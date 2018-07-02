MuÅŸâ€™ta oy sayÄ±mlarÄ± sona erdi: HalkÄ±n iradesi kazandÄ±

MuÅŸâ€™ta AKPâ€™nin itirazÄ± Ã¼zerine oylarÄ±n yeniden sayÄ±mÄ± sona erdi. SayÄ±mlarda ikinci kez sayÄ±m yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen deÄŸiÅŸiklik saÄŸlanamadÄ±.

AKP’nin MuÅŸ’ta seçim sonuçlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n Ä°l Seçim Kurulu tarafÄ±ndan kabul edilmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan sayÄ±m; kentin Korkut, Varto, Malazgirt ve Hasköy’ün ardÄ±ndan BulanÄ±k ilçesinde de sona erdi. YapÄ±lan sayÄ±m sonucunda Hasköy’de AKP’nin 12, HDP’nin 4 oyu eksildiÄŸi, Korkut’ta AKP’nin 2, HDP’nin 18 oyunun eksildiÄŸi, Varto’da AKP’nin 4 oyu artarken HDP’nin 29 oyu eksildi, Malazgirt’te AKP’nin 3, HDP’nin 21 oyu eksildi. SayÄ±mÄ±n sona erdiÄŸi BulanÄ±k ilçesinde de HDP’nin 40 oyu eksildi, AKP’nin ise 4 oyu arttÄ±.

AKP REDDEDÄ°LEN BAÅžVURUYU YSK’YE TAÅžIDI

YapÄ±lan oy sayÄ±mÄ± sonucunda deÄŸiÅŸiklik yaÅŸanmamasÄ± üzerine AKP MuÅŸ Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, daha önce yapÄ±lan itiraz üzerine geçersiz oylarÄ±n sayÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Merkez ilçe sandÄ±klarÄ±nÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ± yönünde Ä°l Seçim Kuruluna baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu. Ancak Ä°l Seçim Kurulu, merkez ilçede bulunan 278 sandÄ±kta yapÄ±lan sayÄ±mlarda herhangi bir hatanÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeniden yapÄ±lacak bir sayÄ±mÄ±n hukuki bir yarar saÄŸlamayacaÄŸÄ± kanaatine vararak, baÅŸvuruyu reddetmiÅŸti. AKP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± reddedilen baÅŸvuruyu Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taÅŸÄ±dÄ±.

‘BASKILARA RAÄžMEN HALKIN Ä°RADESÄ° KAZANDI’

HDP’nin MuÅŸ’tan seçilen Milletvekili Åževin CoÅŸkun, günlerdir devam eden sayÄ±m sonucunda AKP’nin iddia ettiÄŸi usulsüzlüklerin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “MaÄŸdura oynadÄ±lar ancak sonuç elde edemediler. AKP partimizin MuÅŸ’taki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± hazmedemedi. HalkÄ±n iradesini gasbetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Ancak tüm giriÅŸimlerine raÄŸmen, Ankara-MuÅŸ arasÄ±nda günlerdir yaÅŸanan telefon trafiÄŸi ve siyasi baskÄ±ya raÄŸmen halkÄ±n iradesi kazandÄ±” dedi.

MuÅŸ Ä°l Seçim Kurulunun yapÄ±lan sayÄ±m sonucunda kesinleÅŸen sonucu açÄ±klamasÄ± bekleniyor. (MuÅŸ/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:47

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