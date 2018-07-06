Kanal Ä°stanbul projesi kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼ldÃ¼ ama sorun hÃ¢lÃ¢ bÃ¼yÃ¼k

Kanal Ä°stanbulâ€™un geniÅŸliÄŸinin 400 metreden 275 metreye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini Ä°nÅŸaat MÃ¼hendisleri OdasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Cemal GÃ¶kÃ§e deÄŸerlendirdi.

Kanal Ä°stanbul’un geniÅŸliÄŸinin henüz proje aÅŸamasÄ±nda 400 metreden 275 metreye düÅŸürülmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Sabah’Ä±n haberine göre böylece proje maliyetinin 65 milyar dolardan 35 milyar dolara düÅŸürülmesi hedefleniyor.

Bu geliÅŸmeyle tekrar gündeme gelen Kanal Ä°stanbul projesini Evrensel'e deÄŸerlendiren Türk Mimar ve Mühendisler OdasÄ± (TMMOB) Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Cemal Gökçe, projenin Türkiye’nin ve Marmara’nÄ±n hayrÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ‘Mega’ ya da ‘prestij’ projeleri olarak sunulan köprü, yol ve tünelleri yapan ÅŸirketlerin geçen yÄ±l hazineden ‘garantili geçiÅŸ anlaÅŸmasÄ±’ nedeniyle 2.5 milyar avro fazladan para aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Gökçe, bu ÅŸirketlere bir yÄ±lda aktarÄ±lan parayla zaten bir köprünün yapÄ±labileceÄŸini belirterek “Projeler hem vatandaÅŸÄ±n cebine hem de doÄŸaya zararlÄ±” diye konuÅŸtu. Kanal Ä°stanbul’da sorunun projenin küçültülmesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gökçe, “AsÄ±l mesele Marmara ve Karadeniz’in birbirine baÄŸlanarak iki denizdeki canlÄ± hayatÄ±nÄ±n yok olacak olmasÄ±dÄ±r” dedi. Projenin Türkiye’nin ve Marmara’nÄ±n hayrÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± defalarca dile getirdiklerini belirten Gökçe, projeyle ekosistem, topraÄŸÄ±n drenajÄ± ve doÄŸal dengeyi bozacaÄŸÄ±na dikkat çekti.

KÖPRÜ VE YOLLAR VATANDAÅžIN CEBÄ°NDEN

Seçim dönemlerinde ‘prestij’ olarak kullanÄ±lan 3. köprü, Osmangazi Köprüsü ve tüp tünelin de ihtiyaca yönelik yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da her yÄ±l hazineden buralarÄ± iÅŸleten ÅŸirketlere ödenen yÄ±lda 2.5 milyar avro fazladan parayla ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gökçe “Köprü maliyeti zaten 2.5 milyar. Siz baÅŸkalarÄ±na bir yÄ±lda ödediÄŸiniz parayla zaten yapabilirsiniz. Tek taraflÄ± anlatÄ±mlar olduÄŸu için insanlara bunu anlatamÄ±yoruz. Tek taraflÄ± anlatÄ±m olduÄŸu için de insanlar bu projelerin ihtiyaç olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakmÄ±yor” dedi. Medyada, televizyonlarda bu projelerin vatandaÅŸa tek taraflÄ± anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Gökçe, halkÄ±n, ülkenin ve doÄŸanÄ±n yararÄ±na olmayan projelere karÅŸÄ± çÄ±kan meslek odalarÄ±nÄ±n hükümet tarafÄ±ndan eleÅŸtirildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Ä°nÅŸaat mühendislerinin yol, köprü, tünel ve inÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸarak para kazandÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gökçe, buna raÄŸmen bu projeleri kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakmaksÄ±zÄ±n bilimsel verilere, halkÄ±n ve doÄŸanÄ±n yararÄ±na mÄ± diye bakarak açÄ±klamalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve itirazlarÄ±nÄ± buna göre sunduklarÄ±nÄ± söyledi..

PROJE GÖÇÜ TETÄ°KLEYECEK

Türkiye’de inÅŸaata dayalÄ± bir ekonomik model seçildiÄŸini üretim olmadan sadece inÅŸaata dayalÄ± bir modelle geliÅŸim olmayacaÄŸÄ±nÄ± da vurgu yapan Gökçe, Kanal Ä°stanbul’la birlikte kente 1 milyona yakÄ±n göç gelmesi ve yeni inÅŸaatlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kanal projesinin de diÄŸer projelerde olduÄŸu gibi yeterli fizibilite yapÄ±lmadan, ekosisteme zararÄ± tam olarak hesaplanmadan hayata geçirilmek istendiÄŸine iÅŸaret eden Gökçe “Ä°stanbul projeyle hormonlu göç alacak” dedi. Ä°stanbul’un artÄ±k betonlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeni göçlerle bunun daha da artacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gökçe, az olan yaÅŸam alanlarÄ± iyice daralacak, betonlaÅŸan kentte her yaÄŸmurda yaÅŸanan sel baskÄ±nlarÄ±nÄ±n daha da artacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 14:30

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