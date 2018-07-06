Postaâ€™nÄ±n yeni yayÄ±n yÃ¶netmeni Emre Ä°skeÃ§eli oldu

Posta gazetesinde RÄ±fat Ababay'dan boÅŸalan genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸi koltuÄŸuna Emre Ä°skeÃ§eli getirildi.

RÄ±fat Ababay’Ä±n 22 yÄ±ldÄ±r sürdürdüÄŸü genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi görevini bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Posta gazetesinin baÅŸÄ±na Emre Ä°skeçeli getirildi.

Medyaradar’Ä±n haberine göre, BoÄŸaziçi Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olan okuyan Emre Ä°skeçeli, 15 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süre medyada üst düzey yönetici olarak görev aldÄ±. Sabah Gazetesinin ekonomi servisinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± meslek hayatÄ±na, 2002-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Hürriyet Gazetesi YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü olarak devam eden Ä°skeçeli, daha sonra Sözcü’ye geçti. Ä°skeçeli, Sözcü gazetesinde yan yayÄ±nlar sorumlusu olarak görev yaptÄ±.

DoÄŸan Medya Holding'in Demirören Holding'e satÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan grubun yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n yönetiminde önemli deÄŸiÅŸikliklere gidilmiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Posta Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Ababay gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 14:14

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