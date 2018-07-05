AygÃ¼n AlÃ¼minyumâ€™da 6 iÅŸÃ§i daha iÅŸten atÄ±ldÄ±

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in daha Ã¶nce 6 iÅŸÃ§iyi iÅŸten atan AygÃ¼n AlÃ¼minyum patronu,6 iÅŸÃ§iyi daha iÅŸten attÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler, sendika hakkÄ± iÃ§in mÃ¼cadelede kararlÄ±.

Aygün Alüminyum’da iÅŸçilerin sendikalaÅŸmasÄ± üzerine harekete geçen patron 6 iÅŸçiyi daha iÅŸten çÄ±kardÄ±. Kendilerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler, “Moralimiz yerinde, birliÄŸimizi koruyoruz. Ä°ÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi.

Aygün Alüminyum iÅŸçileri ücretlerine zam yapÄ±lmamasÄ±, iÅŸ güvenliÄŸi malzemelerinin daÄŸÄ±tÄ±lmamasÄ± gibi sorunlara karÅŸÄ± Türk Metal’de örgütlenmeye karar verdi. Bunun üzerine 6 iÅŸçiyi iÅŸten atan patron, önceki gün 6 iÅŸçiyi daha iÅŸten attÄ±. AtÄ±lan iÅŸçiler, fabrika önünde direniÅŸe geçerken içerideki iÅŸçiler ise iÅŸ yavaÅŸlattÄ±.

Evrensel'e bilgi veren iÅŸçiler, iÅŸten çÄ±karÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak istemelerini kabul etmedikleri gerekçesiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°çeride yönetimin her türlü baskÄ±yÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, “Kürt’sün, Türk’sün, Alevi’sin, Sünni’sin diye bizi bölmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°ÅŸçileri çaÄŸÄ±rÄ±p para teklif ediyorlar ama kimse kabul etmiyor. Ama iÅŸçinin morali yerinde. Bu bizim birliÄŸimizi bozmuyor. Ne olursa olsun aynÄ± ekmeÄŸimiz için mücadele ediyoruz” dedi.

Sendikaya üyeliklerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçiler, bir taraftan da çoÄŸunluk tespit belgesini beklediklerini söyledi. DireniÅŸteki arkadaÅŸlarÄ±yla dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduklarÄ±nÄ± vurgulayan iÅŸçiler, “GiriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarda, molalarda yanlarÄ±na gidiyoruz, destek veriyoruz. Biz fabrikamÄ±zda çalÄ±ÅŸmaktan yanayÄ±z. Ä°ÅŸverenden iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n geri almasÄ±nÄ±, sendika hakkÄ±mÄ±za saygÄ± duymasÄ±nÄ± istiyoruz” dediler.

‘HUKUKÄ° SÜRECÄ° BAÅžLATTIK, MÜCADELEMÄ°Z SÜRECEK’

Fabrikada çoÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Türk Metal Çerkezköy Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Koçak, “En geç pazartesi gününe kadar yetki belgemiz gelecek. Bugün itibariyle de iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için hukuki süreci baÅŸlattÄ±k. Ä°ÅŸe iade ve tazminatlarÄ± için dava açacaÄŸÄ±z. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z direniÅŸe geçtiler. Ä°çeri sendika girene kadar eylemlerimiz, mücadelemiz devam edecek. Bölgenin milletvekillerinden ve belediye baÅŸkanlarÄ±ndan da destek istiyoruz” dedi. (Çorlu/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 14:04

www.evrensel.net