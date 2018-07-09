Suriye'de son durum: Deraâ€™da anlaÅŸma, KÃ¼rtlerle mÃ¼zakere

Arap coÄŸrafyasÄ±nda geÃ§en hafta iki Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±: Suriye ordusunun Dera'da ilerlemesi ve ABD ile Ä°ran arasÄ±ndaki gerginlik.

GeçtiÄŸimiz hafta iki önemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Bunlardan birincisi Dera’da Suriye ordusunun kaydettiÄŸi ilerleme oldu. Son gelen haberler cihaatçÄ± muhalif gruplarÄ±n daha önce reddettikleri ÅŸartlarÄ± kabul ettiÄŸi yönünde.

6 Temmuz'da varÄ±lan anlaÅŸmaya göre silahlÄ± gruplar; tüm ÅŸehir ve kasabalarda aÄŸÄ±r ve orta silahlarÄ±nÄ± teslim edecek, militanlar isterlerse Dera’da kalmayÄ±p aileleriyle beraber Ä°dlib’e gidebilecek, ÅŸehirlerini ve kasabalarÄ±nÄ± terk eden tüm insanlar da Rusya garantörlüÄŸünde geri dönebilecek. AyrÄ±ca Suriye-Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tüm kontrol noktalarÄ± Suriye hükümetine teslim edilecek.

Al Arap gazetesi Dera ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haber analizde varÄ±lan anlaÅŸmadan sonra binlerce kiÅŸinin evlerine dönmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Haberde çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±na 320 bin kiÅŸinin yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

ÅžAM, KÜRTLERLE ANLAÅžTI MI?

Suriye ile ilgili diÄŸer önemli geliÅŸme aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Kürtlerin oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik Meclisi ile Esad Hükümetinin bir ön anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± oldu. Ruze Cendeli, Suriye’de yayÄ±nlanan el Vatan gazetesine dayanarak “Türkiye ve Irak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n Suriye ordusuna teslim edilmesi, Abdullah Öcalan’Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n sokaklardan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, KamÄ±ÅŸlÄ± ve Haseki’deki hükümet binalarÄ±na resmi Suriye bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± ve ABD ile koalisyon güçlerinin ayrÄ±lmasÄ±yla” ilgili ön anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ä°RAN: HÜRMÜZ BOÄžAZINI KAPATIRIZ

HaftanÄ±n diÄŸer önemli geliÅŸmesi ABD ile Ä°ran arasÄ±nda devam eden gerginlik. ABD BaÅŸkanÄ± Trump’un Ä°ran petrolünün alÄ±nmamasÄ± yönündeki tavrÄ±na Ä°ran sert cevap verdi. Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Hürmüz BoÄŸazÄ±nÄ± kapatmakla tehdit etti.

Rai al Youm BaÅŸyazarÄ± Abdulbari Atwan’Ä±n konuyla ilgili makalesinde Hürmüz BoÄŸazÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±yla ilgili açÄ±klamanÄ±n Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sitesinde yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ve Ruhani’nin Ä°sviçre ziyareti sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n önemine dikkat çekti. Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±na baÄŸlÄ± Kudüs Kuvvetleri KomutanÄ± KasÄ±m Süleymani’nin “Amerika’nÄ±n Ä°ran petrol satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yasaklamasÄ± durumunda kuvvetlerinin bölgesel petrol ihracatÄ±nÄ± engelleyen bir stratejiyi uygulamaya hazÄ±r olduÄŸu” sözlerinin de altÄ±nÄ± çizdi.

Atwan, stratejik petrol güvenliÄŸi konularÄ±nda birçok uzmanÄ±n Ä°ran’Ä±n ve özellikle Devrim MuhafÄ±zlarÄ±nÄ±n, ablukaya katÄ±lan Amerika ve Körfez ülkelerine zarar vermek için birkaç adÄ±m atabileceÄŸine dikkat çekti. Bu adÄ±mlarÄ±n en önemlisinin de çoÄŸunluÄŸu Suudi Arabistan, Kuveyt, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve Katar’dan olan günde 18 milyon varil petrol geçen Hürmüz BoÄŸazÄ±’nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

Atwan ayrÄ±ca ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Suudi KralÄ± Selman’e günde 2 milyon varil daha ham petrol pompalamasÄ±nÄ± isteyen bir telefon görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Ä°ran’Ä±n ÅŸu an günlük petrol üretimi 2.8 milyon varil.

Al Kuds al Arabi gazetesi ise Ä°ran’Ä±n Hürmüz BoÄŸazÄ±nÄ± kapatma tehdidini Ä°ncil’de geçen “ÅžimÅŸon’un hikayesi”ne benzetti. Hikayeye göre ÅžimÅŸon düÅŸmanlarÄ±nÄ± öldürmek için tapÄ±naÄŸÄ±n sütunlarÄ±nÄ± yÄ±karken kendisi de ölüyor.

DERA ARTIK ÅžAM’IN ELÄ°NDE

Ruze CENDELÄ°

Son günlerde Dera’da önemli geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor. Dera; Astana görüÅŸmelerin bir sonucu olarak “gerilimi azaltma bölgelerinden” biri olmuÅŸtu. SilahlÄ± gruplar ile Suriye ordusu Rusya, Türkiye ve Ä°ran’Ä±n garantörlüÄŸünde çatÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmayÄ± kabul etti. “Gerilimi azaltma bölgeleri” ifadesi bir ateÅŸkesi deÄŸil ama belirlenmemiÅŸ bir süre için silahlarÄ±n susmasÄ±nÄ± ve ÅŸiddet seviyesinin azaltÄ±lmasÄ±nÄ± tanÄ±mlamak için askeri terminolojiye girmiÅŸti. Bu durum, herhangi bir zamanda çatÄ±ÅŸmanÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±na imkan tanÄ±dÄ±. AnlaÅŸma, el Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± el Nusra’yÄ± ve IÅžÄ°D’i kapsamÄ±yordu. Suriye ordusu Åžam’Ä±n kÄ±rsal kesimini, Humus ve Hama’yÄ± aldÄ±ktan sonra güneye, özellikle Dera ve kÄ±rsalÄ±na güçlü bir askeri operasyon baÅŸlattÄ±.

Ä°SRAÄ°L, ANTUAN LAHAD’IN TECRÜBESÄ°NÄ° DERA’DA TEKRARLIYOR

Suriye krizinin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana Ä°srail, Lübnan’da Antuan Lahad tecrübesini tekrarlamak için Amerika’nÄ±n desteÄŸi ile muhalif gruplarÄ± silahlandÄ±rdÄ±. Lübnan’da Ä°srail yanlÄ±sÄ± olarak bilinen Antuan Lahad, 1984’ten Ä°srail’e kaçtÄ±ÄŸÄ± 2000 yÄ±lÄ±na kadar “Güney Lübnan Ordusu” olarak bilinen ve Ä°srail tarafÄ±ndan kurulan milislere liderlik etti. Bu milisler Filistin KurtuluÅŸ Örgütü, Lübnan Komünist Partisi ve sonrasÄ±nda Hizbullah üyelerine karÅŸÄ± mücadele etmiÅŸti.

AynÄ± ÅŸekilde Suriye’deki cihatçÄ± gruplar iÅŸgal edilen Golan Tepeleri’nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Hizbullah’Ä±n faaliyetlerine karÅŸÄ± koruyucu bir rol oynamalarÄ± için Ä°srail tarafÄ±ndan desteklendi. Ä°srail de Ä°ran tehdidini hissetti ve Suriye’deki varlÄ±ÄŸÄ±na birden fazla saldÄ±rÄ±da bulundu. Bu saldÄ±rÄ±larda Ä°ran’Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± askeri hava alanlarÄ± ve üsler hedef alÄ±ndÄ±. AynÄ± ÅŸekilde Åžam’da Hizbullah’Ä±n bulunduÄŸu mevkilere saldÄ±rÄ± düzenledi. Fakat diÄŸer taraftan güneydeki muhalif gruplar, Esad’la birlikte mücadele eden Ä°ran’Ä±n varlÄ±ÄŸÄ± için yeterli bir gerekçe saÄŸladÄ±lar. Ä°ran’Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± güçlendiren Suriye ordusunun ilerlemesi ve tüm cephelerde zaferler elde etmesi Ä°srail’in endiÅŸesini arttÄ±rdÄ±.

SURÄ°YE ORDUSU DERA’DA Ä°LERLÄ°YOR

Bu geliÅŸmeler, 2011 öncesine dönüÅŸün hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na önemli katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu. Ä°srail-Rus anlaÅŸmanÄ±n bir parçasÄ± olarak ve Ä°ran’Ä±n onayÄ±yla, güneydeki muhalif gruplar baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Silah akÄ±ÅŸÄ± önlendi. Lojistik desteÄŸin kesilmesi muhalefetin askeri yapÄ±sÄ±nÄ±n çöküÅŸüne neden oldu. Suriye ordusunun operasyonlarÄ±, muhalefet gruplarÄ±nÄ± teslim olmaya zorlamak için yapÄ±ldÄ±.

Ancak Rus diplomasisi bu durumu “uzlaÅŸma” olarak adlandÄ±rÄ±yor. “UzlaÅŸma” uygulamada silahlarÄ±n Suriye ordusuna teslim edilmesini ve teslim olan gruplarÄ±n yasal durumunun çözülmesini içeriyordu. Bu çerçevede muhalefet, 27 köy ve bölgeyi, Suriye ordusuna teslim etti.

Lakin muhalefetin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara göre görüÅŸmeler aÄŸÄ±r silahlarÄ± ve hakim olunan bölgelerin teslim edilmesini reddetmesi nedeniyle 4 Temmuzda kesildi. Muhalefet ayrÄ±ca, hakim olduÄŸu bölgelerini yönetme ve geçtiÄŸimiz aylarda kaybettiÄŸi köyleri kurtarma hakkÄ±nÄ± da istedi. Tabi ki bu talepler Ruslar tarafÄ±ndan reddedildi. Suriye ordusu askeri operasyon için zaman kazandÄ±. Birkaç gün içinde Suriye ile Ürdün arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r geçiÅŸ noktasÄ±na ulaÅŸÄ±ncaya kadar ilerlemeye devam etti. Muhalefet, görüÅŸmelerin bitmesinden sadece iki gün sonra yeniden müzakere çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu ve öne sürülen ÅŸartlarÄ± kabul etti.

ÅžAM VE SDM ARASINDA BÄ°R ÖN ANLAÅžMA HABERÄ°

DiÄŸer yandan Suriye’de yayÄ±nlanan el Vatan gazetesi, Suriye hükümeti ve Suriye Demokratik Meclisi (SDM) arasÄ±ndaki müzakerelere dair bir haber yayÄ±nladÄ±. Habere göre; Türkiye ve Irak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n Suriye ordusuna teslim edilmesi, Abdullah Öcalan’Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n sokaklardan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, KamÄ±ÅŸlÄ± ve Haseki’deki hükümet binalarÄ±na resmi Suriye bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± ve ABD ile “koalisyon güçlerinin” ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili ön anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Gazetelerde haberlerin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n üzerinden günler geçmesine raÄŸmen resmi Kürt makamlarÄ±, doÄŸrulamak veya yalanlama için herhangi bir açÄ±klama yapmadÄ±. Ancak önde gelen Kürt siyasetçi Eldar Halil’in ifadesine göre özerk yönetim, ön ÅŸart olmaksÄ±zÄ±n Suriye hükümetiyle doÄŸrudan müzakereler için istekli olduklarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Suriye hükümetiyle bu yakÄ±nlaÅŸma; Türkiye’nin ve ona yakÄ±n gruplarÄ±n Afrin’e hakim olmasÄ± ve 2016 yÄ±lÄ±nda IÅžID’ten kurtaran YPG’nin Menbic’den çÄ±kartÄ±lmasÄ±na yol açan Türkiye-Amerika yakÄ±nlaÅŸmasÄ± nedeniyle geldi.

DERA’DA BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ° EVLERÄ°NE DÖNÜYOR

FotoÄŸraf: Ammar Al Ali/AA Al Arab

(CihatçÄ± muhalefete yakÄ±n) Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, güneyde rejim güçleri ile muhalif gruplar arasÄ±nda savaÅŸÄ±n durdurulmasÄ± için anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±ndan sonra bombardÄ±manÄ±n tamamen durdurulduÄŸunu bildirdi. BombardÄ±manÄ±n durdurulmasÄ±yla beraber Dera’da Cuma gününden beri yerlerinden edilen binlerce insan evlerine dönmeye baÅŸladÄ±.

Rusya’nÄ±n havadan destek verdiÄŸi rejim güçleri, 19 Haziranda Dera ilinde silahlÄ± gruplara karÅŸÄ± büyük bir askeri saldÄ±rÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletlere göre bu saldÄ±rÄ± sonrasÄ± çoÄŸu Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru olmak üzere 320 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±.

Gözlemevi Müdürü Rami Abdurrahman, “Cuma günü öÄŸle sonrasÄ±ndan beri Ürdün sÄ±nÄ±r bölgesinden bin kiÅŸi, Dera’nÄ±n güneydoÄŸu kÄ±rsalÄ±ndaki köy ve kasabalara geri döndü” dedi.

Rusya ile Dera eyaletindeki muhalefet gruplarÄ± arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin ardÄ±ndan 6 Temmuz Cuma akÅŸamÄ± ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

Suriye resmi haber ajansÄ± SANA, anlaÅŸmanÄ±n, yerinden edilenlerin kentlerine dönmesini ve devlet kurumlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için “Suriye-Ürdün sÄ±nÄ±rÄ± boyunca tüm kontrol noktalarÄ±nÄ±n Suriye devletine devredilmesini” de kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Dera’nÄ±n güneyinde bir tarÄ±m bölgesinde yaÅŸayan 26 yaÅŸÄ±ndaki Usame El Hamsi “SavaÅŸÄ± ve kan akmasÄ±nÄ± durduracak olan anlaÅŸmayÄ± destekliyorum. Bu kadar savaÅŸ ve tehcir yeter. ÇocuklarÄ±mÄ±z ve kadÄ±nlarÄ±mÄ±z sÄ±nÄ±rda kaçÄ±rÄ±lÄ±yor” dedi.

Cuma günü yapÄ±lan son müzakere oturumu ile birlikte, rejim güçleri Ürdün ile bütün sÄ±nÄ±rda kontrolü tamamladÄ± ve Nisan 2015’in baÅŸÄ±ndan bu yana silahlÄ± muhalif gruplar tarafÄ±ndan kontrol edilen Nisib sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±.

Ä°RAN’IN HÜRMÜZ BOÄžAZI’NIN KAPANMASI: ÅžÄ°MÅžON SEÇENEÄžÄ°*?

al Kuds al Arabi

BaÅŸyazÄ±

Dünya, Venezuela, Libya ve Nijerya’da petrol üretiminin kademeli olarak ortadan kalkmasÄ±ndan ve Ekim ayÄ±nda Ä°ran’a karÅŸÄ± ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yürürlüÄŸe girmesinden sonra küresel petrol kaynaklarÄ±nda önemli bir düÅŸüÅŸle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n çözümü basit; son derece iyi iliÅŸkilere sahip olduÄŸu ve koruduÄŸu Suudi Arabistan yetkililerinden petrol üretimini artÄ±rmalarÄ±nÄ± istemek; günde iki milyon varile eÅŸdeÄŸer petrol üretimindeki büyük artÄ±ÅŸla Ä°ran’Ä±n pazardaki eksikliÄŸini karÅŸÄ±lamak. Böylece petrol fiyatlarÄ± artmayacak. ABD’nin Ä°ran’a karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ±n mali yükü olmayacak. Piyasalar ayrÄ±ca enerji kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na maruz kalmayacak.

Tahran kendi açÄ±sÄ±ndan bu senaryoyu “büyük bir ihanet” olarak nitelendirdi ve bedelini ödetme sözü verdi. Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, “Ä°ran’Ä±n Suudi petrolünün ihracÄ±na izin vermeyeceÄŸi”ni söyledi.

AmerikalÄ±larÄ±n Ä°ran tehdidine Ä°ran’dan iki farklÄ± yanÄ±t geldi. Ä°ran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi BaÅŸkanÄ± HaÅŸmetullah Fallahat PaÅŸa, “Ä°ran’Ä±n Hürmüz BoÄŸazÄ±’nÄ± kapatamayacaÄŸÄ±nÄ±” söyledi. Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Muhammed Ali Caferi, güçlerinin Hürmüz BoÄŸazÄ±’nÄ± kapatma tehdidini uygulamaya hazÄ±r olduÄŸunu ifade etti.

Ä°ran’da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, hükümet ve parlamento kurumlarÄ±; 1979’da Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti’nden beri kurulmuÅŸ olan siyaset ve devlet bürokrasisi, makul ölçüyü yansÄ±tÄ±yor. Bu kurumlar Ä°ran’Ä±n edindiÄŸi iktidar unsurlarÄ±nÄ± gözden kaçÄ±rmadan dünyayla genel bir normalleÅŸmeyi istemektedir. Ama Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ve güvenlik birimleri dünya ile askeri ve ideolojik çatÄ±ÅŸma eÄŸilimindedir.

Benzer tarihsel deneyimlere dayanarak diyebiliriz ki Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ve güvenlik birimleri daha katÄ± hale gelebilir ve ön plana çÄ±kabilir. Devrim MuhafÄ±zlarÄ± BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ifade edilenünlü ÅžimÅŸon* seçeneÄŸi de ortaya çÄ±kabilir; “Ä°ran, ABD baskÄ±larÄ± yüzünden petrolünü satamazsa, Bölgede baÅŸka bir ülkenin satmasÄ±na izin vermeyecek”

*Ä°ncil’deki anlatÄ±ya göre Filistinlilerin iki gözünü kör ettiÄŸi ÅžimÅŸon, tanrÄ±ya Filistinlerden bir vuruÅŸta iki gözümün öcünü almak için yakarÄ±r. Sonra Dagon tapÄ±naÄŸÄ±n damÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan iki ana sütunun ortasÄ±nda durup saÄŸ eliyle birini, sol eliyle ötekini kavrar, bütün gücüyle sütunlara yüklenir. TapÄ±nak Filistin beylerinin ve bütün içindekilerin üzerine çöker. Böylece ÅžimÅŸon da ölür.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 19:55

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