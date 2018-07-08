Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek final maÃ§larÄ± tamamlandÄ±. Fransa, BelÃ§ika, Ä°ngiltere ve HÄ±rvatistan yarÄ± finale Ã§Ä±kan takÄ±mlar oldu.

2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nÄ±n çeyrek final aÅŸamasÄ±, Rusya-HÄ±rvatistan karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile sona erdi. Ä°sveç'i 2-0 yenen Ä°ngiltere ile Rusya'yÄ± penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu 6-5 maÄŸlup eden HÄ±rvatistan yarÄ± finale yükselen son iki takÄ±m oldu. Böylelikle Fransa ve Belçika'nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere ve HÄ±rvatistan da yarÄ± finale yükselen takÄ±mlar arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±. YarÄ± final eÅŸleÅŸmelerinden Fransa-Belçika maçÄ± 10 Temmuz SalÄ± günü, HÄ±rvatistan-Ä°ngiltere maçÄ± ise 11 Temmuz ÇarÅŸamba günü oynanacak.

RUSYA 5-6 HIRVATÄ°STAN (P)

Günün ve 2018 Dünya KupasÄ±'nÄ±n son çeyrek final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Rusya ve HÄ±rvatistan karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

BaÅŸtan sona düÅŸük tempoda geçen karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 31'inci dakikasÄ±nda Cheryshev'in harika ÅŸutuyla golü bulan Rusya 1-0 öne geçti. HÄ±rvatistan, 39'da Kramaric ile beraberliÄŸi saÄŸladÄ± ve 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandÄ±. MaçÄ±n uzatma devrelerinde Vida'nÄ±n 101. dakikada gelen golüyle HÄ±rvatistan 2-1 öne geçti fakat Rusya 115'te Mario Fernandes'in kafa golüyle yanÄ±t verdi ve maç penaltÄ±lara gitti.

PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda Rusya'ya 4-3 üstünlük saÄŸlayan HÄ±rvatistan yarÄ± finale yükseldi.

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- 31. dakikada Rusya öne geçti. Dzyuba'dan aldÄ±ÄŸÄ± pasla HÄ±rvatistan ceza yayÄ± önünde topla buluÅŸan Cheryshev, sol ayak içiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸÄ±k vuruÅŸla fileleri havalandÄ±rdÄ±: 1-0.

- 39. dakikada HÄ±rvatistan beraberliÄŸi yakaladÄ±. Sol kanattan geliÅŸen atakta Mandzukic, ceza sahasÄ±na girdi, altÄ±pas önündeki Kramaric'e doÄŸru topu kaldÄ±rdÄ±. Kramaric, düzgün bir kafa vuruÅŸu ile topu aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-1.

- 90+4. dakikada saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na giren Smolov, dar açÄ±sÄ±na raÄŸmen çok sert vurdu, kaleci Subasic çift yumrukla topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

- 101. dakikada HÄ±rvatistan öne geçti. SaÄŸ kanattan kullanÄ±lan kornerde penaltÄ± noktasÄ± üzerinde Vida kafayÄ± vurdu, top köÅŸeden aÄŸlara gitti: 1-2.

- 112. dakikada Rusya çok tehlikeli geldi. Sol kanattan Dzagoev'in kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde kaleci Subasic topu yumrukladÄ±. Ceza sahasÄ± ön çizgisi üzerinde topu kontrol eden Kuziaev çok sert vurdu, kaleci Subasic yattÄ± ve golü önledi.

- 115. dakikada Rusya beraberlik golünü buldu. Dzagoev, HÄ±rvatistan ceza sahasÄ± ön çizgisinin hemen önünde kazanÄ±lan serbest vuruÅŸta topun baÅŸÄ±na geçti. Dzagoev'in altÄ±pas önüne gönderdiÄŸi ortada Fernandes iyi yükseldi ve kafa vuruÅŸu ile topu aÄŸlara yolladÄ±: 2-2.

- Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2'lik eÅŸitlikle tamamlanan karÅŸÄ±laÅŸmada turu atlayan tarafÄ± belirlemek için penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na geçildi.

- Rusya'da Dzagoev, Ignashevich ve Kuziaev penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gole çevirirken, Smolov ve Fernandes penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi. HÄ±rvatistan'da ise Brozovic, Modric, Vida ve Rakitic atÄ±ÅŸlarÄ±nda fileleri havalandÄ±rÄ±rken, Kovacic penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda golü bulamadÄ±.

Rusya'ya penaltÄ±larda 4-3'lük üstünlük kuran HÄ±rvatistan, yarÄ± finalde Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸacak. HÄ±rvatistan ile Ä°ngiltere arasÄ±ndaki yarÄ± final mücadelesi 11 Temmuz ÇarÅŸamba günü baÅŸkent Moskova'daki Luzhniki StadÄ±'nda oynanacak.

Ä°SVEÇ 0-2 Ä°NGÄ°LTERE

Günün ilk ve çeyrek final aÅŸamasÄ±nÄ±n 3'üncü maçÄ±nda Ä°sveç ve Ä°ngiltere karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. MaçÄ± Maguire ve Alli'nin golleriyle 2-0 kazanan Ä°ngiltere, yarÄ± finale yükselmeye hak kazanÄ±rken Ä°sveç ise turnuvaya veda etti. 24 yaÅŸÄ±ndaki kaleci Jordan Pickford, yaptÄ±ÄŸÄ± kurtarÄ±ÅŸlarla maça damga vurdu.



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- KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 19. dakikasÄ±nda Sterling'in ayaÄŸÄ±ndan açÄ±lan topla ceza yayÄ± önünde buluÅŸan Harry Kane'in bekletmeden vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

- 30. dakikada Ä°ngiltere öne geçti. Ashley Young'Ä±n sol taraftan kullandÄ±ÄŸÄ± korner atÄ±ÅŸÄ±nda, penaltÄ± noktasÄ± üzerinde iyi yükselen Maguire, kafa vuruÅŸuyla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi: 0-1.

- 45. dakikada Henderson'un pasÄ±yla savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkan Sterling, kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya pozisyonda Olsen'i geçemedi. Topu yeniden önünde bulan Ä°ngiliz futbolcunun vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak savunmanÄ±n müdahalesiyle kornere gitti ve maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ± Ä°ngiltere'nin 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle sona erdi.

- 59. dakikada Ä°ngiltere farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. Lingard'Ä±n saÄŸ taraftan ortasÄ±na arka direkte yükselen Dele Alli'nin kafa vuruÅŸunda top filelere gitti: 0-2

- 72. dakikada sol taraftan geliÅŸen Ä°sveç ataÄŸÄ±nda ceza alanÄ±nda topla buluÅŸan Berg'in vuruÅŸunda, kaleci Pickford son anda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± üstten kornere çeldi.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-0 kazanan Ä°ngiltere, 1966 ve 1990'dan sonra tarihinde üçüncü kez turnuvada yarÄ± finale yükseldi.

YARI FÄ°NAL MAÇLARI 10-11 TEMMUZ'DA

Çeyrek final maçlarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri ve tarihleri ÅŸöyle:

10 Temmuz SalÄ±

21:00 Fransa - Belçika

11 Temmuz ÇarÅŸamba

21:00 HÄ±rvatistan - Ä°ngiltere

(SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 00:44

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