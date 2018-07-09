Suriyeli Ã§ocuklara HDP ve CHP'yi dÃ¼ÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± resim Ã§izdirildi

Malatya'da Suriyeli Ã§ocuklara HDP ve CHP'yi dÃ¼ÅŸmanlaÅŸtÄ±ran resimler Ã§izdirildi. Kurs ve sergi koordinatÃ¶rÃ¼ 'gÃ¼ncel konularÄ± yorumlatÄ±yoruz' dedi.

Malatya’daki kampta kalan Suriyeli çocuklara çizdirilen bir resimde CHP ve HDP hedef gösterilerek, düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± politika resmettirildi. SavaÅŸ objelerinin yoÄŸun olarak dikkat çektiÄŸi resimler 3 gün boyunca Malatya Park AVM’de sergilendikten sonra önceki gün sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.

Malatya Park AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi’nin giriÅŸinde açÄ±lan resim sergisinde CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve HDP hedef gösterildi. Suriyeli çocuklara çizdirilen resimlerden oluÅŸan sergide yer alan bir resimde, Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bir uçuruma uzanarak elinde silah bulunan birinin karÅŸÄ±ya geçmesine yardÄ±mcÄ± olduÄŸu görülüyor. “Türkiye” ve “HDPKK” tabelalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu uçurumlarÄ± uzanarak birleÅŸtiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun, “barajÄ± geçtiniz mi” sorusuna, eli silahlÄ± kiÅŸi ise “Geçtik KÄ±mÄ±l, saÄŸol” diye cevap veriyor.

RESÄ°MLERDE SAVAÅž OBJELERÄ° DÄ°KKAT ÇEKÄ°YOR

FotoÄŸraf: Evrensel

Resimlerin üzerinde resmi yapanlarÄ±n yaÅŸlarÄ± ile ilgili 8 ila 12 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki çocuklarÄ±n çizdiÄŸi yazÄ±yor. Söz konusu resimde HDP’nin barajÄ± geçmesi silahlÄ± kiÅŸinin Türkiye tarafÄ±na geçmesi ile baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±larak HDP’ye karÅŸÄ± kin ve nefrete teÅŸvik ediliyor.

Resim sergisinde 15 Temmuz darbe giriÅŸimi, Kudüs gibi konular iÅŸlenirken, resimlerde savaÅŸ objelerin yoÄŸun olmasÄ± oldukça dikkat çekiyor.

GÜNCEL KONULARI YORUMLATIYORLARMIÅž

Sergide görevli ve kursun koordinatörü sergiyi tanÄ±tÄ±rken “Malatya’da bir kampÄ±mÄ±z var. Suriyeli kampÄ±. Bu kampta yaklaÅŸÄ±k 3500 Suriyeli öÄŸrenci var. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± bir yer deÄŸil. Ä°nÅŸallah seneye olacak. Ben de oranÄ±n genel koordinatörüyüm aynÄ± zamanda resim kursu hocasÄ±yÄ±m. BazÄ± öÄŸrencilere resim kursu veriyoruz ve onlara güncel konularÄ± yorumlatarak resimlerinde iÅŸlemelerini saÄŸlÄ±yoruz” dedi. Güncel konularÄ± yorumlamada çocuklarÄ±n yetenekli olduklarÄ±nÄ± belirten koordinatör, “Mesela Kudüs olaylarÄ± var. Onlara dua etmekten baÅŸka çaremiz yok. Ä°ÅŸte öÄŸrenciler bu dua temasÄ±nÄ± çok iyi iÅŸliyorlar, yetenekliler. Buradaki tüm resimler onlara ait” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 17:46

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