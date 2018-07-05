Ahmet ÅžÄ±k: Ä°dam devlet eliyle tasarlanmÄ±ÅŸ cinayettir

HDPâ€™li Ahmet ÅžÄ±k, idam tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin 'Ä°dam devlet eliyle tasarlanmÄ±ÅŸ cinayettir. Herkesin karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± gerekir' dedi.

Meclis’te yeni seçilen milletvekillerinin kayÄ±t iÅŸlemleri devam ediyor. HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nden (HDP) seçilen milletvekilleri de bugün kayÄ±t yaptÄ±rmaya geldi. HDP’li Saruhan Oruç, Fatma Kurtulan ve Ahmet ÅžÄ±k kayÄ±tlarÄ±n dördüncü gününde Meclis’e gelerek kayÄ±t iÅŸlemlerini gerçekleÅŸtirdi.

Gazetecilerin yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi ÅžÄ±k, kayÄ±t iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bir açÄ±klama yaptÄ±.

‘HEPÄ°MÄ°ZÄ°N DAHA ÇOK ÇALIÅžMASI GEREKEN BÄ°R DÖNEM’

ÅžÄ±k, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biraz yer deÄŸiÅŸtirdik ama sanmayÄ±n ki benim iÅŸim bitti. Özlük haklarÄ±yla ilgili sorunlarÄ±n ne olduÄŸunu gayet iyi biliyorum. Medyada ÅŸu anda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kirliliÄŸin de bununla ilgili olduÄŸunu çok iyi biliyorum. MeslektaÅŸlarÄ±m sesi olacaÄŸÄ±mdan kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n. Çok zor bir döneme girdik. Hepimizin daha çok çalÄ±ÅŸmasÄ± gereken bir dönem. Özellikle demokratikleÅŸme ve basÄ±n özgürlüÄŸü konusunda.”

‘Ä°DAM TASARLANMIÅž CÄ°NAYETTÄ°R’

ÅžÄ±k, çocuk istismarÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸÄ±lan idam cezasÄ±na iliÅŸkin ise, “Ä°dam ile ilgili tartÄ±ÅŸma yapmak manasÄ±z bir ÅŸey, çünkü idam devlet eliyle tasarlanmÄ±ÅŸ bir cinayettir. Herkesin karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± gerekir. EÄŸer suç önlenmek isteniyorsa bunun yolu bu tür cezalarÄ± popülizm üzerinden tartÄ±ÅŸmak deÄŸil, caydÄ±rÄ±cÄ± önlemleri almaktÄ±r” deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

‘ROZET TAKMAKLA VEKÄ°L OLUNMUYOR’

ÅžÄ±k, “Kravat ve takacak mÄ±sÄ±nÄ±z?” sorusuna, “Maalesef öyle; ama deÄŸiÅŸmesi için çabam olacak. Benim bir tane rozetim olacak, onu takÄ±nca görürsünüz. Benim için önemli olan o. Bir insanÄ±n vekil olduÄŸunun göstergesi yakasÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± rozet deÄŸil. Bence yürüttüÄŸü faaliyettir. Rozet takmakla vekil olunmuyor” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:06

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