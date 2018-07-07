Furkan Korkmaz, Boston Celtics maÃ§Ä±nda 40 sayÄ± atarak tarihe geÃ§ti

Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Boston Celtics ile oynadÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda 40 sayÄ± atarak tarihe geÃ§ti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, takÄ±mÄ±nÄ±n Boston Celtics ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda 40 sayÄ± atarak tarihe geçti.

Philadelphia 76ers'Ä±n NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics'e 95-89 yenildiÄŸi maça ilk 5'te baÅŸlayÄ±p 28 dakika süre alan basketbolcu, 8'i üç sayÄ±lÄ±k olmak üzere 40 sayÄ±, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmalÄ±k performans gösterdi.

Furkan Korkmaz, bu performansÄ±yla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayÄ± barajÄ±na ulaÅŸan beÅŸinci oyuncu olmayÄ± baÅŸardÄ±.

CEDÄ° OSMAN'DAN 'DOUBLE-DOUBLE'

Cleveland Cavaliers'Ä±n Washington Wizards'Ä± 72-59 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmaya ise Cedi Osman'Ä±n performansÄ± damga vurdu.

Cavaliers'ta karÅŸÄ±laÅŸmaya ilk 5'te baÅŸlayan ve 31 dakika sahada kalan Cedi, 15 sayÄ± ve 10 ribauntla "double-double" yaptÄ±. Cedi Osman, ayrÄ±ca 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla oynadÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 11:44

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