Zaman DavasÄ±nda 6 gazeteci ve yazara Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸinden hapis cezasÄ±

KapatÄ±lan Zaman gazetesi davasÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ tutuklu 11 sanÄ±k yargÄ±landÄ±. Davada karar bugÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

KayyÄ±ma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yazarlarÄ±nÄ±n “örgüt üyeliÄŸi”, “örgüt yöneticiliÄŸi” ve “AnayasayÄ± ihlal” suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, “örgüt üyeliÄŸi” suçundan Åžahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan’a 8 yÄ±l 9 ay, Ä°brahim KarayeÄŸen’e 9 yÄ±l, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’a 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. Alkan ve KarayeÄŸen’in tahliyesine karar veren mahkeme, Türköne ve Ünal’Ä±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±na hükmetti. 11 sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± hakkÄ±nda “AnayasayÄ± ihlal” suçlamasÄ±ndan beraat kararÄ± veren mahkeme, Ä°hsan DaÄŸÄ±, Lale SarÄ±ibrahimoÄŸlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz bütün suçlamalardan beraatine hükmetti.

Zaman gazetesinin eski yazarlarÄ± ve yöneticilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 4’ü tutuklu 11 sanÄ±klÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruÅŸmada tutuklu sanÄ±klar Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Ä°brahim KarayeÄŸen, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanÄ±klar Ali Bulaç, Åžahin Alpay, Lale SarÄ±ibrahimoÄŸlu, Nuriye Ural Akman, Orhan Kemal Cengiz, Ä°hsan DaÄŸÄ± ve Mehmet Özdemir ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

‘Ä°DDÄ°ANAMEDEKÄ° TEK DOÄžRU GAZETEDE YAZMASI’

DuruÅŸmada ilk olarak Ahmet Turan Alkan’Ä±n avukatÄ± Faruk Zorba esasa iliÅŸkin savunma yaptÄ±. Zorba, iddianamenin kuruntudan ibaret olduÄŸunu savundu. Müvekkilinin Zaman gazetesinde yazmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n “iddianamedeki tek doÄŸru tespit” olduÄŸunu savunan Zorba, Zaman gazetesinde yazÄ± yazmanÄ±n örgüt üyeliÄŸi suçunu oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etti. Ali Bulaç’Ä±n avukatÄ± Mehmet Ali DevecioÄŸlu da esasa iliÅŸkin savunmasÄ±nda, iddianamedeki suçlamalarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

‘BÄ°ZE TERÖRÄ°ST ETÄ°KETÄ° YAKIÅžMAZ’

AvukatlarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n arsÄ±ndan sanÄ±klara son sözleri soruldu. Tutuklu yargÄ±lanan Ä°brahim KarayeÄŸen son sözünde ByLock kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin beyanlarda bulundu. YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi’nin “CGNat kayÄ±tlarÄ± özel veri olmasÄ± nedeniyle tek baÅŸÄ±na kiÅŸinin ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸunu göstermez” kararÄ±nÄ± anÄ±msatan KarayeÄŸen, “Son sözümü birçok insanÄ±m hayatÄ±nÄ± karartan, lanetli bir hukuk hayalete dönüÅŸen ByLock’a ayÄ±rÄ±yorum. CGNat kayÄ±tlarÄ±na dayalÄ± temelsiz suçlamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m. Bana ve dava arkadaÅŸlarÄ±ma terörist etiketi ve darbeci yaftasÄ± yakÄ±ÅŸmaz. Hukuk hepimizin sÄ±ÄŸÄ±nacaÄŸÄ± limandÄ±r. KararÄ±nÄ±zÄ± konjonktürel olarak deÄŸil hukuka dayanarak vereceÄŸinize inanÄ±yorum.” dedi.

‘ADLAETÄ° PARLATMAK ELÄ°NÄ°ZDE’

Tutuklu sanÄ±klardan Mümtazer Türköne son sözünde, “38 yÄ±l boyunca Anayasal düzeni anlatmÄ±ÅŸ bir akademisyen olarak bundan sonraki hayatÄ±mda anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmakla suçlanmamak için siyasal hayatÄ±mÄ± sonlandÄ±rÄ±yorum ve roman yazÄ±yorum.” ifadelerini kullandÄ±. Tutuklu Mustafa Ünal, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n aÄŸÄ±r olmasÄ±na raÄŸmen kanÄ±tlayacak tek bir delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “2 yÄ±l geçti tutukluluÄŸum üzerinden. Tarih mahkemenize yeni bir fÄ±rsat veriyor. Adaletin parlatacaÄŸÄ± bembeyaz sayfa açmak elinizde. Benim bir suçum yok. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum.” dedi.

‘ADALET ALTINDAN DEÄžERLÄ°DÄ°R’

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM) kararlarÄ±nda haksÄ±z tutukluluÄŸu vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Ahmet Turan Alkan, “Adil, tarafsÄ±z, baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± hazineler dolusu altÄ±ndan deÄŸerlidir. KemikleÅŸmiÅŸ ön yargÄ±larÄ± adalet temizler, nefreti ancak adalet dizayn eder. Bir ülkenin asÄ±l zenginliÄŸi yargÄ±sÄ±nÄ±n niteliÄŸidir.” diye konuÅŸtu. Tutusuz sanÄ±klardan Orhan Kemal Cengiz, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural ve Ä°hsan DaÄŸÄ± da beraat talebinde bulundular. Tutuksuz sanÄ±klardan Ali Bulaç, “Benim gazeteyle yazar olarak iliÅŸkim oldu sadece. KaranlÄ±k yüzlerini göremedim. Bilseydim 1 saat bile durmazdÄ±m. Gazetede yazdÄ±ÄŸÄ±m için piÅŸmanÄ±m. Kimseye kÄ±zgÄ±n deÄŸilim. Bu yargÄ±lama 67 yÄ±llÄ±k hayatÄ±mÄ±n kafareti kabul edilsin istiyorum.” diyerek beraatini talep ediyorum.

‘YAZILARIM Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜ KAPSAMINDA’

Tutuksuz yargÄ±lanan Lale SarÄ±ibrahimoÄŸlu, “38 yÄ±ldÄ±r bu mesleÄŸe kendisini adamÄ±ÅŸ bir gazetecinin böyle bir ÅŸekilde suçlanmasÄ±ndan çok utanÄ±yorum ve bana zul geliyor. Ben profesyonel gazeteciliÄŸi gerçek anlamda yaÅŸamÄ±ÅŸ icra etmiÅŸ bir gazeteci olarak çalÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°ddianame ve mütalaa yazma yükümlülüÄŸü delil olmadan sadece suç addetmeye dayanÄ±yor. Bütün yazÄ±larÄ±m ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸü kapsamÄ±ndadÄ±r. Hiçbir suç unsuru içermeyen yazÄ±larÄ±mdan örürü beraatimi talep ediyorum.” dedi. Son olarak konuÅŸan Åžahin Alpay ise, “AnayasayÄ± ihlalle suçlanÄ±yorum ancak ben 35 yÄ±llÄ±k gazetecilik hayatÄ±mda hukuk devletini savunmaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmadÄ±m. YazarlÄ±k hayatÄ±m boyunca teröre ÅŸiddete karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±m. Bu yüzden beraatimi vereceÄŸinize inanÄ±yorum.” dedi.

ANAYASAYI Ä°HLAL SUÇUNDAN BERAAT

KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, “örgüt üyeliÄŸi” suçundan Åžahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan’a 8 yÄ±l 9 ay, Ä°brahim KarayeÄŸen’e 9 yÄ±l, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’a 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. Alkan ve KarayeÄŸen’in tahliyesine karar veren mahkeme, Türköne ve Ünal’Ä±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±na hükmetti. 11 sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± hakkÄ±nda “AnayasayÄ± ihlal” suçlamasÄ±ndan beraat kararÄ± veren mahkeme, Ä°hsan DaÄŸÄ±, Lale SarÄ±ibrahimoÄŸlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz bütün suçlamalardan beraatine hükmetti. Mahkeme tutukluluk devam kararlarÄ±nÄ± oy çokluÄŸuyla verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 17:33

www.evrensel.net