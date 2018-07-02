Uluborlu kirazÄ±nÄ± afet vurdu

Ispartaâ€™nÄ±n Uluborlu ilÃ§esinde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve dolu nedeniyle dalda hasadÄ± bekleyen kirazlar zarar gÃ¶rdÃ¼. 10 bin ton kirazÄ±n 8 bin tona yakÄ±nÄ± kaldÄ±.

Isparta’nÄ±n Uluborlu ilçesinde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve dolu nedeniyle zarar gören kirazÄ±n kilosu 5 liradan satÄ±lmasÄ± beklenirken, 45 kuruÅŸa alÄ±cÄ± bulamaz hale geldi. Uluborlu Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Mehmet UÄŸur Ünverdi, kaybÄ±n ekonomik boyutunun 48 milyon lira olduÄŸunu söyledi.

Kiraz Üreticisi Yavuz Çopur, “KirazÄ±mÄ±z elimizde kaldÄ±. AÅŸÄ±rÄ± maÄŸduruz. Hükümetimizden destek istiyoruz. BorçlarÄ±mÄ±z çok. Erteleme ve yapÄ±landÄ±rma istiyoruz. 5 liralÄ±k kirazÄ± 45 kuruÅŸa veriyoruz. 1 ton kiraz verseniz 450 lira eder, bu da 5 iÅŸçinin günlük yevmiyesi. Uluborlu kirazÄ± Türkiye’nin en dayanÄ±klÄ±, en kaliteli kirazÄ± ancak afet gördü” dedi.

Üretici Ahmet Tomburlak, kirazda çok ciddi kayÄ±p olduÄŸunu ve binlerce ton kirazÄ±n elinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

‘ÜRETÄ°CÄ° HASADI TERK ETTÄ°’

KirazÄ±n baÅŸkentinde üreticilerin periÅŸan olduÄŸunu vurgulayan BaÅŸkan Ünverdi, “Çok yoÄŸun kiraz üretimi yapan bir bölge. Bu yÄ±l 10 bin tonun üzerinde ürün vardÄ±. Fakat mevsim ÅŸartlarÄ± olumlu gitmedi. Sürekli yaÄŸÄ±ÅŸ kirazda çatlamaya yol açtÄ±. Åžu an itibariyle yüzde 80’e yakÄ±n kiraz dalÄ±nda kaldÄ±. Ä°ÅŸçilik maliyetinin yüksek olmasÄ±ndan ve çatlayan kirazÄ±n seçiminin zor olmasÄ±ndan ürün dalÄ±ndan toplanmÄ±yor. Üreticimiz hasadÄ± terk etti. KirazÄ± toplamÄ±yor, hasat yapmÄ±yor. Sadece Uluborlu deÄŸil Isparta ve Afyonkarahisar bölgesinin tamamÄ± böyle. Hasat edilen kirazdan da üreticinin eline bir ÅŸey geçmiyor. Üreticinin desteklenmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bu üreticimiz hiçbir ÅŸeyini ödeyecek durumda deÄŸil. Devletimiz, hükümetimiz her zaman bu tür afetlerde üreticimizin yanÄ±nda olmuÅŸtur. 2015’te don nedeniyle hasar olmuÅŸtu. Destek alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±, ben bu dönemde de destek alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum” diye konuÅŸtu.

‘ÇOK ZOR DURUMDAYIZ’

Kiraz üreticisi Ufuk ErbaÅŸ, “KirazlarÄ±mÄ±z yaÄŸmurdan dalÄ±nda kaldÄ±, çürüdü. ToplayamadÄ±k. Toplasak bile fiyatlar çok düÅŸük. Tüccar gelmiyor. Çok zor durumdayÄ±z. Durumumuz içler acÄ±sÄ±” diye konuÅŸtu. Kemal Canyurt da ÅŸöyle dedi: “Daha önce böyle bir afet görülmedi. Bunun gibisi ilk kez oluyor. Ä°nanÄ±n bahçeye gitmek istemiyorum. AlÄ±m merkezinin haline bakÄ±n. Römorklara doldurulup geliyor hasarlÄ± kirazlar. Ve yok parasÄ±na satÄ±lÄ±yor.” (Isparta/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 16:48

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