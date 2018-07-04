Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun mezarÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor

JaponyalÄ± Sekai Mori'nin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± babalÄ±k davasÄ±nda, DNA Ã¶rneÄŸi alÄ±nabilmesi iÃ§in Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun mezarÄ± aÃ§Ä±lacak.

Dünya ve olimpiyat ÅŸampiyonu milli halterci Naim SüleymanoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± olduÄŸunu iddia eden JaponyalÄ± Sekai Mori'nin açtÄ±ÄŸÄ± babalÄ±k davasÄ±nda, DNA örneÄŸi alÄ±nabilmesi için SüleymanoÄŸlu'nun mezarÄ± açÄ±lacak.

EdirnekapÄ±'da bulunan mezarlÄ±k, polis tarafÄ±ndan güvenlik ÅŸeridiyle kapatÄ±ldÄ±. Taraf avukatlarÄ±nÄ±n da gelmesiyle açÄ±lacak mezardan DNA testi için doku örnekleri alÄ±narak Adli TÄ±p Kurumu'na gönderilecek.

Naim SüleymanoÄŸlu geçtiÄŸimiz yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (Ä°stanbul/DHA)

Naim SÃ¼leymanoÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 10:14

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