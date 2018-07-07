Flormarâ€™da iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± sÃ¼rÃ¼yor: 7 iÅŸÃ§i daha iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Sendika hakkÄ± iÃ§in Flormar iÅŸÃ§ileri direniÅŸe devam ederken fabrikada da iÅŸten atmalar devam etti.

Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçilerine el sallayarak destek veren 7 iÅŸçi daha iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. SendikalaÅŸmak istedikleri için Flormar tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±lan ve fabrika önünde eylem yapan iÅŸçilerin direniÅŸi devam ediyor. Günlerdir fabrika önünde direniÅŸlerini sürdüren iÅŸçilere el sallayarak destek veren 7 iÅŸçi daha iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, fabrika yönetiminin “Departmanda iÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸini, atÄ±lan iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümde iÅŸçiye gerek kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” ileri sürdüÄŸünü dile getirdi.

NE OLMUÅžTU?

Gebze Organize Sanayi Sitesi’nde kozmetik bakÄ±m ürünleri fabrikasÄ± Flormar’da iÅŸçilerin sendikalaÅŸmasÄ±yla birlikte iÅŸten atmalar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Flormar’da iÅŸten atÄ±lan iÅŸçi sayÄ±sÄ± 120’yi geçti. (Gebze/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:08

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