkesel nedenlerle dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r ve DemirtaÅŸ’Ä± ziyareti ile meydanlarda Sünniler olarak Alevilere haksÄ±zlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± söylemesi ve dahasÄ± hitabet gücü, Ä°nce’nin artÄ±larÄ±. Ancak unutmayalÄ±m, karÅŸÄ±mÄ±zdaki aday hala solu geçtim, sosyal demokrat bir siyasetçi profili çizmekten dahi uzak. Kimi zaman Suriyeli göçmenlere yönelik sert tutumu bir yana, seçimin son günleri ya da hemen sonrasÄ±nda AKP’den kendisine yöneltilen DemirtaÅŸ’a özgürlük istediÄŸi yönündeki suçlamalara, ilkesel cevaplar vermek yerine yalnÄ±zca böyle bir istekte bulunmadÄ±ÄŸÄ± cevabÄ±nÄ± vermekle yetinmesi dikkat çekici. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’yla liderlik yarÄ±ÅŸÄ±na girmekte gecikmeyeceÄŸini ortaya koymuÅŸ ve liderliÄŸe namzet gösterilen biri olarak kendisini izledikçe, giderek Demirel’in CHP’li suretini görür gibi oluyorum doÄŸrusu. Sonuç olarak CHP bu. Muhalefetin deÄŸiÅŸim umutlarÄ±nÄ± yalnÄ±zca CHP ve onun umut vadeden adaylarÄ±na baÄŸlamasÄ± doÄŸru olmaz. Ben bu seçimlerin bütün baskÄ±lara ve diÄŸer muhalefet partilerinin koyduklarÄ± mesafeye raÄŸmen Kürt siyasal hareketinin partisi olarak HDP’nin, muhalefetin ana unsurlarÄ±ndan biri olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tescillediÄŸinin ve ayrÄ±ca cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n da yalnÄ±zca HDP için deÄŸil ülkenin siyasal hayatÄ± için de önemli bir figür olmaya devam ettiÄŸinin iÅŸaretlerini verdiÄŸini düÅŸünüyorum.

Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n, emekçilerin, iÅŸsizlerin, küçük esnafÄ±n AKP’ye bir ceza kesmekle birlikte, ErodÄŸan’a desteÄŸi sürdürmelerini nasÄ±l analiz edersiniz?

AKP’nin her kitle partisi gibi bu kesimlerden epey oy aldÄ±ÄŸÄ± açÄ±k. Solun ve gerçek sendikalarÄ±n çok güçsüz olduÄŸu, buna karÅŸÄ±lÄ±k saÄŸÄ±n gücünü koruduÄŸu bir ülkede bu çok da ÅŸaÅŸÄ±rmamamÄ±z gereken bir durum.

Din ve kültürel kimlik politikalarÄ±nÄ±n etkisinin kÄ±rÄ±lmasÄ± açÄ±sÄ±ndan 24 Haziran sonuçlarÄ± nasÄ±l bir tablo sunmuÅŸ oldu?

24 Haziran ne yazÄ±k ki seçmenlerin hala din ve kültürel kimlik politikalarÄ± içinde kutuplaÅŸmÄ±ÅŸ halde oy kullandÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesini destekleyen sonuçlar veriyor. Bu bir sorun ama gözümüzü bütünüyle kapatarak çözemeyeceÄŸimiz bir sorun. ÖrneÄŸin Kürt meselesi gibi ülke için yaÅŸamsal derecede önemli bir mesele çözülmek bir yana AKP politikalarÄ±yla iyice aÄŸÄ±rlaÅŸan bir sorun olarak hala önümüz de duruyor maalesef.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 18:15

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