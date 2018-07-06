Sarayburnu'da 4 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bot kazasÄ± davasÄ±nda 7 yÄ±l hapis

Sarayburnu'da 4 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bot kazasÄ± davasÄ± sonuÃ§landÄ±. Bir kiÅŸi 6 yÄ±l 8 ay hapis aldÄ±.

Ä°stanbul Sarayburnu açÄ±klarÄ±nda 17 AÄŸustos 2016 tarihinde meydana gelen ve 4 askerin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi, 3 askerin de yaralanmasÄ±na neden olan kazaya iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul Anadolu 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edildi.

DuruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Abdullah Hamadi ile tutuksuz sanÄ±klar Allam Fattouh, Mohamad Fttahe ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. MüÅŸtekilerin avukatlarÄ±, sahil güvenlik botunu asli kusurlu bulan bilirkiÅŸi raporunun hatalÄ± olduÄŸunu savunarak, sanÄ±klarÄ±n asli kusurlu olarak bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istediler. Esas hakkÄ±ndaki mütalaaya karÅŸÄ± savunmasÄ± sorulan tutuklu sanÄ±k Abdullah Hamadi, adil bir karar istediÄŸini söyledi. DiÄŸer iki sanÄ±k da kaza ile ilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak beraatlerini istediler. Son sözü sorulan tutuklu sanÄ±k Abdullah Hamadi, “Tahliyemi talep ediyorum” dedi. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, tutuklu sanÄ±k Abdullah Hamadi’yi, “Taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümü ve yaralanmasÄ±” suçundan 8 yÄ±l hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rdÄ±. Mahkeme, bu cezayÄ± iyi halden 6 yÄ±l 8 aya düÅŸürdü. Mahkeme, tutuksuz yargÄ±lanan Allam Fettouh ve Mohamad Fttahe’nin beraatlerine hükmetti. (Ä°stanbul/DHA)

4 askeri Ã¶ldÃ¼ren kaza neden oldu?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 16:02

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