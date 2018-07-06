Emekli Orgeneral HurÅŸit Tolon dolandÄ±rÄ±cÄ±lara 12 bin dolar kaptÄ±rdÄ±

Emekli Orgeneral HurÅŸit Tolon'un polis zannettiÄŸi dolandÄ±rÄ±cÄ±lara 12 bin 620 dolar verdiÄŸi belirtildi.

Ankara'da eski 1'inci Ordu KomutanÄ± emekli Orgeneral HurÅŸit Tolon, telefonda kendisini hakim ve savcÄ± olarak tanÄ±tan kiÅŸiler tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±ldÄ±. Emekli Orgeneral Tolon'un dolandÄ±rÄ±cÄ±lara 12 bin 620 dolar verdiÄŸi belirtildi.

Ankara'da telefonla aradÄ±klarÄ± kiÅŸilere kendilerini hakim savcÄ± olarak tanÄ±tan kiÅŸiler, isimlerinin FETÖ operasyonunda geçtiÄŸini belirterek aralarÄ±nda emekli Orgeneral HurÅŸit Tolon'un da bulunduÄŸu 8 kiÅŸiyi 400 bin lira dolayÄ±nda dolandÄ±rdÄ±. Ä°hbar üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, olayla ilgili 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüphelilerden Suriye uyruklu Hishan Al J. ve Tuncay Ç. çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Emekli Orgeneral HurÅŸit Tolon'a da telefonla ulaÅŸan dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna baÄŸlÄ± internet hattÄ± üzerinden görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bankadaki parasÄ±nÄ±n da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Olayla ilgili operasyon yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, Tolon'a ait paralardan parmak izi alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Bunun üzerine dolandÄ±rÄ±cÄ±lar ile buluÅŸan Emekli Orgeneral Tolon, polis sandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilere 12 bin 620 dolar para verdi. Telefonda görüÅŸtüÄŸü kiÅŸilerden bir süre haber bekleyen Tolon, daha sonra dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ederek polise ÅŸikayette bulundu. (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 09:27

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