KazÄ±m Koyuncu anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen 'KazÄ±m Ä°syandÄ±r' gÃ¼nleri yasaklandÄ±

'Ä°nsan Ã¶lÃ¼r isyan yaÅŸar' sloganÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ'ta dÃ¼zenleneceÄŸi duyurulan 'KazÄ±m isyandÄ±r' etkinlikleri KaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan yasaklandÄ±.

"Ä°nsan Ölür Ä°syan YaÅŸar" sloganÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ AbbasaÄŸa ParkÄ±’nda 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenleneceÄŸi duyurulan KazÄ±m Ä°syandÄ±r günleri, güvenlik önlemi alÄ±namayacaÄŸÄ± gerekçesiyle BeÅŸiktaÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan iptal edildi. Ä°ptal kararÄ±nÄ±n üzerine 'KazÄ±m Ä°syandÄ±r' organizasyon komitesi, 7 Temmuz Cumartesi günü için BeÅŸiktaÅŸ AbbasaÄŸa ParkÄ±'na çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

KazÄ±m Ä°syandÄ±r Organizasyon Komitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

Dostumuz, aÄŸabeyimiz, yoldaÅŸÄ±mÄ±z KazÄ±m Koyuncu’nun aramÄ±zdan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 13'üncü yÄ±lÄ±nda yapmak istediÄŸimiz anma etkinliÄŸi BeÅŸiktaÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan engellenmiÅŸtir. Bu noktada KazÄ±m’Ä±n bütün dostlarÄ±nÄ± ve sevenlerini; sazÄ±nÄ±, gitarÄ±nÄ±, tulumunu, kemençesini alÄ±p yarÄ±n (7 Temmuz Cumartesi) saat 17:00’de AbbasaÄŸa ParkÄ±’na bekliyoruz.

"Birçok cesur insana ihtiyaç var. Türkiye bunlarÄ± yetiÅŸtirmek zorunda ama en baÅŸta sanatçÄ±larÄ±nÄ± yetiÅŸtirmek zorunda” - KazÄ±m Koyuncu

KazÄ±m Ä°syandÄ±r BasÄ±n Bülteni

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 21:39

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