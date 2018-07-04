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Guti, BeÅŸiktaÅŸ'a dÃ¶nÃ¼yor
Guti Hernandez, BeÅŸiktaÅŸ'ta Åženol GÃ¼neÅŸ'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Real Madrid'in 19 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ran BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah-beyazlÄ± ekipte teknik direktör yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini üstleneceÄŸini duyurdu.
Guti, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, futbolcu ve teknik direktör olarak görev aldÄ±ÄŸÄ± Real Madrid'e teÅŸekkür ederek, "Profesyonel olarak geliÅŸme kaydetmek için birkaç gün içinde evim BeÅŸiktaÅŸ'a teknik direktör yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak katÄ±lacaÄŸÄ±m." ifadesini kullandÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ'a, kendisine gösterdiÄŸi sevgi ve güven için minnettar olduÄŸunu vurgulayan Guti, "Bunu çok iÅŸ ve büyük bir hevesle geri ödeyeceÄŸim. Ailem ve ben Ä°stanbul'daki bu maceraya baÅŸlamayÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyoruz." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.
Guti, futbolculuk kariyerinde 2010-2011 yÄ±llarÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'ta forma giymiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)